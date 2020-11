Thajsko 2/2 – Do Bangkoku za Zlatým Budhom a na belostné pláže ostrova Phuket

Po prehliadke Bangkoku zmapujeme pláže ostrova Phuket, ktorá z nich je najkrajšia? Ak ste už Phuket v minulosti navštívili, oživte si spomienky na Patong a atraktívne pláže s azúrovým morom v jeho okolí.

Len málo ostrovov na svete oplýva toľkými piesočnými plážami s nádherne priezračnou vodou ako Phuket. Phuket je najväčší thajský ostrov (540 km2) v Andamanskom mori a zároveň aj jednou z južných provincií Thajska. K provincii Phuket patrí nielen ostrov Phuket, ale aj ďalších 32 menších ostrovov rozložených v jeho blízkosti. Nájdete tu jedny z najkrajších pláží na svete. Termín letných školských prázdnin presunúť na január - február nevieme a tak na Phuket prichádzame v júli, mimo hlavnej sezóny, v období monzúnových dažďov. Veríme však že si užijeme nielen vzrušujúcu atmosféru hlavného mesta Patongu, ale aj slnko a samotu na odľahlých plážach.

Využili sme najrýchlejší spôsob ako sa sem dostať. Vzdialenosť 850 kilometrov deliacu Bangkok od Patongu sme prekonali na palube lietadla spoločnosti AirAsia za hodinu. Z letiska k pláži na Patong beach kde bývame je to 35 kilometrov. Už sme otrlí, s taxikármi jednať vieme a tak už o necelú hodinu po prílete sa rozkladáme v izbách hotelového komplexu Coconut Villa Resort.

Hotelový komplex Coconut Villa Resort sa nachádza asi 300 metrov od pláže Patongu. Hotel je pekný a dobre udržiavaný. (Vlado Benčík)

Ukázalo sa, že tak ako Villa Mungkala v Bangkoku, aj Coconut Villa Resort v Patongu bola dobrá voľba. Bazén sme využívali často. (Vlado Benčík)

Po rýchlom zoznámení sa s plážou a sýtym obedom nás čaká dôležitá úloha. Musíme vybrať krajčírsky salón, v ktorom ušijú pre nášho Michala oblek. V Patongu sú desiatky krajčírskych salónov, po troch skúškach si odnesiete oblek ako od Gucciho či Giorgio Armaniho. Ich aktuálne katalógy vám krajčíri promptne otvoria pred očami. Zaplatíte zlomok ceny, ktorú by ste platili doma.

V tomto salóne sme neboli spokojní s výberom látok. Majiteľ bežal za nami s kvalitným sakom a katalógom až na ulicu. (Vlado Benčík)

Tu sme sa dohodli, Michal bude mať na promóciu thajský oblek. (Vlado Benčík)

Základom sú správne miery. Potom už nezostáva nič iné, iba udržať si nejaký čas váhu. K ušitiu obleku ktoré prebehlo k našej spokojnosti sa ešte v blogu vrátim. (Vlado Benčík)

Sloní kemp

Dnešný deň bol určený na cestovanie a výber krajčírskeho salónu. Úlohu sme splnili v predstihu. Čas do večere využijeme na návštevu slonieho kempu. Slony sú v Thajsku symbolom krajiny. Slon stelesňuje pre Thajcov tri hlavné inštitúcie: náboženstvo, národ a kráľa. Thajci považujú slona za rovnocenného partnera, nie je pre nich iba nástrojom a pracovnou silou. Ešte pred sto rokmi vraj v Thajsku žilo viac ako 100-tisíc slonov, z toho polovica vo voľnej prírode. Dnes zostalo už len necelých 3000 skrotených slonov, z toho 2300 je sústredených v kempoch kde sú cvičené k tomu, aby vozili dobrodružstva chtivých turistov.

Dobrodružstva chtivou je aj naša pätica. A tak zlatým klincom nášho prvého dňa v Patongu bude jazda na slonoch. Už vidím, ako sa dvíha vlna kritiky. Nechcem polemizovať s tými, ktorí považujú jazdu na slonoch za neetický druh zábavy a radia vyhnúť sa jazde na slonovi. Ja si to nemyslím. Môj názor je ten, že bez takýchto sloních kempov by slony už dávno v prírode vyhynuli. Slon nie je zajac, denne zje vyše 200 kg potravy. Bez turistov by ich zostalo v rezerváciách toľko ako prstov na ruke. Obdobie terajšej pandémie mi dáva za pravdu. Dnes sú slony v Thajsku v mimoriadne kritickej situácii, volajú o pomoc. Kempy a centrá na ich záchranu žili z turistov a tých v tejto dobe niet. Žiadne nadácie nenahradia turistov a nezachránia slony. Tak čo je lepšie, nechať vyhynúť tento ušľachtilý a múdry druh zvieraťa, alebo nechať slony pracovať tak ako pracujú a zarábajú si na svoju obživu už celé stáročia?

