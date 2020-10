Mexiko 3/5 - Mayskí bohovia žiadali ľudské obete (pamiatky Chichén-Itzá a Uxmal)

Profesor Krčméry odhaduje, že koronavírus potlačíme do 120 dní, začnite premýšľať nad cestou do Mexika, február - máj je k tomu ideálny. Spojte karibské pláže s fascinujúcimi pamiatkami Mayov, určite Vás nadchnú.

V predošlom blogu sme sa lúčili kúpaním sa v podzemnom jazere (cenote) s kedysi veľkým mayským mestom - Cobou. Popri cenote a krokodílovi, najväčším zážitkom bolo vyštveranie sa na najvyššiu pyramídu Yucatánu, 42 metrov vysokú Nohoch-Mul. V Chichén-Itzá výstup na pyramídu nehrozí, po rekonštrukcii sa už na Kukulkánovu pyramídu nesmie.

Naša dnešná cesta autom. (Vlado Benčík)

CHICHÉN-ITZÁ

Priznám sa, na slávnu mayskú „trosku“ Chichén-Itzá, hoci bola zaradená medzi sedem novodobých divov sveta, teším sa najmenej zo všetkých piatich stredovekých mayských pamiatok v našom programe. Nemám slávne trosky rád, sú opozerané tak, ako vzácne koberce po ktorých šľapú davy ľudí. Platí pravidlo, ten kto priletel do letoviska Cancún, chce uvidieť Chichén-Itzú a potom hovorí, že pozná Mexiko. Chichén-Itzá je najvyhľadávanejšia archeologická lokalita Mexika, každoročne ju navštívi asi 1,4 milióna ľudí. Z Cancúnu je to sem iba niečo cez 100 km. Živo si viem predstaviť, čo nás čaká vo vnútri, prekrikujúci sa turisti a dotieraví predajcovia suvenírov. No čo už, jeden zo siedmich divov sveta treba vidieť. So vstupenkou dostávame na ruku žltý pásik s dátumom, to aby sme sem neprišli nebodaj aj zajtra. Hor sa do mayského sveta!

Z parkoviska Archeologického parku Chichén-Itzá mierime k vstupnej bráne. (Vlado Benčík)

Pyramídový komplex Chichén-Itzá začal budovať mayský kmeň Itzá v polovicii 6. storočia. Dovtedy obývali územie o niečo južnejšie, žili na území Hondurasu, Belize a Guatemaly, na juhu Mexika. A práve okolo roku 600 sa presídlili na sever a usadili sa na Yucatánskom polostrove. Prečo k sťahovaniu Mayov došlo, dodnes nevieme. Za nimi sem na konci 10. storočia napochodovali bojovní a múdri Toltékovia, obsadili mesto a dali mu konečnú podobu. Toltékov sem priviedol zvrhnutý toltécky kráľ Tiópiltzin. Itzovia ho prekrstili na Quetzalcoata - Kukulkána, čiže Opereného hada a urobili z neho boha Slnka a nebies. Kukulkán bol patrónom vedomosti, vzdelania a umení, bol akýmsi kultúrnym hrdinom. Teda Chichén-Itzá je u mňa „Kukulkánovo“.

Operený had. Jedna z podôb boha Quetzalcoatla - po majsky Kukulkána. (Vlado Benčík)

V polovici 11. storočia sa Chichén-Itzá stala hlavným mestom toltéckeho mestského štátu. Mestské štáty na území Yucatánu medzi sebou bojovali. Armáda troch mestských štátov Mayapan, Uxmal a Itzmal v roku 1178 porazila Chichén-Itzú a čiastočne zničila mesto. To na rozdiel od ostatných mayských miest, nikdy nebolo úplne opustené a zabudnuté. Španieli ktorí prišli kolonizovať Centrálnu Ameriku využívali Chichén-Itzú ako jedno zo svojich stredísk. Pri "poľudšťovaní" Mayov, arcibiskup de Landa "úradoval" aj v Chichén- Itzá. Vieme už o ňom, ako dôsledne pálili knihy Mayov a keby v 16. storočí mal k dispozícii buldozér, tak iste zrovná zo zemou aj všetky svätyne pohanov. Našťastie sa tak nestalo.

V roku 1814 mesto navštívili cestovatelia John Stephens a Frederick Catherwood a zhotovili nákresy najvzácnejších stavieb. Od roku 1900 sa výskumu Chichén-Itzá venoval slávny americký archeológ Edward Thompson, prezývali ho aj "Schliemann Centrálnej Ameriky".

Najvýznamnejšou stavbou archeologického parku je Kukulkánova pyramída. Španieli ju nazvali El Castillo (El Castillo sme už mali: označuje zámok, hrad alebo pevnosť). Obdivovaná majestátna deväťstupňová stavba je určite najznámejšou mexickou mayskou pamiatkou. Nechýba hádam na žiadnom prospekte cestovných kancelárií, ktoré vás chcú do Mexika a na Yucatán nalákať. Pri štvorcovej základni s hranou 55 metrov je Kukulkánova pyramída 30 metrov vysoká.

