Kuba 1/2 - "absolut total"

Máloktorý kút Karibiku fascinuje turistov tak silno, ako práve Kuba. Akým vlastne je tento najväčší karibský ostrov? Možno nazvať túto zaujímavú krajinu s horkokrvnou zmesou noblesy, biedy a krásy, Perlou Karibiku?

Kuba - ostrovný štát, ktorý ukrýva v každom z nás tie najrozmanitejšie cestovateľské predstavy. Mnohým sa okamžite vybaví rum, cigary, naleštené staré autá, hudba, tanec salsa, Hemingwai a tiež samozrejme Fidel Castro, Ché Guevara a socializmus. Kubu predchádza povesť múzea socializmu pod šírim nebom, povesť krajiny s revolučnou nostalgiou, hľadajúcej novú cestu. Kuba má naviac aj zachovalú prírodu v krásnej a rozmanitej krajine. Aký dojem sme si odniesli zo 16 dňového putovania z jedného konca Kuby na druhý?

Naša cesta na Kubu je na rozdiel od iných našich ciest za poznaním neplánovanou akciou. Aj preto sme sa rozhodli necestovať samostatne, zverujeme sme sa do rúk najväčšieho predajcu zájazdov na Kubu, cestovky BUBO. Necestujeme za oddychom, ale za poznaním. Z niekoľkých ponúk sme si vybrali program „Kuba – absolut total“. Ako z názvu vyplýva, na Kubu sa chystáme zaútočiť absolútne totálne, v krátkej dobe uvidieť a spoznať z nej maximum.

Prvé štyri noci strávime v Havane, odtiaľ si odskočíme kúsok na západ, do údolia Viňales v pohorí Piňal del Rio. Potom sa vydáme na putovanie autobusom zo severu ostrova cez Cienfuegos, Trinidad, Santiago de Kuba, Guantanamo na juh ostrova, do Baracoa. Odtiaľ sa vrátime cez Camaguei a Santa Clara na pláže Varadera na severe, kde strávime posledné tri noci.

Trasa nášho putovania po Kube: Havana, Viňales, Havana, Cienfuegos, Trinidad, Santiago de Cuba, Guantanamo, Baracoa, Guadalavaca, Santa Clara, Varadero, Havana. (Vlado Benčík)

Ako vidíte na mape, za 16 dní precestujeme 2700 kilometrov okolo celého ostrova. Do programu "absolut total" sú zaradené zastávky na osvieženie na najkrajších plážach a spoznávanie najznámejších pamiatok koloniálnej architektúry, okolo ktorých budeme autobusom prechádzať.

Je 22. január 2017, skoré nedeľné ráno a my odlietame z Viedne cez Amsterdam do Havany. Na letisku Jose Marti v Havane nás čaká Ivan, ktorý nás bude na Kube sprevádzať. V krátkej dobe sa z neho vykľuje znalec prostredia, schopný operatívne riešiť problémy, maximálne sa snažiaci svojimi odbornými a zanietenými výkladmi rušiť náš spánok počas presunov autobusom. Naozaj ľutujem, že som si nevzal diktafón, teraz by som mohol oveľa jednoduchšie a odbornejšie popisovať slovami našu cestu.

Poďme spolu spoznávať Kubu.

Naše ubytovanie v hotelovom komplexe Comodoro v Havane leží v tesnej blízkosti mora. (Vlado Benčík)

Naše spoznávanie Kuby začíname menším malérom. Sme ubytovaní v tomto zelenom pavilóne v komplexe hotela Comodoro. Zobúdzame sa čosi po polnoci na hluk spôsobený vlnobitím. Náš pavilón stojí na úplnom pobreží mora. Bývame na prízemí (tam kde sa pri dverách svieti) a pred našimi oknami more neskutočne hučí. Vybieham s manželkou len tak v pyžame s fotoaparátom v ruke do tmy, treba pozrieť sa, čo nám od mora hrozí. Ako inak, dvere za nami sa zabuchnú a kľúč zostáva vnútri. Tak mi nezostáva nič iné, iba tak v pyžame bežať na recepciu vzdialenú asi 100 metrov a tam rukami nohami vysvetliť Kubáncom, v čom mám problém. Problém s dverami vyriešil náhradný kľúč, problém s morom zostal. Voda sa preliala cez ochranný múr a dostala sa úplne pod naše okná. Prekvapuje nás, že personál sa nijako zvlášť neznepokojuje, sú navyknutí nielen na vymknutie dverí, ale aj na vystrájanie mora.

Vlnobitie sa triešti na ochrannom múre, prelieva sa a ohrozuje pavilóny hotela Comodoro. (Vlado Benčík)

Rozbúrené more nijako nenarušuje náš program, aj keď je časť havanskej Promenády slobody Malecón nezjazdná, je zaliala vodou.

Program začíname prehliadkou Havany.

Hlavným turistickým ťahákom pri návšteve Kuby je Stará Havana, dýcha z nej atmosféra starých čias. Dnešná Havana má dva milióny obyvateľov a každoročne ju navštívi viac ako milión turistov.

