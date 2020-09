Mexiko 1/5 - Za starovekou civilizáciou Mayov.

Nestrácajte nádej, koronavírus nebude kosiť večne. Využite čas a naplánujte si dobrodružnú cestu do Mexika. Stačí vodičský preukaz, základné znalosti angličtiny alebo španielčiny a špetka odvahy.

Ten kto putoval bez cestovky po Vietname, zažil jeho neopísateľnú exotiku, nechal sa pohltiť fascinujúcim ruchom Hanoja oslavujúceho lunárny Nový rok s miliónmi usmiatych šťastných Vietnamcov, plavil sa na džunke v zátoke Ha Long s dedinami na vode a nechal sa nahovoriť na zjedenie tlčúceho hadieho srdca bez ujmy na zdraví, ten už veľa možností na prekonanie dovolenky nemá, zdá sa mu že dosiahol strop. Malá hŕba pýta viac a určite to platí aj o zážitkoch. Náš Vietnam bol po všetkých stránkach úžasný. Už tam v Dračej zátoke, na džunke medzi tisíckami skalných ostrovčekov prečudesných tvarov sme začali rozmýšľať, aká krajina by sa mohla stať cieľom ďalšej cesty našej vetrom ošľahanej trojice. Môže sa niečo priblížiť zážitkami Vietnamu? Pod jednu z fotiek v mojej fotoknihe som vtedy napísal: „.....cieľom našich ďalších poznávacích ciest bude Kuba, Mexiko alebo Peru“.

Pred pár rokmi som dostal pod vianočný stromček krásnu knihu „Starověké civilizace – světy, které objevila archeologie“. Kolektív autorov vybral a zaradil do knihy z celej Európy popisy jedenástich starovekých archeologických skvostov, pritom zo samotného Mexika je ich v knihe hneď päť. Pohľad na mapu hovorí, že tri z nich sú na Yucatánskom polostrove, v dostupnosti od známeho letoviska Cancún a tak vzniká môj plán. Priletíme z Budapešti do Cancúnu a skombinujeme pobyt na nádhernej pláži v Karibiku s cestou autom do vnútrozemia a prehliadkou známych mayských archeologických nálezísk: Palenque, Uxmal, Chichén Itzá (to sú tie z knihy) a pridáme Cobu a Tulum. Som presvedčený, že to bude „bomba“, no o tom tuším v tejto dobe z našej trojice iba ja.

Štatistika hovorí, že počasie na Yucatáne by malo byť pre našincov na prelome mesiacov január a február celkom príjemné aj na pobyt pri oceáne, aj na cestovanie autom a pobyt v džungli. Pritom je yucatánsky január, tak isto ako vo Vietname, najchladnejším mesiacom.

Na novoročnej bojovej porade informujem parťákov, že už nemám čo pripraviť. Máme presný program cesty, zakúpené letenky, rezervované ubytovanie na trase nášho putovania v šiestich hoteloch, objednané auto Nissan Tiida na 14 dní, GPS stiahnuté do prekladača španielčiny VASCO a do mobilu, nahlásený pobyt a trasu nášho putovania na Ministerstve zahraničných vecí, dokladovo „ošetrený“ tranzit v americkej Atlante pri ceste späť a dostatočne naplnenú bankovú karta „euríkmi“. Ešte si vybavíme s manželkou Medzinárodný vodičský preukaz a vyrážame.

(Vlado Benčík)

Letisko Charlesa de Gaulla alebo letisko Roissy, je najväčšie letisko v Paríži a po londýnskom letisku Heathrow druhé najväčšie v Európe, čo do počtu pasažierov. Nástup do nášho lietadla sme našli ľahko. (Vlado Benčík)

Naše lietadlo Boeing 777 – cez okno haly. Z Paríža do Cancunu letíme lietadlom Boeing 777 so 468 kreslami. Je o čosi menšie ako Airbuse A380, ten stojí na letisku hneď za tým našim. (Vlado Benčík)