Vo vnútri El Castillo sa skrýva ešte jedna staršia pyramída, pyramída Červeného Jaguára s červeným jaguárím trónom. Túto pyramídu postavili pre svoje božstvo koncom 6. storočia Mayovia. Toltékovia menšiu pyramídu neskôr obostavali a zasvätili svojmu bohovi Kukulkánovi.

Takto nakreslil Kukulkánovu pyramídu v 19. storočí anglický maliar Frederick Catherwood. Spomínate si na predchádzajúci blog? Jeho maľby mayských pamiatok odštartovali záujem v Starom svete o úžasnú civilizáciu Mayov. (Vlado Benčík)

Hneď za vchodom je zlatý kliniec, El Castillo, Kukulkánova pyramída. Hocijako som bol pripravený brať slávnu "trosku" s nadhľadom, už prvý pohľad na pyramídu môj predsudok rozhádzal na cimpr-campr. Pyramída je tak symetrická, že je krásna. (Vlado Benčík)

Kukulkánova pyramída v plnej kráse. Strohé čísla o rozmeroch pyramídy sami o sebe sa veľké nezdajú. Napriek tomu si pripadáme pod schodiskom El Casillo ako nejakí trpaslíci, ako mravce pod veľkou horou. (Vlado Benčík)

Zvláštny pocit, pôsobí na nás mystika prostredia. Ak sa sem do Chichén-Itzá k palácom vybudovaným panovníkmi a veľkňazmi pre uctenie bohov dostali v minulosti ľudia z hlbokej džungle a prihovoril sa im kňaz z Kukulkánovho chrámu na vrchole pyramídy, museli byť poriadne z toľkej veľkoleposti posratí (prepáčte - slušnejší výraz som nenašiel).

„Ťapi-ťapi ťapušky, išli mačky na hrušky,....“ Každý sprievodca turistickej skupiny má zapísané do scenára, že svoju skupinu pred Kukulkánovou pyramídou roztlieska. Aj my podliehame takémuto nutkaniu, funguje to. Skutočne, odraz zvuku od pyramídy je evidentný. Sprievodcovia ťapkajúcim nadšencom tvrdia, že sa ozvenou nevracia zvuk tlieskania, ale zvuk vtáčika Quetzal. Jeho perie používali Mayovia na výzdobu slávnostných odevov svojich kráľov. Mayovia to mali pri stavbe premyslené. Viem si živo predstaviť veľkňaza stojaceho pred svätyňou na vrchole pyramídy, ako sa svojím mohutným hlasom znásobeným ozvenou prihovára bohom, dvíhajúc do neba srdce nejakého obetovaného nebožtíka.

Tlieskajúci turisti pod Kukulkánovou pyramídou. Vyskúšali sme si to aj my, skutočne, ozvena od pyramídy funguje. Neveríte? Príďte si odskúšať. (Vlado Benčík)

Chrám zasvätený Operenému hadovi - Bohovi Kukulkánovi na vrchole pyramídy. (Vlado Benčík)

Špička pyramídy bolo u Mayov posvätné miesto. Aj na vrcholku El Castillo je obradná sieň, chrám. Keby sme sa tam dostali, tak uvidíme obetný oltár a Jaguárý trón. Čo robili Indiáni v chrámoch? Najviac chrámov slúžilo na zabíjanie obetí bohom. Obeťami boli zvieratá i ľudia zatratení bohom, napr. vojnoví väzni. No neboli jediní, často sa rituálny odchod z tohoto sveta bral u Indiánov ako česť, najrýchlejší spôsob dostať sa k bohu.

Schody Kukulkánovej pyramídy vedú nahor po všetkých štyroch stranách a sú orientované presne do štyroch svetových strán. Vystúpiť po nich nahor po rekonštrukcii pyramídy však už turista nesmie. Počet všetkých schodov na každom zo schodíšť je 91. Spoločne s tým posledným stupňom pri vstupe do horného Kukulkánovho chrámu, dáva nám to všetkým známe číslo 365 (4 x 91 = 364 + 1 = 365). Na vrcholku pyramídy je umiestnených 52 dosiek, presne toľko, ako týždňov v roku.

Časť pyramídy (zadnej steny) po jej rekonštrukcii zostala zámerne v pôvodnom stave. (Vlado Benčík)

Hlavné severné schodisko sa líši od ostatných, má zábradlie, ukončené dole pri zemi haďou hlavou. Táto pyramída bola vybudovaná a osadená do svetových strán tak precízne, že v deň rovnodennosti (21. marca a 23 septembra) vrhá pyramída od zapadajúceho slnka postupujúceho po oblohe tieň na zábradlie takým spôsobom, ako keby had, symbol plodnosti, liezol z horného chrámu dolu na zem, aby ju oplodnil. Divadelné predstavenie trvá 3,5 hodiny a vždy ho sleduje obrovský dav. Nuž iba málo stavieb na svete má dušu. Možnosť preveriť si tento úkaz sme nemali. Slnko síce pripeká parádne, ale do 21. marca je ešte ďaleko.