Bangkokské trojkolky "tuk-tuky" nahrádzajú na Phukete o niečo rozmernejšie a pohodlnejšie taxíky "songthaew". Jednať tvrdo o cene za jazdu treba rovnako. Sloní kemp sa nachádza na okraji Patongu. Zoznámenie so slonmi začíname kŕmením. (Vlado Benčík)

Každý z nás dostáva so vstupenkou aj za náruč banánových a bambusových výhonkov. Slon si ich spôsobne z rúk prevezme a šikovne očistí tak, aby zostala jedlá dužina. (Vlado Benčík)

Tento sloník má iba dva roky, ale zje toho hodne. (Vlado Benčík)

Náš mahut (Mahuti - sloní tréneri) má 25 rokov. Povedal nám, že slona denne privádza do kempu a večer berie domov. Miluje ho, dostal ho k narodeninám. Áno, aj on používa na usmernenie slona ankus - drevenú palicu s hákom. (Vlado Benčík)

Ľutujeme že sme nekúpili viac krmiva, iste by sme sa slonom počas jazdy zavďačili. (Vlado Benčík)

Opustili sme kemp a vydali sa na hodinovú vychádzku. Veľmi rýchlo sme sa naučili slony "šoférovať". Naozaj sú to nádherné a ušľachtilé zvieratá. (Vlado Benčík)

Keby som nefotil za jazdy z chrbátu slona, na tomto mieste by mohli vzniknúť priam gýčovo pekné fotografie. (Vlado Benčík)

Tak a tu je naša výprava kompletne. (Vlado Benčík)

Vôbec si nemyslíme že sme týmto múdrym zvieratám jazdou na ich chrbtoch spôsobili bolesť, alebo inak prispeli k ich tyranii. (Vlado Benčík)

Pláž Patong beach je k nášmu hotelu najbližšie. Iba 300 metrov nás delí od trojkilometrovej pláže, ktorú určite aspoň raz navštívi každý turista zavítajúci na Phuket. Tí ktorí milujú kultúrne a športové vyžitie, divoký nočný život, nedajú na Phuket dopustiť. V hlavnej sezóne od októbra do marca Patong beach praská vo švíkoch. Lehátka ležia tak tesne vedľa seba, že sa vám stratí výhľad na more. Možností občerstvenia je tu požehnane. Z vodných športov je tu všetko, vodné lyže, lietanie za motorovým člnom, vodné skútre,.. Patong je ideálnym miestom pre zábavu, po zotmení sa v stovkách reštaurácií, barov a diskoték sústredených okolo ulici Bangla Road rozbieha rušný nočný život, zabávať sa môžete do rána.

Oveľa pokojnejšie si môžeme užiť Patong beach my v tejto dobe, v júli je more čisté a pláž poloprázdna. Napriek tomu nás táto pláž neoslovila natoľko, aby sme na nej zostali dlhšie ako jeden deň. Aj keď je Patong beach dostatočne čistá, vieme že v bezprostrednom okolí nájdeme oveľa krajšie pláže k príjemnému oddychu.

Pláž Patong beach v mesiaci júl takmer zíva prázdnotou. (Vlado Benčík)

Počas sezóny v mesiacoch október - marec je to tu oveľa živšie. (Vlado Benčík)

Jeden, dva, tri, - Hop! (zrejme také niečo zaznelo v thajčine) (Vlado Benčík)

Slovenčina je asi svetovo rozšírený jazyk. Týmto som počítal ja "Jeden, dva, tri -Hop" po slovensky a oni pochopili, hopli. (Vlado Benčík)

Pozvoľný vstup do mora a jemný piesok je vhodný aj pre deti. (Vlado Benčík)

Popoludní je pláž plnšia a začínajú fungovať športové atrakcie. (Vlado Benčík)

Naši odvážlivci sa rozhodli zažiť trochu adrenalínu pri lete nad morom na padáku ťahanom motorovým člnom (parasailing). Chovali sa hrdinsky a mali z toho pekný zážitok. (Vlado Benčík)

Štartujeme (Vlado Benčík)

Pristávame. (Vlado Benčík)

Stále pristávame. (Vlado Benčík)

Ostrov Koh Phi Phi Leh so zátokou Maya Bay

Turistické kancelárie v Patongu ponúkajú turistom viacero organizovaných výletov po najdôležitejších turistických zaujímavostiach. My sme si vybrali dva celodenné výlety loďou na ostrovy v Andamanskom mori, navštívime ich zátoky a pláže.