Desaťhodinový let v poloprázdnom lietadle z Paríža do Cancunu prebiehajúci cez deň sme zvládli úplne hravo. V taxi Colectivo, čo je volkswagen pre 8 cestujúcich aj s batožinou, ktorý nás vezie z letiska do 20 km vzdialeného hotela Calypso si spomeniem na dramatický prvý kontakt Európanov s obyvateľmi Yucatanu. V roku 1511 vyhodilo rozbúrené more na breh devätnásť španielskych stroskotancov. Niektorí stroskotanie neprežili, niektorí skončili na kanibalskej hostine a dvaja, zrejme tí chudší, stali sa otrokmi. Kriticky pozriem na seba, ja by som bol asi zjedený. Odvtedy však uplynulo viac ako päťsto rokov, Yucatan je dnes cieľom turistov z celého sveta. Aj my sa chystáme vkročiť do mayského sveta, v ktorom sa v minulosti diali rôzne a málo vysvetliteľné veci. Nájsť odpovede na doteraz nezodpovedané otázky okolo mayskej civilizácie sa nám určite nepodarí, našim cieľom je vychutnať si exotickú dovolenku.

Náš hotel Calypso v ktorom sme na prvých päť a posledné tri noci ubytovaní spĺňa naše požiadavky cenou i kvalitou. (Vlado Benčík)

Pohľad z našej izby do veľkej hotelovej záhrady s dvoma bazénmi. (Vlado Benčík)

Hotel nemá svoju pláž. Problém v tom žiadny nie je. V päťminútových intervaloch sa točia medzi mestom a hotelmi autobusy, ktoré nás za jednotný lístok v cene našich 65 centov odvezú do mesta, alebo na krásnu mestskú pláž Coco Bongo s púdrovým pieskom a priezračnou vodou. Sme tu mimo sezóny, v zimnom období sme vhupli z našej zimy rovno do horúceho leta. Tak sa tu cítime, vzduch má dnes 30 a voda 24 stupňov. Paráda.

Michal si vychutnáva prvý dotyk s Atlantickým oceánom na mestskej pláži Coco Bongo. V sezóne, začínajúcej sa tu v polovici apríla a končiacej v auguste pred obdobím lejakov sa to tu určite zaplní. Vôbec neľutujeme, že je na pláži poriedko. ​. (Vlado Benčík)

O čosi bližšie k hotelom je pláž plnšia. Tú trochu rias si nevšímame, ako sa presvedčíme, o dva týždne už tu nebudú a zostane iba jemný púdrový piesok. . (Vlado Benčík)

Cancun je vybudovaný v americkom štýle, keďže práve sem chodí najviac Američanov. Cez Mexický záliv to sem majú na skok. (Vlado Benčík)

Sieť hotelov s plážami sa nachádza na 20 km dlhej ulici s názvom Boulevard Kukulcan. Kukulcan bol jedným z najväčších mayských bohov a hotelovým komplexom ktoré tu vyrástli možno tiež dať prívlastok „bohovské“. Odpovedajú tomu aj ceny. Jedna noc v hoteli Riu Palace by nás vyšla nad 600 Eur. V našom hoteli Calypso platíme za jednu noc v izbe pre troch aj s raňajkami 85 Eur.

Ostrov Isla Mujeres - Ostrov žien

Deň naplánovaný na aklimatizáciu využívame na návštevu ostrova Isla Mujeres, čiže Ostrova žien. Na ostrov nás priváža z Cancunu katamaran. (Vlado Benčík)

Ostrov je 5 km dlhý a má mayskú a zároveň pirátsku históriu. Podľa mayjskej legendy vraj sobášne obrady vykonané na tomto ostrove zabezpečovali plodnosť. Ďalšia legenda hovorí, že tu piráti nechávali svoje manželky, zatiaľ čo sa oni zaoberali zbojstvom. Najpravdepodobnejšia sa mi zdá tretia verzia, podľa ktorej sem v roku 1517 priplával z Kuby Francisco Cordoba, aby tu získal otrokov do svojich baní. No našiel tu iba chrám s figúrkami akejsi ženy. Predstavovali zrejme mayskú bohyňu plodnosti Ixchel. Tak vznikol názov ostrova – Ostrov žien. Na internete vidím, že niektoré cestovky ponúkajú dvojtýždňové pobyty v štvorhviezdičkových hoteloch na nádherných plážach tohoto ostrova. Rozhodne zaujímavejším pre nás je poznávacie putovanie po oveľa väčšom priestore, aký poskytuje takýto malý ostrovček.