Hadia hlava ukončuje hlavné schodište pyramídy. (Vlado Benčík)

Archeologický park Chichén-Itzá nie je tak rozsiahly, ako v prípade mesta Coba. Jeho prehliadku začíname na juhu areálu. Zaujímavou stavbou je Observatórium, inak tiež El Caracol, čiže Slimák. Nazvali ho tak Španieli kvôli špirálovitému tvaru vnútorného schodiska, je ako ulita slimáka. Zostáva nezodpovedanou otázkou, či ide naozaj o mayské observatórium, o miesto, odkiaľ Mayovia pozorovali hviezdnu oblohu, tento názor prevláda.

El Caracol (Slimák). Ide o mayské observatórium? (Vlado Benčík)

O ohromných astronomických znalostiach starých Mayov nemôže byť pochýb. Prišli k svojim znalostiam vlastnou usilovnosťou? Alebo im ktosi napovedal? Kto vie, možno práve z tejto kupoly určovali mayskí kňazi podľa postavenia hviezd a planét začiatky konania osláv a rituálov, alebo vhodný čas na sejbu a začiatok zberu kukurice. Človeku je smutno pri predstave, ako bieli dobyvatelia z Európy likvidujú mayské knihy, aj tie s vedeckými a astronomickými poznatkami nebývalej hodnoty s tvrdením, že ide o knihy rúhačské.

Ak naozaj Mayovia tento komplex používali ako observatórium, ide o najstaršiu hvezdáreň na svete. Aj táto stavba pochádza z obdobia spolužitia Mayov s Toltékmi, Mayovia samotní kruhové stavby nestavali.

Slávne mayské observatórium sa tvarom svojej veže veľmi nápadne podobá našim novodobým hvezdárňam. Vedie na ňu točité schodisko. Vo veži sú okná mieriace k hviezdnym konšteláciám mayskej mytológie. (Vlado Benčík)

Jedného pozorovateľa sme skutočne našli. Kondor na kupole Observatória nepozoruje oblohu, sleduje ľudí, alebo žeby myši v okolí El Caracol? Nahor k nemu sa vyliezť nedá, tak ideme ďalej. (Vlado Benčík)

Ďalšou impozantnou stavbou je pyramída Osario - Hrobka veľkňaza. Názov Osario (Kostnica) dostala pyramída preto, lebo sa v nej našli kostry so šperkami. (Vlado Benčík)

Výstup na schodisko pyramídy Osario strážia hlavy Kukulkána - Opereného hada. (Vlado Benčík)

Najviac zdobenou budovou v Chichén-Itzá s krásnymi ornamentami na fasáde je Las Monias (Mníšky). Aj keď názov napovedá, žeby mohlo ísť o kláštor, v skutočnosti to bol vládny palác. (Vlado Benčík)

Las Monjas je známa aj tým, že sa tu našli vzácne texty zapísané mayským písmom. (Vlado Benčík)

Malá pyramída s reliéfmi a neodmysliteľnou hlavou Opereného hada - Boha Kukulkána. (Vlado Benčík)

Zvyšky stavby v Chichén-Itzá (Vlado Benčík)

Palác Casa Colorada. (Vlado Benčík)

Ostatky paláca v Chichén-Itzá. (Vlado Benčík)

Chrám bojovníkov a kolonáda. Chrám dostal názov podľa reliéfov bojovníkov, ktoré sa na ňom nachádzajú. (Vlado Benčík)

Chrám bojovníkov je v pozadí. Ide o ďalšiu pyramídu, pred ktorou stojí dlhá kolonáda stĺpov. Účel stavby je neznámy. (Vlado Benčík)

Škoda že sa za motúz nesmie, medzi stĺpmi by sa výborne hralo na schovávačku. (Vlado Benčík)

Kedysi pyšných palácov je v parku veľa. Tento tu bol kedysi tiež skvostom. Je to Chrám stolov. Svoj názov dostal podľa oltárov (podopieraných vytesávanými sochami postáv), ktoré sa nachádzajú na jeho vrchole. (Vlado Benčík)

Chrám stolov. Ani účel tejto stavby nepoznáme. (Vlado Benčík)

Severná kolonáda. Pôvodne sa myslelo, že objekt mohol slúžiť ako trh. No zrejme mal objekt obradný charakter. (Vlado Benčík)

Severná kolonáda. V okolí je vidieť veľké množstvo neúplných stĺpov, preto sa celá časť nazýva aj Tisíc stĺpov. (Vlado Benčík)

Chrám Jaguára. Mayovia pripisovali pohyb Slnka v noci božstvu Jaguár. Ohromná veľkosť jaguára, povesť predátora a rozvinuté schopnosti prežiť v džungli z neho urobili posvätné zviera. (Vlado Benčík)