Hlavným cieľom našej dnešnej plavby loďou je ostrov Phi Phi Leh so svetoznámou zátokou Maya Bay. Thajská Maya Bay je možno najslávnejšou zátokou na svete. Je slávna a iste bola aj úžasne pekná. Cestovateľský server Flight Network v roku 2017 vyberal historicky najkrajšie pláže sveta. V rebríčku 50 top pláží sa Maya Bay umiestnila ako historicky najkrajšia thajská pláž na 11. mieste vo svete. Pri zostavovaní programu som neváhal, slávnu pláž treba vidieť.

K hviezdnej popularite idylickej zátoky prispel film Pláž s hollywoodskou hviezdou Leonardom DiCapriom, natočený v roku 2000. Film opisuje príbeh cestovateľov ktorí hľadajú utopický raj na zemi, oddelený od problémov moderného sveta. Miesto kde žije komunita rovnako zmýšľajúcich ľudí, kde neexistujú peniaze a k obžive stačí rybolov. Takýmto vysneným rajom sa stala na krátku dobu pre aktérov filmu práve zátoka Maya Bay. Zátoka sa stala neuveriteľne populárnou. Fanúšikovia Leonarda DiCapria naskákali do lietadiel a chceli vidieť tento úžasný filmový raj. Tak to trvá už 17 rokov. Počas jedného dňa uprostred sezóny navštívi neveľkú koralovú zátoku Maya Bay na lodiach až 5000 turistov na stovkách lodí.

Opúšťame ostrov Phuket a vydávame sa k 40 kilometrov vzdialenému ostrovu Phi Phi Leh v Andamanskom mori. (Vlado Benčík)

Do zátoky Maya Bay a na jej pláž sa dá dostať iba po vode. Hoci nie je sezóna a turistov je pomenej, k Maya Bay mieria od skorého rána väčšie a menšie lode zo všetkých letovísk provincie Phuket. (Vlado Benčík)

Čím bližšie sme k ostrovu Phi Phi Leh, tým je premávka lodí hustejšia. Každý sa ponáhľa, skúsení lodivodi to vedia, na vstup do zátoky Maya Bay sa čaká v rade. (Vlado Benčík)

V rade na vstup do zátoky si počkala polhodinu aj naša loď. Prvý pohľad na pláž je šokujúci. Je to tu hlava na hlave, ako asi môže vyzerať tento pohľad v hlavnej sezóne? (Vlado Benčík)

Tak toto je tá slávna zátoka a pláž, na ktorej DiCaprio našiel vysnený raj. Ukotvených lodí je toľko, že sa takmer nedá vstúpiť bosou nohou do mora. A ono by sa do mora vstupovať ani nemalo, koralový útes na dne zátoky je už dostatočne zdevastovaný. (Vlado Benčík)

Nedá sa nič robiť, ak má byť na snímku pozadie so skalnými útvarmi zátoky, treba sa dívať do slnka. Takéto zábery sú už minulosťou, rok po našej návšteve zátoku pre turistov na neurčito uzatvorili. (Vlado Benčík)

Ak by ste si vo filme Pláž pozorne prezreli zábery pláže, takýto pohľad na skalné útvary v pozadí nenájdete. Do filmu bolo počítačom pridané jedno skalné bralo, aby pláž budila dojem úplného odrezania od civilizácie. (Vlado Benčík)

Nakoniec sa predsa len nejaká romantika bez turistov podarila. (Vlado Benčík)

Vyhradená polhodina na návštevu pláže v chaose medzi pobehujúcimi turistami uplynula. Iste mi dáte za pravdu, pred 17 rokmi pri natáčaní filmu na takomto panenskom mieste muselo byť nádherne. (Vlado Benčík)

Najznámejšiu a vraj aj jednu z najkrajších pláží sveta opúšťame so zmiešanými pocitmi. Turistický biznis ju premenil na "Václavák". Bola rajom na zemi, teraz ju ničia turisti. Hlavná myšlienka filmu Pláž sa potvrdila, raj na zemi neexistuje, ani ten turistický. Ak niekde niekto objaví panenskú prírodu, je otázkou krátkeho času kedy tam dorazia batôžkári a po nich turisti a turistický priemysel.

Dopad masívneho turizmu spôsobil, že 1. októbra 2018 thajské úrady zátoku Maya Bay zneprístupnili. Miestny ekosystém dostal čas na regeneráciu. Je dosť možné, že termín na otvorenie zátoky v roku 2021 bude posunutý.