Súčasťou výletu bola aj možnosť za príplatok zaplávať si so žralokom. Našla sa iba jediná dievčina, ktorá sa odhodlala k takémuto kroku. Spolu s týmto domorodcom vliezla do neveľkej klietky. (Vlado Benčík)

Po možno desaťminútovom ponáraní a všelijakom harašení sa podarilo domorodcovi z dna zdvihnúť čosi ako mokré vrece, dosť vzdialené od našej predstavy drsného predátora. Dal sa škrabkať za uchom a na plávanie nemal ani pomyslenie. Škoda vyhodených peňazí.

My chodíme po butikoch a obzeráme sa po suveníroch. Vhodným darčekom by bola napríklad krásna drevená mayská maska. (Vlado Benčík)

Manželka sa cíti v Mexiku komfortne, pri svojej výške 164 cm o hlavu prevyšuje väčšinu miestnych mujeres. (Vlado Benčík)

Myslíme si, že máme, čo sme hľadali, kúpime sombrero a pončo. (Vlado Benčík)

Ešte treba dohodnúť cenu. V tom sa manželka priam vyžíva. S Michalom sa pri jednaní dopĺňajú. Aby som to nepokazil, prizerám sa zboku. Funguje to tak, že predavač povie cenu, hm - teda povie.... skôr napíše cenu ceruzou na dlaň, v lepšom prípade naťuká do kalkulačky. Manželka pozrie, prevráti oči tak ako pri zdravotnom kolapse, potom z nej vypadne tretinová cena. Predavač záporne zavrtí hlavou – „ani smrti“, naša kupujúca dvojica hodí rukou a odchádza. Predavač pobehne za nimi a ťahá ich späť. Po dvoch-troch takýchto teatrálnych rozchodoch a návratoch dochádza k dohode. Viacej, ako polovinu pôvodne vyslovenej ceny sme nikdy nezaplatili. V tomto prípade využívame aj množstevnú zľavu, kupujeme hneď dve sombrerá.

Na ulici stretávame speváka Michala Tučného, lepšie povedané, aktérov jeho piesne „Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias ja taky jdu, aspoň si poslechnu pěknou muziku, co sa hraje v Mexiku......

... Kde je můj kúň, co měl mě nést, blátem měst a prachem cest ? Dělal, že se ho to už netýká, asi šel do Mexika... (Vlado Benčík)

... a pokračujeme ďalej: "Kde je ta holka, co měl jsem rád ? Už tu na rohu měla stát ! S pihou na svým krásnym nosíku, už se asi nosí někde v Mexiku..." (Vlado Benčík)

..... a ešte ďalej: „Kde je můj pes, co mě hlídat měl ? Že nezaštěkal, kam jen šel ? Bez obojku a bez košíku ! Už se asi toulá v Mexiku... „ (Vlado Benčík)

Naozaj všetko z tohoto country šlágru vidíme tu na ulici. Nech mi nikto nehovorí, že Miško Tučný napísal pieseň na svojom statku v Hošticích u Volyně, istotne brázdil na Nissane Yukatan tak ako my.

Pelikáni ma vzrušujú a sú vďačným objektom môjho fotoaparátu. Na Yukatane sú po celý rok, ale v tomto ročnom období je ich tu najviac, prileteli prezimovať z Kanady. (Vlado Benčík)

Aj napriek svojej veľkosti (rozpätie krídel dosahuje až 2,8 metra), pelikáni sú výbornými lovcami. Korisť lovia z hladiny ponáraním hlavy, alebo sa vrhajú z výšky prudko do vody. (Vlado Benčík)

Z Ostrova žien sa vraciame do Cancunu. Na pobreží sa v diaľke vyníma hotel Riu Palace. Hádam ešte nikde som nezažil také rýchle stmievanie, ako tu v Mexiku. Existuje iba deň a noc, nič medzi tým. Počas nášho pobytu noc začínala o osemnástej. (Vlado Benčík)