Plošina Jaguárov a orlov. (Vlado Benčík)

Reliéf jaguára z Plošiny jaguárov a orlov. (Vlado Benčík)

Chrám Jaguára stojí priamo nad ihriskom pre hru pelote. Som toho názoru, že chrám Jaguára počas rituálnej hry slúžil ako VIP-box pre obzvlášť dôležitých divákov. (Vlado Benčík)

Veľkolepou stavbou je ihrisko pre hru pelota, rituálnu mayskú hru na uctenie Slnka. Toto ihrisko bolo v mayskom svete asi ihriskom "olympijským", má vo svete Indiánov najväčšiu plochu, pri dĺžke 160 metrov zaberá plochu 7 000 štvorcových metrov. Zvislé bočné steny sú 8,5 m vysoké. Úlohou hráčov bolo prehodiť 4 kg vážiacu kaučukovú loptu cez otvor v kamennom kruhu bez pomoci rúk a nôh. Kruh do ktorého bolo treba trafiť je tu umiestnený poriadne vysoko, až 7,25 m nad zemou. Priemer kruhu je o hodne menší ako ten, ktorý sme videli včera v Cobe.

Hru hralo na každej strane sedem hráčov. Sprievodca skupiny ku ktorej sme sa prilepili pri prehliadke tvrdil, že sa o hráčov starali počas tréningového obdobia tak, ako dnes o rockové hviezdy. Boli to všetko muži z vyšších spoločenských kruhov. Lopta symbolizovala Slnko. Prehodenie lopty cez kruh znamenalo prekonanie temnoty. Hráči museli udržovať loptu v neustálom pohybe, pretože hra svetla a tieňov sa nikdy nezastaví. K tomu účelu mohli použiť iba lakte, kolená a bedrá. Hra musela mať vždy svojho víťaza, pretože svetlo nad tmou vždy zvíťazí. Samotná hra bol vlastne náboženský obrad, končiaci obetovaním. Dodnes nie je známe, či boli popravení víťazi, alebo porazení. Náš sprievodca tvrdil, že zvíťazili obaja, víťazi i porazení. Víťazi preto, lebo si privlastnili majetky porazených a porazení, lebo boli obeťou pre bohov. A byť bližšie, k bohom, bola pre Mayov najväčšia česť. Tejto verzii som náchylný veriť.

Na ihrisku pelota je poriadne živo. Na protiľahlej strane ihriska je pódium, z ktorého sledoval hru veľkňaz. Jeho úloha prišla po skončení hry a určení víťaza, porazených (alebo víťazov? poslal do mayského neba. (Vlado Benčík)

Pódium pre veľkňaza, ktorý ukončil hru rituálom obety porazeného (alebo víťazného?) mužstva. (Vlado Benčík)

Hore v búdkach nad obidvoma kruhmi sedeli "bránkoví" rozhodcovia. Zrejme videozáznam ktorý by dokázal že "lopta" prešla kruhom, vtedy ešte neexistoval. (Vlado Benčík)

Ide o akusticky vymakanú stavbu, ľudia sediaci na tribúnach sa mohli navzájom počuť. Hráči sa vedeli orientovať podľa zvuku skáčúcej lopty. Ak stojíte na ihrisku a zatlieskate, vráti sa vám ozvena presne 7 krát. Sedmička bola pre Mayov symbolické číslo. (Vlado Benčík)

Na obidvoch bočných stenách ihriska sú znázornené výjavy z hry. Tí zasvätení historici tu vidia víťazov i porazených, sťaté hlavy a striekajúcu krv,.... (Vlado Benčík)

Mne je jasné jedno, urobiť takéto plastiky v kameni pred tisíc päťsto rokmi mohli iba ľudia ovládajúci technológie a nástroje, v našich končinách ešte dlho potom nevídané. (Vlado Benčík)

Kamenný kotúč zdobiaci stenu ihriska pelota. Symbolizuje obetu a smrť, spojenú s touto hrou. (Vlado Benčík)

Stena lebiek – Tzompatli. Táto nevysoká stavba slúžila ako oltár, na ktorom boli vystavované hlavy rituálnych obetí hry pelota. Postranné steny sú „vyzdobené“ lebkami hráčov, niektoré dokonca vyzerajú tak, ako keby boli napichnuté na koloch. (Vlado Benčík)