Súčasťou nášho celodenného výletu je aj šnorchlovanie nad koralovým útesom. Náš lodivod zvýšil rýchlosť, času je málo. (Vlado Benčík)

Sme nad koralovým útesom. Ja som po návšteve zátoky Maya Bay akýsi znechutený a tak zábery zo šnorchlovania neuvidíte. (Vlado Benčík)

Ostrovy bizardných tvarov okolo ktorých sa plavíme sú súčasťou národného parku Ao Phang Nga a sú naozaj nádherné. V prospektoch sa uvádza, že park je ostrovom určeným milovníkom pokoja a prírody. Nájdete tu všeličo iné, len nie pokoj. (Vlado Benčík)

Príroda sa pri vytváraní krasových útvarov skutočne pohrala. (Vlado Benčík)

Ďalšou našou zastávkou je Ostrov opíc. Práve sa k nemu blížime. (Vlado Benčík)

Názov ostrova neklame, opíc je tu naozaj plno. (Vlado Benčík)

Z Ostrova opíc. (Vlado Benčík)

Opice si na turistov zvykajú od malička. Žiadny rešpekt pred nami nemajú, veď sú opice. (Vlado Benčík)

Opice tu predvádzajú aj takéto ekvilibristické kúsky. (Vlado Benčík)

Našťastie platí zákaz kŕmenia opíc, inak by tu bolo smetisko. (Vlado Benčík)

Pláž Chalong. Plavbu po ostrovoch v Andamanskom mori sme skončili v zalive Chalong. Na východnej strane ostrova Phuket sú iba tri pláže: Pláž Chalong, Pláž Cape Panwa a Pláž Rawai. Tieto pláže využívajú predovšetkým Thajčania. Je tu plno. (Vlado Benčík)

Pláž Kata beach - Širokú a čistú pláž Kata beach nájdete medzi Karonom a Patongom. Jej krásny biely piesok a pozvoľný vstup do sýtomodrého mora ju predurčuje pre rodinné dovolenky s deťmi. Pred severným cípom pláže sa nachádza malebný koralový ostrovček. Je až tak malebný, že je takmer na všetkých mojich fotkách. Pobrežie je lemované palmami, takže ani slnečník nie je potrebný. Nájdete tu široký výber ubytovania, skvelé reštaurácie a relatívne kľudný nočný život. Od apríla do septembra sa tu stretávajú začínajúci surfisti, ktorí si užívajú menších vĺn.

Pláž Kata beach je dlhá viac ako kilometer. (Vlado Benčík)

Severná časť pláže Kata beach s koralovým ostrovčekom. (Vlado Benčík)

Južná časť pláže Kata beach. (Vlado Benčík)

Ako vidíte, vstup do mora je veľmi pozvoľný. (Vlado Benčík)

Menšie vlny na pláži Kata beach sú vhodné aj pre začínajúcich surferov. (Vlado Benčík)

Deň prežitý na pláži Kata Beach bol plný šantenia vo vlnách. (Vlado Benčík)

Noi Harn beach - Hneď na úvod musím povedať, že pre mňa je Nai Harn beach najkrajšou plážou zo všetkých, ktoré sme na ostrove Phuket navštívili. Na pláž sme sa dostali z Patongu taxíkom za 25 minút. Mieria sem predovšetkým milovníci adrenalínu a vodných športov. Pláž sa nachádza na najjužnejšom cípe ostrova. Mnohými je považovaná za jednu z najkrajších pláží a to vďaka svojej polohe medzi horami. Je pokrytá bielym pieskom a podmienky na nej sa veľmi menia v závislosti na počasí. Vstup do mora je niekedy pozvoľný, inokedy je more rozbúrené a lehátka treba v rýchlosti upratať pred stúpajúcou vodou. Pláž ponúka perfektné podmienky pre surfovanie a kiteboarding. Usporadúvajú sa tu každoročne najväčšie jachtárske závody Kings Cup Regatta, ktoré sú najväčšími v Ázii.

Pohľad zo severu na južnú časť pláže. (Vlado Benčík)

Zo severnej strany pláž Nai Harn beach uzatvára veľký hotelový komplex. (Vlado Benčík)

Južná časť pláže je živšia. Pred skalnými kopcami ústí do mora rieka. Túto časť mora využívajú surferi najviac. (Vlado Benčík)

Hľadanie morských živočíchov vyvrhnutých vlnami na skaliská ohraničujúce pláž z juhu môže byť tiež dobrou zábavkou. V prípade väčších vĺn však takúto prechádzku neodporúčam. (Vlado Benčík)

Najdôležitejšie je chytiť správnu vlnu. (Vlado Benčík)

Michal si vo vlnách aj zašportoval, celkom mu to išlo. (Vlado Benčík)

Lúčime sa s plážou, v zostave chýba fotograf - Monika. (Vlado Benčík)