Prevzali sme si auto. Zamestnanec America Car prišiel za nami na hotel v dohodnutom čase a odviezol nás do firmy. Prevzatie auta Nissan Tiida so šesťrýchlostnou mechanickou prevodovkou (také sme žiadali) bolo otázkou polhodiny. (Vlado Benčík)

Auto si prenajímame na 14 dní. Kreditnou kartou uhrádzame za prenájom 703 Eur a blokujeme 9.000 pesos ako garanciu "na všetko". Prvé pocity z auta sú dobré. Je nakŕmené 97 oktánovým benzínom Prémium a na akcelerácii je to poznať, je to také malé lietadlo.

Eko-archeologický park Xcaret

Dnes je na programe návšteva jedinečného eko-archeologického parku Xcaret s množstvom atrakcií a večernou show zobrazujúcou dejiny Mexika. Hneď pri vstupe nás vítajú k fotografovaniu naštelované papagáje. Sú skutočne živé a radi sa fotia. (Vlado Benčík)

Xcaret je vzdialený od Cancunu 80 km a tak nás čaká prvá cesta autom. V uliciach Cancunu sa trochu zamotávame. Polícia niektoré ulice pre dopravu uzatvorila, prebieha tu totiž športové podujatie, vidíme kopu bežcov. No nakoniec sme všetko vďaka navigácii zvládli. Sme v Xcarete. Celodenný lístok so všetkým-všudy nie je lacný, vychádza to okolo 100 EUR na osobu. Pri plánovaní cesty som si prezrel veľa videí a čítal veľa recenzií tohoto jedinečného parku. Som presvedčený, že to bude stáť za to.

V jazyku Mayov slovo „xcaret“ znamená „malý záliv“. V 1984 roku kúpil architekt Miguel Guintana Pali veľký pozemok na výstavbu svojho rodinného megadomu. Potom však zistil, že sa na pozemku nachádzajú podzemné vody a cenoty (prievaly, vytvorené narušením stropov vápencových jaskýň, zaplnené vodou). Pali sa rozhodol so svojimi priateľmi vybudovať tu eko-archeologický park s pamätníkmi starej kultúry , tropickou prírodou, zvieratami žijúcimi prakticky voľne na slobode, prekrásnymi plážami a živými vystúpeniami. Park sa stále dobudováva a rozširuje. V tejto dobe je tu zamestnaných vyše 600 pracovníkov a takmer 2 000 brigádnikov. Vzhľadom na veľkosť areálu je potrebné prísť sem na celý deň.

Park má veľkú rozlohu, treba sa orientovať podľa mapky a zároveň zvoliť svoj program tak, aby sme stihli všetky vystúpenia. Rozhodujeme sa, že najskôr Michal popláva v rieke.

Michal si musí tak ako ostatní obliecť vestu a na nohy dať plutvy. Šnorchel, plutvy a vestu vám požičajú, my sme si šnorchel priviezli z domu. (Vlado Benčík)

Michal odovzdal vak so svojim oblečením, bude ho čakať na konci rieky, tam, kde sa rieka vlieva do mora. V letáčiku a mape ktorú sme dostali je uvedené, že plávanie i prechádzka pozdĺž trate k cieľu potrvá približne 40 minút. Pláva sa v skupinách. (Vlado Benčík)

Michalova skupina sa vydáva na trať a my s manželkou prechádzkovým tempom po chodníku za nimi. Časť trate je v podzemí a časť rieky vidíme z chodníka. Prechádzame krásnou zoologickou záhradou, sú tu plameniaci, na stromoch opice, v ohradách zvieratá... (Vlado Benčík)

Na konci trate čaká plavcov "mexická sušiareň". Hojdacie siete využívajú plavci na pookriatie. Musím uznať že je to vymyslené dobre, idylka ako hrom. (Vlado Benčík)

Je tu, náš vnuk plný zážitkov priplával do cieľa. (Vlado Benčík)

Michalovi veľa relaxu nedoprajeme. Park je veľký a chceme stihnúť do večera všetko. (Vlado Benčík)