Určite najtajomnejším miestom z celého Chichen-Itza je posvätná studňa - cenote. Studňa ku ktorej práve smerujú naše kroky dala dokonca meno celému komplexu pyramíd a palácov, pretože Chichén-Itzá sa prekladá ako „v ústach studne Itzá“. Od Chrámu Jaguárov sem vedie cesta, po ktorej sa tiahla v dobe sucha procesia mayských kňazov a ľudu k Svätej studni, aby tu uzmierila hnev boha dažďa Čaka. Privádzali zo sebou obete, ktoré mali Čaka uzmieriť, mladé dievčatá a chlapcov. Obete sa museli predstaviť Čakovi náležite ozdobené. Preto sa krátko po vyslobodení tejto studne z porastu džungle v 19. storočí rozpútal hon na poklady. Dnes majú ozdobné predmety vytiahnuté zo studne rovnakú archeologickú hodnotu, ako poklad Tutanchamóna. V čom je rozdiel? Faraónovo zlato bolo uložené do hrobu pri múmii za dôstojného ticha. Oproti tomu zlato na dne Svätej studni ležalo pri kostrách mladých ľudí, ktorých najprv mučili. Mučením vyvolávali nárek obetí, tichá smrť sa mohla zdať Čakovi nedôstojná, nepostačujúca na prejavenie jeho milosti. Jedine nárek obetí zaručoval dážď. Pokúsila sa nejaká obeť stiahnuť so sebou kňaza? Medzi veľkým množstvom lebiek detí sa vraj našla iba jediná lebka starého muža, žeby kňaza?

Najtajomnejšie miesto z celého Chichén-Itzá, posvätná studňa cenote. V tejto pôvodne prírodnej nádrži hlbokej 25 m skončilo na počesť boha Čaka množstvo obetí. (Vlado Benčík)

S Michalom stojíme na okraji Svätej studne a musíme si dávať pozor, aby sa z nás nestala mayská obeť, k Čakovi sa nám nechce. (Vlado Benčík)

Vo svojej "Správe o záležitostiach na Yucatáne" arcibiskup de Landa s hrôzou popisuje, ako boli do temnej vody v studni hádzané živé deti, muži i ženy. Dlho túto informáciu nikto nebral vážne. Tak ako Schliemann o Tróji, aj Thompson uveril legende. Urobil si potápačský kurz a zorganizoval expedíciu s cieľom preskúmať Svätú studňu Mayov. Pri potápaní do kalnej vody v skafandri sa mu nedarilo, dokonca si pri rýchlom vynorení poškodil sluch. V roku 1904 sa rozhodol použiť menej inteligentný spôsob, vydrancovať dno studne bágrom. Výsledok, nielen v podobe kostier obetí, ale aj vyťažených zlatých ozdôb a predmetov, dostavil sa okamžite. Thompsonovi sa podarilo väčšiu časť cenností tajne vyviezť do Ameriky. Preto si rozhádzal vzťah s vládou Mexika a tá mu vstup do Chichén-Itzá nadobro zakázala.

Pri baňos (toaletách) na východe z archeologického parku je umiestnený model bágra. Vraj pomocou takéhoto primitívneho stroja v 1904 roku Američan Edward Thompson vyťažil dno Svätej studne a uchmatol časť vylovených cenností. (Vlado Benčík)

Zatiaľ čo sme s Michalom prebehli ihriskom hry pelota a obzreli Svätú studňu, manželka sedela pod El Castillo, strážila naše batohy a sledovala dianie okolo seba. (Vlado Benčík)

A nielen sledovala dianie, aj pracovala. Vraj stihla ošetriť medzičasom pľuzgier na nohe nejakej Američanky. Lepšie povedané, podala jej zo svojej príručnej lekárničky náplasť. A potom nech niekto hovorí, že slovenské zdravotníctvo zaostáva za tým americkým.

Zmenil som pôvodný názor, prechádzka po archeologickom parku Chichén-Itzá ma nadchla. Prehliadku sme začali pri Kukulkánovej pyramíde, aj fotky na záver nášho pobytu patria tejto symetrickej kráske. (Vlado Benčík)

Michalovi sa pri stole zo suvenírmi spĺňa sen, kupujeme obsidiánový nôž. Podobný sa používal ako „chirurgický nástroj“ pri rituáloch, šmyk sem-šmyk tam a tlčúce srdcia obetí sa mohli ukázať bohu. (Vlado Benčík)

UXMAL

Večer sa podľa plánu ubytovávame v hotely „Resort Maya“. Tak ako vždy, zobúdzam sa o dve-tri hodiny skôr, ako zvyšok našej "cestovky". Uvarím si kávu, prezerám fotky a ak je možnosť tak ako tu, vyliezam na balkón. Už za ranného šera vidím v opare nad džungľou rysujúci sa vrchol pyramídy. Presne na takúto idylku som pri objednávaní hotela cez internet skočil. Hotel „Resort Maya“ a izba ktorú máme, sú viac ako slušné.

Pri pohľade z balkónu našej izby vidím na horizonte Čarodejníkovu pyramídu. (Vlado Benčík)

Pohľad z našej izby na areál hotela. (Vlado Benčík)

Ráno sa nám zo susedného balkóna prihovorili Česi. Štrnásťčlenná skupina potápačov sa vybrala do Mexika zaplávať si v mori so žralokmi a vychutnať si podzemné rieky, spájajúce cenoty. Sú plní dojmov. Dozvedáme sa, že žraloky pri Tulume iba krúžili okolo nich, väčšiu skupinu potápačov držiacich sa spolu vraj nenapadnú. Ďakujem pekne, až zase taký adrenalín nemusím.