Ja sa musím opakovať, pláž Nai Harn beach je v mojom rebríčku pláží Phuketu na prvom mieste. (Vlado Benčík)

Prostredie pláže zrejme vyhovuje aj svadobčanom. (Vlado Benčík)

Jemný piesok po ktorom šušťal nevestin závoj prinesie určite mladomanželom šťastie. (Vlado Benčík)

Naša mlaď sa snaží na neďalekom jazere chytiť zlatú rybku. Nepodarilo sa, nechytili ani rybku obyčajnú. (Vlado Benčík)

Paradise beach - Našpikovaný informáciami z internetu som už z domu odchádzal s tým, že túto súkromnú pláž rozhodne musíme navštíviť. A chýr neklamal, rovnako ako neklamal jej názov - Rajská pláž. Kedysi bola takmer tajná a dostať sa na ňu dalo iba loďkou z Patongu ktorý je za rohom, keďže zjazdná cesta k Paaradise beach nebola vybudovaná. My sme sa na kopec nad plážou dostali z Patongu taxíkom. O odvoz z kopca špeciálnymi taxíkmi na pláž a potom pri odchode aj o transport v opačnom smere sa stará majiteľ pláže. Platí sa tu vstupné. Je to okolo 200 Bahtov, v cene je aj ležadlo a slnečník. Malá zátoka s krištáľovo čistou vodou a rovnako čistá pláž poskytujú výborné podmienky na kúpanie. Po oboch stranách je pláž ohraničená žulovými skalami, dotvárajúcimi scenériu. Stačí vyjsť na kopec, môžete si natrhať voľne rastúce kokosové orechy a obdivovať rozbúrené more na druhej strane ostrova.

Mladšia časť našej cestovateľskej skupiny označila túto pláž za najatraktívnejšiu. Staršia časť pridelila pomyselnú zlatú medailu pláži Nai Harn beach.

Pláž Paradise beach v skoré ráno. (Vlado Benčík)

Pláž Paradise beach v skoré ráno. (Vlado Benčík)

V sezóne je malá pláž zaplnená. Keďže morské dno je pokryté koralami, odporúča sa vziať do vody gumenú obuv. (Vlado Benčík)

Súkromná pláž ponúka rôzne atrakcie. Na tejto pláži nenájdete hlučné športy. (Vlado Benčík)

Zátoka v ktorej je Paradise beach umiestnená je chránená pred vlnami. Stačí však vystúpiť na kopec a otvori sa vám pohľad na skaliská a rozbúrené more. (Vlado Benčík)

Naša mlaď označila pláž Paradise beach za najatraktívnejšiu. (Vlado Benčík)

Pohľad z kopca na časť pláže. (Vlado Benčík)

Pohľad z kopca na Paradise beach. (Vlado Benčík)

Khao Phing Kan so zálivom Phang Nga - je ostrov vzdialený 40 kilometrov na severovýchod od Phuketu. Ostrov Khao Phing Kan a okolité vápencové krasové skaliská trčiace z mora sú súčasťou národného parku Ao Phang Nga. V zátoke ostrova sa nakrúcali scény do bondovky „Muž so zlatou zbraňou“. Je to miesto, na ktorom zviedol úspešný strelecký súboj Agent 007 - James Bond, čiže elegantný Roger Moore. Nachádzame sa blízko a tak si zakupujeme v jednej z mnohých cestovných kancelárií celodenný výlet loďou na "Ostrov Jamesa Bonda". Dnes už nikto inakšie tento ostrov nevolá.

Krátko po opustení prístavu loď zastavuje, kajaky nás odvezú na pustý ostrov. Máme možnosť zaplávať si a veslovať na kajaku. (Vlado Benčík)

Naša mladá trojica sa blysla, ako jediní zo skupiny na ostrov a späť k lodi doplávali. Nás ostatných odviezli kajaky. (Vlado Benčík)

Držíme sa hesla - treba skúsiť všetko. (Vlado Benčík)

Obloha nakrátko zahrozila búrkou. Počasie sa však mení z minúty na minútu, zakrátko už svieti slnko. (Vlado Benčík)

Ďalšou zastávkou je vápencová jaskyňa Ko Hong s peknými krasovými útvarmi. Máme šťastie, je odliv a preto sa na kajakoch môžeme do jaskyne dostať. (Vlado Benčík)

Do kajakov nastupujeme po dvojiciach. Vzhľadom na hmotnosť mám privilégium, som jediným pasažierom. (Vlado Benčík)

Svetla je tu málo. Krasové útvary a tunely v ktorých sa plavíme desiatky metrov sú vytvorené vo vápencových útvaroch geologickými procesmi a pôsobením mora. (Vlado Benčík)