Vôkol samá nádhera. Vlny sa dostávajú pod vápencovú dosku a cez otvor vystrekuje v intervaloch vlnobitia gejzír. Keby som to nevidel na vlastné oči tak poviem, že maliar namaľoval gýčový obrázok. (Vlado Benčík)

Naša cestovka v Xcarete. (Vlado Benčík)

Prechádzame vedľa rozsiahleho delfinária. Až v ôsmich bazénoch si môžete zaplávať s delfínmi. Chceme stihnúť vystúpenie lietajúcich indiánov a tak delfíny dnes nebudú. (Vlado Benčík)

Zaplávanie si na krásnej pláži musíme tiež vynechať. (Vlado Benčík)

Park Xcaret je naozaj po všetkých stránkach rozprávkový. V sezóne je tu zrejme hlava na hlave.. (Vlado Benčík)

Čo poviete, nie je to paráda? Masáž pod vodopádom sme nevyskúšali, lietajúci indiáni dostávajú prednosť. (Vlado Benčík)

Stihli sme to. Pätica lietajúcich indiánov Valadores prichádza za zvukov bubienka a píštalky na vystúpenie. (Vlado Benčík)

Ide o jeden z najstarších rituálov celej západnej pologuli. Pri tomto rituáli sa vyšplhá päť mužov na stožiar vysoký 30 metrov. Na špici stožiaru je štvorcová plošina o strane 70 cm, počas vystúpenia tam bude stáť šéf. (Vlado Benčík)

Pod plošinou visí drevený rám, na ktorý sa posadia štyria muži. Ten piaty stojí na malej plošinke nad nimi, v stoji hrá na flétnu, súčasne bubnuje a ukláňa sa na všetky strany. (Vlado Benčík)

Štvorica mužov sa spúšťa otáčajúc sa okolo stĺpu na lanách dole, presne po trinástich otáčkach dosadnú na zem a pomalým behom rotáciu zabrzdia. (Vlado Benčík)

Tento rituál vznikol okolo roku 500 z kultu plodnosti, a vykonával sa na počesť boha Xipe Toteca v oblasti dnešného štátu Veracruz. Odtiaľ sa rozšíril po Mexiku. (Vlado Benčík)

Pri tomto rituály zohráva úlohu matematika. Počet Voladores – štyria muži, vynásobené 13 otáčkami plošiny dáva magické číslo 52, čo je uzatvorený cyklus v mayskom kalendári a podľa nás Európanov, počet týždňov v roku. (Vlado Benčík)

Na záver vystúpenia sa piaty muž (šéf) spustil z plošinky na špici stĺpu po lane bleskovo na zem bez použitia rúk, lano objímal iba nohami. (Vlado Benčík)

Potom Valadores predviedli veľmi pôsobivé točenie sa na akomsi kolotoči. (Vlado Benčík)

Nuž veru, šikovní sú to chlapíci. (Vlado Benčík)

Súčasťou vstupenky do parku Xcaret je aj obed formou švédskych stolov. Môžeme si vybrať zo štyroch reštaurácií. Vybrali sme si túto v krásnom prostredí, je označená ako „rybárska“. Obed pri živej muzike bol výborný. (Vlado Benčík)

Chutný obed formou švédskych stolov pri mexickej hudbe lezúcej do ucha sme si zopakovali. Aj tento zážitok by mohol byť v pohode zlatým klincom dňa. (Vlado Benčík)

Park Xcaret je plný zvieratiek. Žijú vo veľkých ohradách a môžete tu uvidieť aj väčšie šelmy. (Vlado Benčík)

Jaguár alebo puma? (Vlado Benčík)

Jaguár alebo puma? (Vlado Benčík)

Jaguár sa často vyskytuje v mayskej ikonografii. Šelma stelesňovala silu. Hlavne vládcovia a elity chceli získať silu jaguárov. Oblečenie z kože jaguára vyjadrovalo moc panovníkov. Množstvo zobrazení zvierat u Mayov dokazuje, že zohrali významnú úlohu v živote ľudí. Zvieratá sú často zobrazované ako bohovia, alebo ako činitele ovplyvňujúce prírodne javy, ako je kolobeh vody, svetlo alebo tma.