K pyramídam sa z nášho hotela dá dostať chodníkom cez džungľu, trvá to iba 40 minút. My sa rozhodujeme pre auto, chodenia v mayskom areály bude dnes až-až.

Vstup do Archeologického parku Uxmal. (Vlado Benčík)

Od 6. storočia n.l. začali mayské mestá v nížinách juhu z neznámych príčin rýchlo upadať. Takmer všetky strediská boli opustené a rýchlo sa na ne zabudlo. Ich stopy zmizli v džungli. Iná situácia bola na Yucatáne. Tu došlo v rozmedzí rokov 800-900 n.l. vďaka hospodárskemu rozvoju k nebývalému rozkvetu menších miest. Mayský kmeň Čontalov vybudoval po príchode z juhu mesto Uxmal do takej rozlohy, že sa stalo hlavným mestom oblasti.

Názov Uxmal pochádza z mayštiny a znamená „tri krát prestavovaný“. My už vieme, že pyramídy a chrámy sa často dostavovali a prestavovali. Hocikedy bola pyramída obostavaná novou, väčšou pyramídou, alebo sa jednoducho nadstavilo na pyramídu tak ako v tomto prípade, nové poschodie. Mayovia stavali svätyne a pyramídy vtedy, keď im to prikázal kalendár. Riadili sa 52 ročnými cyklami podľa takzvaného chrámového kalendára. Ten sa opakoval a začínal znova vždy, keď sa s ním prekryli údaje občianskeho kalendára. Takýmto spôsobom odmeňovali bohov za to, že sú stále nažive, že nenastal koniec sveta a tak podobne.

Mayský Uxmal je nádherný a rozľahlý areál s krásnymi a dobre zachovanými, či citlivo reštaurovanými stavbami. Z nich vyniká štyridsať metrov vysoká Čarodejníkova pyramída. (Vlado Benčík)

Čarodejníkovu pyramídu vidíme hneď za vstupnou bránou. Nadchýname sa jej mohutnosťou a krásou. Obchádzame ju dokola, odzadu, dopredu až ku schodisku. Vystúpiť na túto pyramídu sa už bohužiaľ nedá. (Vlado Benčík)

Vystúpiť na pyramídu sa žiaľ už nedá, teda komu áno a komu nie. Vybavil si to režisér Mel Gibson a natočil na schodisku pyramídy krvavé scény filmu „Apocalypto“. Čím ale Čarodejníkova pyramída každého prekvapí, to sú jej guľaté zaoblené rohy, má oválnu základňu. Takáto pyramída je v mayskom svete jedinečná, nemá chybu. Predstavte si, že pôvodne mala červenú omietku, ale o tú už vekmi prišla. Červená oválna pyramída, tak to teda muselo byť voľakedy ešte "inakšejšie kafé".....

Nemôžem si odpustiť, zoznámim vás s povesťou, ktorá sa viaže k Čarodejníkovej pyramíde. Akási čarodejnica sa rozhodla sedieť na vajci, z ktorého sa vyliahol trpazlík. Aby sa mohol stať kráľom, musela mu čarodejnica dopomôcť k tomu tak, že za jedinú noc postaví pyramídu a vyhrá tak súťaž nad doterajším vládcom. Podarilo sa. Vtedy bola asi Čarodejníkova pyramída menšia, pretože sa tvrdí, že táto tu skrýva v sebe päť svojich menších predchodkýň. Prečo až päť, keď Uxmal (oxmal) znamená „trikrát“, netuším. Mayovia ako vieme, počítať vedeli. Možno mali špatnú pamäť. Alebo si po tretej prestavbe mysleli, že ďalšia už nebude.

Zisťujeme, že sme sa pri prehliadke vybrali v protismere. Nevadí, to najlepšie si nechávame na koniec. Po odbočke z hlavnej trasy sme sa dostali k malej stavbe. Hádajte, čo vidíte ? Pomôžem, na informačnej tabuli sme sa dozvedeli, že je to chrám penisov. (Vlado Benčík)

Vidíme trojicu robotníkov s mačetami, ako čistia svah. Viete čo ukrýva? Áno, pyramídu. Zatiaľ je očistená iba jej čelná strana, o chvíľu vystúpime po schodisku na jej vrchol. Ako dlho budú asi títo traja odkrývať stavbu? Do konca života šancu nemajú. (Vlado Benčík)

Veľká pyramída. (Vlado Benčík)

Našim pohľadom sa odkrylo priečelie Veľkej pyramídy. To s neodkrytou stenou tejto pyramídy zápasí mačetami trojica Mexičanov. Na pyramídu sa vystúpiť môže, tak vybehneme na vrchol. Samozrejme, po dosť strmom schodisku, lepšie je pridržiavať sa rukami. Schody sú úzke, sú užšie, ako vysoké.