V tme som ani nevedel, čo fotím. Ukázalo sa, že nad nami viseli zo stropu stovky netopierov. (Vlado Benčík)

Vraciame sa k ústiu jaskyne a mierime k našej lodi. (Vlado Benčík)

Naša loď a moje nohy. (Vlado Benčík)

Plaviť sa po Andamanskom mori pomedzi skalné útvary ohlodané morom je veľké dobrodružstvo. (Vlado Benčík)

Z Andamanského mora sa v okolí ostrova Phuket vynára 42 vápencových skalných ostrovov. Zo skalných bral nevysvetliteľným spôsobom vyrastajú stromy a bujná zeleň. (Vlado Benčík)

Nasleduje ešte jedno zaujímavé "kajakovanie" okolo krásnych vápencových útvarov. Surrealistický svet akoby z inej planéty. (Vlado Benčík)

V sezóne sú kajaky iste na roztrhanie, čaká nás pekný zážitok. (Vlado Benčík)

Dovidenia a šťastný návrat. (Vlado Benčík)

Príroda je veľký umelec, pohrala sa s vápencom a vytvorila takéto bizardné útvary. (Vlado Benčík)

Vraciame sa na plávajúcu základňu. (Benčík Vladimír)

Konečne prichádza zlatý klinec programu, návšteva zátoky Phang Nga so slávnym vápencovým útvarom Ko Tapu (čo je v preklade „Klinec“). No namiesto zlatého klinca programu prišiel adrenalínový zážitok v podobe búrky, sprevádzanej silným vetrom. (Vlado Benčík)

Nebolo nám všetko jedno. Našou loďou to poriadne kymácalo. Aby sme znížili ťažisko, museli sme zliezť do podpalubia a prečkať tropickú búrku. (Vlado Benčík)

Nakoniec sme ku „Klincu“ v daždi ktorý ustával predsa len vystúpili. Podnikaví Thajci na brehu predávali pršiplášte, išli na dračku ako teplé rožky. Skalu „Klinec“ v daždi na obrázku vidíte. (Vlado Benčík)

Tento záber sme si za adrenalínový zážitok zaslúžili. (Vlado Benčík)

V roku 1974 sa konala premiéra filmu „Muž so zlatou zbraňou“. Na tomto mieste v zálive Phang Nga sa odohrala jedna z najdôležitejších scén filmu – strelecká prestrelka medzi agentom 007 a lotrom Scaramangom, ktorý si pre svoje obete nechával vyrábať guľky zo zlata. Vtedy diváci po prvýkrát videli neskutočne krásnu krajinu „Zálivu Jamesa Bonda“ a začali sem prúdiť davy jeho fanúšikov. Magnetom zálivu je 20 metrov vysoká skala Ko Tapu, nazývaná „Komín“. Trčí z vody vo vzdialenosti 40 metrov od ostrova a je zakázané sa k nej na kanoe priblížiť.

Po návrate z Thajska som sa dočítal, že v ankete o atraktívnosti pláží sa zátoka Phang Nga umiestnila po brazílskej Copacabana a austrálskej Whitehaven beach na treťom mieste. Stačí osloviť v ankete správnych ľudí a máte výsledok aký len chcete. (Vlado Benčík)

Ušitie obleku a košele pre Michala

Zohnať na nášho chudého a 194 centimetrov vysokého Michala rozmerovo vhodný oblek a košeľu je veľmi ťažký oriešok. Šitie obleku na mieru je v našich končinách pomerne nákladná záležitosť. O tom že v Thajsku sú zruční krajčíri sme počuli už dávno pred cestou. Veď aj najluxusnejšie európske značky si nechávajú šiť obleky v Thajsku a potom ich predávajú za mnohonásobne vyššiu cenu. Po celom Thajsku je skutočne veľké množstvo krajčírskych salónov v ktorých vám ušijú kvalitný oblek na mieru lacnejšie, ako by ste vynaložili u nás za konfekciu. Ako centrum krajčírskeho remesla je známy predovšetkým Bangkok a hlavne lacné krajčírstva v okolí ulice Khao San. My sme ušitie obleku nechali na Phuket. Navštívili sme niekoľko krajčírskych dielní a všímali sme si nielen ponúkaný sortiment látok ale aj to, ako sa obchodníci k nám chovali. Nakoniec sme sa rozhodli pre dielňu odporúčanú recenziami ako v Phukete najlepšiu. V krajčírstve pre ktoré sme sa rozhodli nám dôkladne vysvetlili rozdiely medzi jednotlivými materiálmi a nechali nám voľný výber štýlu. Mali sme možnosť voľby podšívky saka, límcov a ďalších detailov. Pri objednávke sme zaplatili 40% dohodnutej ceny a zvyšok po odbere zákazky.