V korunách stromov sa voľne pohybujú opice. Naozaj je tu živo a veselo. (Vlado Benčík)

Fotogenickými sú desiatky leguánov, s tými sa stretávate v Mexiku na každom kroku. (Vlado Benčík)

Návštevníkov parku lákajú veľké morské akváriá. (Vlado Benčík)

Kreveta. Vraj v Mexickom zálive sa v poslednej dobe obzvlášť darí Tigrím krevetám, dosahujúcim dĺžku až 30 cm. Americký biológovia sa obávajú toho, že Tigrie krevety značne znížia v Mexickom zálive počty rozmerovo menších druhov, ktoré pojedajú. (Vlado Benčík)

Štvorzubec, v japonskej kuchyni známy ako Fugu. (Vlado Benčík)

Pri popise tejto ryby som si prečítal, že ide o jedno z najjedovatejších zvierat na svete. Jej orgány obsahujú silný neurotoxin, ktorý je až 1.200 krát silnejší, ako kyanid. Jedna ryba tak spoľahlivo otrávi viac ako 30 ľudí. Japonskí kuchári pripravujúci jedlá z Fugy musia prejsť dvojročným výcvikom a dostať licenciu. V minulosti, japonská spoločnosť od kuchára spôsobiaceho nedbanlivosťou pri príprave jedla smrť konzumenta očakávala, že spácha samovraždu. Rybu na tanieri mám rád, ale túto by som neokúsil ani vtedy, keby som dostal namiesto servítky certifikát kuchára.

V parku Xcaret môžete navštíviť aj korytnačiu farmu. Tieto kúsky majú dĺžku takmer 1,5 metra. (Vlado Benčík)

Tieto menšie bábätká vojdu do dlane. Dočítal som sa, že v tejto korytnačej farme je každoročne vypustených do prírody až 300 tisíc korytnačiek. Ich pohyb je potom monitorovaný. (Vlado Benčík)

Kajman stredoamerický je schopný tolerovať aj slanú vodu, vďaka čomu obýva veľké územie Strednej a Južnej Ameriky. Najväčšie samce dosahujú dĺžku až 3 metre. (Vlado Benčík)

Táto potvora je Trnucha škvrnitá. Má jedovatý tŕň na konci chvosta a je schopná prebodnúť ním aj hrudný kôš človeka. (Vlado Benčík)

Možno si spomeniete, že takáto Trnucha zabila pred pár rokmi pri austrálsom pobreží „lovca krokodílov“ Steva Irwina. Urobil vraj amatérsku chybu, Trnuchu obstúpil so skupinou kameramanov a pristúpil k nej odzadu. Trnuchu to vyprovokovalo k útoku. Jej tŕň prebodol cez hrudný kôš srdce Irwina a austrálske krokodíli si vydýchli.

Vchádzame do areálu motýľov, tento vodopád je jeho súčasťou. Nie je to žiadna uzatvorená miestnosť ale kus džungle, ohradenej sieťkou. (Vlado Benčík)

Presnú dĺžku chodníka po ktorom sme medzi poletujúcimi motýľmi prešli odhadujem na 300 metrov. Žiaľ, nepodarilo sa mi odfotiť slušne ani jedného z poletujúcich motýľov a tak iba statická fotka. (Vlado Benčík)

Areál motýľov v parku Xcaret. (Vlado Benčík)

V mayskej dedine ktorá je súčasťou parku si môžete kúpiť suvenír, napríklad takéto vymaľované kondorie pierka. (Vlado Benčík)

Na okraji Xcaretu leží starý mexický cintorín. Znie to možno trochu morbidne, ale je radosť prechádzať sa medzi hrobmi. Hýria farbami, jeden je žltý, druhý červený, ďalší možno strakatý,...Na každom hrobe je nejaká malá stavba, zase hýriaca farbami. (Vlado Benčík)

Alebo tu tento pomník, chlapík zahynul pri autonehode. Možno zabudol pozrieť do spätných zrkadiel, tak mu ich na hrob namontovali. (Vlado Benčík)

Potvrdilo sa to, čo som čítal o Mexiku pred cestou, smrť je tu súčasťou života. Aj dnes prichádzajú k hrobom svojich blízkych celé mexické rodiny, sedia pri kempovom stole, popíjajú tequilu a dokonca vraj aj tancujú. No čo, iný kraj, iný mrav. Keby to niekto robil v cintoríne v Leviciach na „bátovskej“, tak ho nasmerujú do Hronoviec.