Na vrchole Veľkej pyramídy nie je chrámová miestnosť, ale plošina. Jej steny sú vybudované z blokov s reliéfmi. (Vlado Benčík)

Z plošiny na vrchole Veľkej pyramídy obdivujeme areál parku a hustú džungľu. (Vlado Benčík)

Pohľad z Veľkej pyramídy. Vľavo hore je hotel „Resort Maya“, vpravo časť Archeologického parku Uxmal. (Vlado Benčík)

Z Veľkej pyramídy obdivujeme všetky hlavné objekty kedysi bohatého mayského mesta Uxmal. (Vlado Benčík)

Na ceste dole po zadku je to istejšie. (Vlado Benčík)

Od Veľkej pyramídy sa dostávame k veľmi čudesnej stavbe, k Holubiemu palácu. (Vlado Benčík)

Holubý palác dostal pomenovanie podľa otvorov v stene, pripomínajú holubník. Pravý účel stavby nikto nepozná. (Vlado Benčík)

Holubý palác z opačnej strany. Ťažko uveriť, že takéto komplikované a krásne stavby stavali Mayovia pred viac ako tisíc rokmi.Samozrejme, môj fotoaparát je žeravý od cvakania. Vidím to, o čom som v mladosti a posledný polrok ešte intenzívnejšie sníval. (Vlado Benčík)

Pohľad z diaľky na Čarodejníkovu pyramídu od Holubieho paláca. Štyridsať metrov vysoká pyramída vyčnieva nad korunami stromov. (Vlado Benčík)

Od Holubieho paláca prechádzame popri Veľkej pyramíde, nedá mi to a fotím ju znova. (Vlado Benčík)

Archeológovia majú pri mayských pamiatkach prácu na dlhé desaťročia. Obnoviť z rozpadnutých blokov starý palác, to je ako hrať lego. Bloky sú očíslované a treba zistiť, čo k čomu patrí. Pri takej práci aj svaly narastú. (Vlado Benčík)

Dom korytnačky pôsobí vedľa ostatných megastavieb ako striedma stavba. Hore vidíte malé sošky korytnačiek, podľa ktorých bola stavba pomenovaná. Horná časť je zdobená stĺpikmi. Pôvodná funkcia tejto stavby z 9. storočia nie je známa. (Vlado Benčík)

Vládcov palác. Ide o rezidenciu uxmalských panovníkov. Impozantná stavba sa týči na trojstupňovej plošine, k jej vrcholu vedie široké hlavné schodisko. Je tvorená strednou časťou o dĺžke 55 metrov a dvoma bočnými krídlami, dlhými 15 metrov. (Vlado Benčík)

Interiér je rozčlenený do malých miestností, pripomínajúcich cely. Poloha objektu je určená podľa výpočtov astronómov. Zo strednej brány je na horizonte možno uvidieť Venušu, ako ráno vychádza a pohybuje sa až k vrcholku Čarodejníkovej pyramídy. (Vlado Benčík)

Mayovia si pri stavbe najviac dali záležať na 3 metre vysokom mozaikovom vlyse, ktorý prebieha nad stredovou rímsou. Na vytesanie stoviek štylizovaných hadov a masiek boha Čaka potrebovali podľa odhadu 20 000 kamenných blokov, každý s hmotnosťou 30-80 kg. (Vlado Benčík)

Detaily reliéfu, zdobeného maskami boha Čaka. (Vlado Benčík)

Detaily reliéfi, zdobeného maskami boha Čaka. (Vlado Benčík)

Obetný kameň pred Palácom vládcu. (Vlado Benčík)

Pred Vládcovým palácom stojí Oltár jaguára s dvoma siamskými mačkami. Plošina pravdepodobne slúžila ako obetný oltár. (Vlado Benčík)

Pohľad na areál od Paláca vládcu. V popredí vidíme ihrisko na hru pelota. Ako hrdý monument nad tým všetkým vyčnieva Čarodejníkova pyramída. (Vlado Benčík)

Ihrisko na pelotu. (Vlado Benčík)

Ani v Uxmale nechýba neodmysliteľné ihrisko na pelotu. Potom ako sme včera videli v Chichén-Itzá najväčšie ihrisko na pelotu na Yucatáne, toto uxmalské nám pripadá ako ihrisko pre druhú ligu. Je dlhé iba 50 metrov a navyše, celé je akési čudné. Kamenné otvory do ktorých bolo dostať loptu sú umiestnené v strednej, zvýšenej časti ihriska, pričom pod zvislou stenou je naklonená plošina. Teda zo zeme bolo treba najskôr dostať loptu na šikmú plochu a potom trafiť do kamennej obruče. Podľa mňa existovalo niekoľko variácií hry pelota, viacero variácií cesty k jedinému cieľu, podhodiť bohu Čaku useknuté hlavy.