Stav obleku na prvej skúške. (Vlado Benčík)

Skúška číslo dva. Na skúškach sme neboli ničím nemilo prekvapení, išlo iba o mierne korigovanie rozmerov. (Vlado Benčík)

S výsledkom sme boli skutočne spokojní, oblek sadol ako uliaty. S odstupom troch rokov môžem povedať, že stále vyzerá rovnako dobre. (Vlado Benčík)

Srdce Patongu – ulica Bangla Road

Cez deň Bangla Road vyzerá ako úplne bežná thajská ulica. Nájdete na nej bary, obchodíky so suvenírmi, môžete tu ochutnať vynikajúce thajské dobroty a džúsy z tropického ovocia, dopriať si masáž nôh priamo na ulici, dať si zapliesť vlasy do dredov, alebo získať nové tetovanie či piercing rovnako ako študentský preukaz, …Ulica naväzuje na pláž a tak sa po nej predovšetkým pohybujú turisti cestou na pláž a z pláže. To platí do zotmenia, so západom slnka sa k tomu všetkému pridáva erotický náboj. Ulica sa na oboch koncoch uzavrie a ja len pre peších. Ožijú kluby a diskotéky, ulicu zaplnia pouliční umelci, žobráci, ľahké dievčatá a hlavne tisícky turistov hovoriacich najrozličnejšími jazykmi. Zo všade na vás útočí hlučná hudba, na každom kroku vám strčia pod nos pozvánku do GO-GO klubu alebo na kurióznu erotickú “ping-pong” šou, thajské “ženy” (a ladyboys, ale nerozoznáte ich) pri každom bare striehnu na príležitosť, aby vás ulovili. Ak podľahnete alkoholu a ženám, môžu vás ošklbať aj o to čo nemáte. Je to skrátka šialenstvo ktoré chcú všetci vidieť a viacerí aj aktívne zúčastniť sa.

Pri vstupe na Bangla Road od pláže nás víta pútač takmer na celú šírku ulice. (Vlado Benčík)

V noci je ulica natrieskaná ľuďmi a je zaujímavé si ju párkrát prejsť. Ako to tu môže vyzerať počas hlavnej sezóny? (Vlado Benčík)

Obe strany ulice lemuje dlhý rad barov, klubov a diskoték. Thajské „ženy“ sa na turistov usmievajú a ponúkajú služby, ktoré si možno len ťažko predstaviť. (Vlado Benčík)

Vraj všeobecne platí, že keď sa otočíte na Bangla Road za peknou thajčankou, s veľkou pravdepodobnosťou je to muž. Zisťujem, že na ulici pekné ženy nie sú. Tie s krajším telom tancujú v kluboch na stoloch. (Vlado Benčík)

Návšteva Bangla Road je povinnou zástavkou každého turistu zavítajúceho na Phuket. Môžete tu iba túlaním sa po ulici nasávať atmosféru, ale aj naplno zažiť zhýralú nočnú zábavu. (Vlado Benčík)

Táto rodina s malými deťmi iste hriešny babylon rýchlo opustí. (Vlado Benčík)

Večer čo večer sa rušnými ulicami Patongu pohybuje reklamné auto pozývajúce na Muy Thai, čiže Thajský box. Z tlampačov znie dokolečka stále to isté: „Tonigh..tonight..tonight..Bangla boxing stadium..tonight..tonight..tonight.“ (Vlado Benčík)

Thajská kuchyňa

Hovorím to úplne seriózne, najlepšie thajské reštaurácie sú na ulici. Čokoľvek si zo širokej ponuky vyberiete, pripravte sa na príval zvláštnych a pre nás neznámych kombinácií chutí, medzi ktorými prevláda vďaka chilli papričkám chuť pálivá. Na svoje si prídete tak ako ja aj v prípade, že máte vyslovene sladký jazýček. Thajci sladkosti milujú a keď niečo robia, tak poriadne. Čo má byť sladké je skutočne sladké, ešte sladšie a najsladšie.

My sme si po niekoľkých skúsenostiach z reštaurácií vybrali ako najlepšiu variantu miestnu tržnicu MALIN PLAZA so spústou stánkov s občerstvením. Od nášho hotela je vzdialená iba 200 metrov. Tu raňajkujeme i večeriame. Ako sa môžete presvedčiť na fotkách, príprava jedál ani náhodou nevyhovuje prísnym európskym hygienickým normám. O tom či je jedlo dobré a chutné tu nerozhoduje hygienik, ale spokojní zákazníci. A my sme nimi boli. Kto sa z akéhokoľvek dôvodu neodváži dať si niečo na ulici, sám seba dobrovoľne ochudobňuje o nevšedné kulinárske zážitky. Počas ôsmich dní sme ako pravidelní návštevníci získali v tejto veľkej "uličnej kuchyni" známosti. Umožnilo mi to hľadať aj na tržnici povestný thajský úsmev. A veru, často som ho tam našiel. Pri dobrom jedle je aj svet krajší.