V mayskej dedine pokračuje program, ktorý sme si ráno vybrali. Po lietajúcich indiánoch Voladores uvidíme vystúpenie s témou z mayskej histórie. (Vlado Benčík)

Uvidíme rituálne tance, vystúpenie bojovníkov, šamana, boj dobrých a zlých duchov. (Vlado Benčík)

Za zvukov bubnov predvádza skupina mayských bojovníkov a šamana akýsi kultový obrad podfarbený ohňom, fakľami a príjemne voňajúcim dymom. (Vlado Benčík)

Z vystúpenia v parku Xcaret (Vlado Benčík)

Z vystúpenia v parku Xcaret. (Vlado Benčík)

Z vystúpenie v parku Xcaret. Podľa diania na javisku, táto postava zrejme predstavuje zlého ducha či božstvo. (Vlado Benčík)

Je už šero a scéna je zahalená dymom. Škoda že obsah tohto mayského divadla nepoznám. (Vlado Benčík)

Areál parku Xcaret je skutočne obrovský. Celkom náhodou natrafíme na prírodný amfiteáter, na ktorom folklórna skupina predvádza mexické tance. (Vlado Benčík)

Zdá sa mi, že tanec s fľašami odkukali Mexičania u nás, možno kdesi v Tekove. (Vlado Benčík)

Ja neviem, nájdu sa medzi Mexičankami aj pekné ženy? (Vlado Benčík)

Prechádzame vedľa jazdeckého areálu, na ktorom práve prebieha vystúpenie. Divákov je veľa a nemám dobrú pozíciu na fotenie. A tak iba jedna fotka z výskoku. (Vlado Benčík)

Je pol šiestej večer. Treba sa nám presunúť do haly veľkého divadla. O šiestej sa začína takmer trojhodinová show, ilustrujúca históriu Mexika. (Vlado Benčík)

Akousi predprípravou na predstavenie je prístupová cesta. k hale divadla, je lemovaná patrične vyzdobenými mayskými šamanmi, bojovníkmi a hudobníkmi. (Vlado Benčík)

Pri vstupe do haly každý divák dostáva do rúk sviečku. Nechápeme, na čo nám bude. Zakrátko sa to vysvetlí. Niekoľko krojovaných dievčat sa rozchádza k sedadlám a pripaľuje niekoľko sviečok. Ten kto dostane oheň, podá ho ďalej. V tejto atmosfére nás to úplne rozcitlivelo. Je to skoro ako v kostole: „Podajte si oheň na znak lásky.....“. Teda pripaľujeme tým pred nami i tým za nami, fakt to funguje, obecenstvo to zbližuje.

Ako vidíte, hala sa rozsvietila sviečkami. (Vlado Benčík)

Predstavenie otvorila skupina Mayov trúbením, vychádzajúcim z mušlí. (Vlado Benčík)

Program začína hrou pelote. S tou sa stretneme pri všetkých mayských pamiatkach ktoré navštívime. Treba dostať kaučukovú loptu do kruhového otvoru. Hrá sa bez použitia rúk a nôh, iba bedrami a hruďou. Nemyslel som že sa to dá, ale podarilo sa. (Vlado Benčík)

Veľkolepý program bohato obsadený hercami načiera hlboko do histórie Mexika. Stručne ho popíšem v zhode s tým, čo hovorí história.