Otvor do ktorého bolo treba trafiť kaučukovú guľu má väčší priemer, ako ten v Chichén-Itzá. (Vlado Benčík. )

Budova v popredí ležiaca pri ihrisku pelota vraj slúžila na sústredenia a prípravy hráčov pelota pred samotným zápasom. V tábore sa o nich starali ako o športové hviezdy. (Vlado Benčík)

Palác vtákov – naozaj, na jeho streche sú kamenné vtáčiky. (Vlado Benčík)

K typickým stavebným znakom Uxmalu patria „štvorhrany“. Sú to štvorhranné budovy na nízkej plošine, vystavené okolo obrovského nádvoria. Najznámejším štvorhranom v Uxmale je Štvorhran mníšok. Pomenovanie dostal podľa toho, že štyri stavby s mnohými menšími miestnosťami obkľučujúce námestie pripomínajú kláštor. Eleganciu Štvorhranu mníšok vytvárajú priečelia budov, prekrásne zdobené bohatými reliéfmi, znázorňujúcimi predovšetkým boha Čaka a opereného hada Quetzalcoalta.

Budova z komplexu - Štvorhran mníšok. (Vlado Benčík)

Budova z komplexu - Štvorhran mníšok. (Vlado Benčík)

Budova z komplexu - Štvorhran mníšok. (Vlado Benčík)

Reliéf znázorňujúci boha Čaka. (Vlado Benčík)

Reliéf s opereným hadom Quetzalcoaltom. Pre Toltékov to bol boh Kukulkán. (Vlado Benčík)

Sprievodcovia, tak ako ten v popredí, používajú pri vysvetľovaní detailov na reliéfoch zrkadlo. Celkom šikovný nápad. Kamenný boh Čak a ani Kukulkán sa na teplo a svetlo odrazené od zrkadla nesťažujú. (Vlado Benčík)

Naša okružná cesta areálom končí tam kde sme začínali, pri Čarodejníkovej pyramíde. Tentokrát ju vidíme z opačnej strany. V čase svojho vzniku to bolo úžasné veldielo. (Vlado Benčík)

Presne tu na tomto mieste pred svätyňou na vrchole pyramídy a tiež na schodisku vedúcemu k svätyni, nakrúcal sa film „Apocalypto“. (Vlado Benčík)

Svätyňa na vrchole pyramídy slúžila na obrady, spojené s prinášaním ľudských obetí bohom. Obetný kameň/kamenný oltár stojaci dnes dole pred pyramídou stál kedysi na vrchole pyramídy, pred svätyňou. Tak tomu bolo aj vo filme. (Vlado Benčík)

Predstavte si, že konkrétne ten kusisko kameňa ktorý vidíte za našou dvojicou bol kedysi obetným oltárom, boli na ňom vyrezané srdcia z hrudí tisícok obetí. (Vlado Benčík)

Mayovia verili, že bohovia sú lační po ľudskej krvi. Najviac sa cenila krv vysoko postavených osôb. Každý panovník Mayov kŕmil bohov nielen krvou obetí, ale aj svojou. Narezávali si genitálie ostrím z obsidiánu alebo chrbticou raje. Krv, ktorú nechali nasiaknuť do suchej kôry potom spaľovali. Verili, že takýmto spôsobom sa krv dostane do nebies. Toltékovia boli pri rituálnych vraždách ešte krutejší ako Mayovia, no všetko to krutosťou prekonali Aztékovia.

Aztékovia zaviedli niečo ako „pásovú výrobu potravy“ pre boha vojny Huitzilopochtla. Obete museli vystúpiť po schodoch k svätyni. Ležiace na chrbtoch ich upevnili ku kamennému oltáru, obsidiánovým nožom im rozsekli hrudník a vytrhli ešte bijúce srdce. To uložili na kamennú misku a ponúkli najdôležitejším hosťom ako najcennejší pokrm. Aj vládca Aztékov Montezuma ponúkol dobyvateľa Cortésa ľudskými srdciami.

Po vytrhnutí srdca z hrude posúvali mŕtvolu na „spracovanie“ po schodoch na nižšie poschodia, tam kúskovali končatiny a z tváre zdierali kožu, aby z nej urobili masku. Dole na konci schodiska sa konala žranica, počas ktorej sa jedlo mäso z obetí, „dochutené“ korenistou omáčkou. Toto všetko je historický fakt, pri písaní ktorého sa mi krúti v žalúdku večera z predvčerajšieho dňa.

Takto nejako popisoval španielsky arcibiskup de Landa kŕmenie mayských bohov ľudskými obeťami. (Vlado Benčík)

Deň plný zážitkov končí. Videli sme neuveriteľné archeologické skvosty v Chichén-Itzá a Uxmal, dodnes hypnotizujúce archeológov a turistov. V ďalšom blogu navštívime Múzeum čokolády, uvidíme tajomné mayské mesto Palenque s hrobkou a kráľovským palácom najvýznamnejšieho panovníka predkolumbovskej Ameriky - kráľa Pakala. Dozvieme sa, prečo ho spájajú s kozmonautami. No a "pohovoríme si" so stádom opíc Vreštiakov, ktoré k nám do bungalova v džungli prišli na návštevu. Cestujte s nami.