Najlepšiu reštauráciu v Patongu sme našli na tomto mieste. (Vlado Benčík)

Ak čakáte názvy a fotky thajských jedál na tanieroch, tak sa ich nedočkáte. Pre mňa sú dôležitejšie vizuálne zážitky s predavačmi a atmosféra spojená s jedlom. Hádam najčastejšie sme si vybrali jedlo u tejto milej rodiny. (Vlado Benčík)

Vymieňali sme nielen peniaze za jedlo, ale aj úsmev za úsmev. (Vlado Benčík)

K rodine patrí aj dvadsaťročná dcéra. Tá sa usmievala hlavne na našu Katku. (Vlado Benčík)

Cestovatelia iste poznajú to hlavné pravidlo na cestách: "jedzte tam kde jedia domáci a kde si kupuje jedlo najviac ľudí". Aj tejto kuchyni a milej kuchárke sa darilo. (Vlado Benčík)

Ďalšou dôležitou zásadou je: "neberte si jedlo ktoré je už nachystané a vystavené, požiadajte, nech vám pripravia čerstvé". (Vlado Benčík)

Neskúšajte divoké kombinácie, menej je niekedy viac. (Vlado Benčík)

Kari s ryžou je jedlo najbližšie tomu, čo poznáme z domu, čiže vhodné najmä pre konzervatívnejšie povahy. (Vlado Benčík)

Za týmto pultom ponúkajúcim typické thajské jedlá sme si jedlo nevybrali. (Vlado Benčík)

Nech sa v Thajsku pohnete kdekoľvek, v okruhu 50-metrov určite nájdete stánok s čerstvým ovocím. (Vlado Benčík)

Ak máte radi ryby a morské príšery, v Thajsku si prídete na svoje. (Vlado Benčík)

Nájdete tu na paličkách napichnuté a pripravené ku grilovaniu nielen bravčové špízy, ale aj morské príšerky všetkých možných druhov. Stačí si vybrať a ugrilujú to pred vašimi očami. (Vlado Benčík)

My sme sa rozhodli zlepšiť si činnosť nervovej sústavy. Mäso langusty obsahuje fosfor a kalcium a preto blahodarne pôsobí na nervovú sústavu. Vybrali sme si dva takéto kúsky. (Vlado Benčík)

Po 20 minútach sme si prišli po hotový výsledok. (Vlado Benčík)

Priebeh vylepšovania nervovej sústavy langustami. (Vlado Benčík)

Ja som si nervovú sústavu vylepšoval skvelými veľkými palacinkami s čokoládou, banánom alebo mangom, na záver poliatymi kokosovým mliekom. Jedol som ich stojac pred pultom tak často a s takou chuťou, že som dostal zľavu za reklamu. (Vlado Benčík)

Predstavujem vám zmrzlinára s najvyššou frekvenciou rúk v Patongu pri sekaní ovocnej náplne, z ktorej sa po zamrznutí vyrobia úhľadné zmrzlinové rúrky. (Vlado Benčík)

Takto nám zmrzlina chutí. (Vlado Benčík)

Na záver sa pokúsim odpovedať na otázku: "Naozaj je Thajsko krajinou úsmevov?".

Táto rozmanitá krajina nás nesklamala. Thajci sú neuveriteľne milí a usmievaví ľudia. Zrejme ich k tomu vedie aj Budhizmus. Hlavným princípom Budhizmu je že dostaneš to čo dáš. Budhistická kultúra priam zakazuje prejavy hnevu. Domáci tu berú život s oveľa väčším nadhľadom, ako je tomu v západnej časti sveta. Ľudia tu neriešia toľko zbytočností a mnohé veci prijímajú s pokorou. No najmä sa neprestajne usmievajú. S usmievavým vystupovaním ľudí sme sa stretli na každom kroku. O tom že ich prejavom úcty a zároveň pozdravom a poďakovaním je priloženie si spojených dlaní k čelu a mierne uklonenie, všetci dávno vieme. Bolo úsmevné sledovať, ako sme sa začali tomuto peknému zvyku podvedome prispôsobovať aj my a na pozdrav a vďaku odpovedať rovnakým spôsobom. Ak prirátame k milým Thajcom aj úžasné historické pamiatky, prírodu a more ktoré sme mali možnosť spoznať a zažiť, tak nám z toho vychádza, že sme v Thajsku našli všetko čo sme hľadali.