Na scénu prichádza Montezuma II., ktorý bol v rokoch 1502 – 1520 aztéckym panovníkom. Veľkú ríšu plnú zlata riadi zo svojho paláca v metropole Tenochtitlán. (Vlado Benčík)

Na pôdu Mexika vtrhnú Španieli vedení dobyvateľom Hernandom Cortésom. „Neprišiel som sa sem rýpať v zemi ako nejaký sedliak. Chcem tu získať zlato,“ tvrdil Cortés, ktorý v marci 1519 so svojou flotilou a piatimi stovkami mužov pristál pri brehoch dnešného Mexika. Od predošlých výprav, ktoré oblasť čiastočne preskúmali a stretli sa aj s domorodcami, už vedel o existencii veľkej a bohatej Aztéckej ríše. V radoch jej obyvateľstva vyvolal príchod Španielov obavy. Ich vládca Montezuma II. veril, že sa naplnila veštba a v dobyvateľovi Cortésovi videl boha Qetzalcóatla, ktorý prišiel potrestať Aztékov za to, že ho kedysi odtiaľto vyhnali. Montezuma dúfal, že si rozhnevaného boha udobrí zlatom a tak pozval Cortésa do paláca v aztéckej metropole Tenochtitlán.

Španieli vedení Cortésom sa stretávajú s Aztékmi. (Vlado Benčík)

Montezuma prijíma Cortésa vo svojom paláci a považuje ho za boha Qetzalcóatla, ktorý prišiel potrestať Aztékov za to, že ho kedysi odtiaľto vyhnali. Chce si ho zlatom udobriť. (Vlado Benčík)

Cortés zistil, že ho považujú za boha a tento mýtus vedel dokonale využiť. Po niekoľkých dňoch zajal Montezumu, urobil z neho rukojemníka a prinútil ho zložiť sľub vernosti španielskemu kráľovi. Aztéci príliš neskoro zistili, že Španieli nie sú bohovia. Ľud Tenochtitlanu proti Španielom povstal, počas povstania bol v júni 1520 Montezuma zabitý. Podľa mexickej verzie ho zabili Španieli a podľa druhej verzie, tej španielskej, Montezumu ako zradcu ukameňovali vlastní ľudia, keď ich počas vzbury proti Španielom nabádal na poslušnosť.

Španieli zabíjajú Montezumu ako vodcu povstania. (Vlado Benčík)

Potom nastalo obdobie kolonizácie, obdobie „poľudšťovania“ Aztékov šírením kresťanstva. (Vlado Benčík)

......okrem šírenia kresťanstva bolo veľmi dôležité pestovanie kukurice .... (Vlado Benčík)

.... všetci mexickí kresťania sa radovali zo života ... (Vlado Benčík)

To všetko bolo popretkávané hudbou, tancami a vystúpeniami známych spevákov. Určite boli známi, pretože celá hala často šalela a spievala s nimi. (Vlado Benčík)

Hlavne títo traja speváci rozburácali halu. (Vlado Benčík)

Okrem kukurice sa oslavoval aj ananás. (Vlado Benčík)

Občas vycválali na scénu gaučovia a predviedli jazdecké umenie, alebo ako tento tu, majstrovskú prácu s lasom. (Vlado Benčík.)

Hudba a spev sprevádzal často aj tanečníkov. (Vlado Benčík)

V histórii Mexika prebehla aj revolúcia, ale všetko sa správne utriaslo a Mexiko prosperuje. (Vlado Benčík)

A znova sa tancuje a spieva, zdá sa nám, že je to zamerané na povzbudzovanie vlastenectva. (Vlado Benčík)

No a na záver ďakovačka, halou lietajú vypustené papagáje, stuhy, konfety,... (Vlado Benčík)

Super, takéto veľkolepé predstavenie s 300 účinkujúcimi sa dá v našich končinách ťažko zrovnať s niečím. (Vlado Benčík)

Plní dojmov a zážitkov z dňa stráveného v parku Xcaret, vraciame sa pred polnocou do hotela v Cancúne. Zajtra ráno opustíme toto kúpeľné a turisticky obľúbené mesto a vydáme sa za mayskými pamiatkami do vnútrozemia Yukatanu. Ako prvé, čakajú nás stredoveké skvosty v Tulum a Coba. Uvidím mayské mestá, uvidím to o čom som dlhé týždne obdobia príprav na cestu pri čítaní článkov a sledovaní videí sníval. Pocestujete s nami?