Hotel Comodoro a náš elegantný klimatizovaný autobus s miestnym šoférom a sprievodcom, ktorým sa chystáme vyraziť na púť okolo celej Kuby. Najskôr preskúmame Havanu. (Vlado Benčík)

Ivan - možno najlepší BUBO sprievodca. Taký dojem som nadobudol počas cesty po Kube pri počúvaní jeho odborných výkladov prešpikovaných legendami a operatívnych riešení nepredvídaných situácií. (Vlado Benčík)

Námestie Plaza de la Revolución

Revolúcia patrí ku Kube, námestie Plaza de la Revolución (Námestie revolúcie) je jedným z tých miest v Havane, ktoré bez ohľadu na to či sa nám kontroverzné politické dejiny Kuby páčia alebo nie, treba vidieť. Na Námestí revolúcie bol v päťdesiatich rokoch vybudovaný obrý vládny komplex, ktorý je dodnes centrom revolučnej moci. Hoci sú tu zastúpené známe osobnosti revolúcie ako Che Guevara, Camilo Cienfuegos, alebo ich revolučný predchodca José Martí, Námestie revolúcie nebolo postavené na príkaz Fidéla Castra. Dal ho postaviť, ešte skôr ako sa Fidél ujal moci, jeho úhlavný nepriateľ - diktátor Fulgencio Batista. Ten dal námestie so 112 metrov vysokou vežou z mramorových blokov (Monumento a José Martí) postaviť v roku 1953 na počesť José Martího. Bol to spisovateľ, politik a revolucionár, ktorý sa zaslúžil o kubánsku nezávislosť od španielskej koloniálnej nadvlády. V roku 1895 padol priamo v boji a stal sa kubánskym najväčším hrdinom.

Monumento a José Martí na Plaza de la Revolución. (Vlado Benčík)

Pred Monumentom stojí 18 metrov vysoká socha premýšľajúceho José Martího. Z pódia pred sochou prednášal kubánsky vodca Fidél svoje siahodlhé revolučné prejavy. (Vlado Benčík)

Námestie si pamätá návštevu pápeža Jána Pavla II., z pódia umiestneného pred pamätníkom prednášal zanietené prejavy miliónovému davu Kubáncov bradatý vodca Fidél Castro. Bol neporaziteľný v rečníckych maratónoch, jeho prejavy trvali bežne 3-4 hodiny. Ten najdlhší, trvajúci 7 hodín a 10 minút, je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov. Pozornosť na námestí priťahujú dve obrie kovové siluety nesmrteľných revolucionárov. Silueta Che Guevaru s nápisom „Hasta la victoria Siempre“ („Až do víťazného konca“) zdobí fasádu Ministerstva vnútra. Silueta Camila Cienfuegosa povzbudzuje Kubáncov z budovy Ministerstva informácií a komunikácií.

Námestie Revolúcie stráži Che Guevara (vľavo) a Camilo Cienfuegos (vpravo). Takto od pamätníka José Martího, ako teraz ja, videl Fidél na oslavách 1. mája miliónový dav Kubáncov. Zažmúril som oči a predstavil si kubánske prvomájové oslavy. (Vlado Benčík)

Priznám sa, viac ako spomienky na revolúciu a predstavy obrovských prvomájových osláv ma vzrušujú nádherné kubánske "ameriky". Na Námestí revolúcie čakajú na pasažierov vyleštené autá, ktoré sa na Kubu dovážali z Ameriky v štyridsiatich - päťdesiatich rokoch minulého storočia. Mnohé pamätajú diktátora Batistu. Vďaka vynaliezavosti a šikovnosti Kubáncov, ktorí dokázali pozliepať z niekoľkých vrakov dobre vyzerajúce autíčka, "ameriky" prežili všetko, dokonca aj cestu ku komunizmu. Stále vraj jazdí na Kube viac ako 60-tisíc takýchto zánovných limuzín. Mnohé autá by u nás mohli slúžiť ako snobské milionárske dekorácie, tu sú však zdrojom obživy taxikárov. Z núdze cnosť, nové autá si Kubánci nedokážu kúpiť a turisti sa v takýchto "máquinas" (podľa slovníka to znamená "stroj", alebo skôr "fáro" či "burák") radi povozia. Mám v tom jasno, Kubánci sú najlepšími automechanikmi a klampiarmi na svete.

Na Kube sa prenesiete do automobilovej minulosti. (Vlado Benčík)

Havanou sa preháňajú desiatky rokov staré americké klasiky. (Vlado Benčík)

Na Kube dodnes cesty brázdia desiatky tisíc áut, ktoré akoby vypadli z filmov s Jamesom Deanom. (Vlado Benčík)

Kubánci, ktorí si dlhé roky nemohli obstarať nové auto, naučili sa svojich veteránov udržiavať v chode za každú cenu. Vedia vyrobiť každú súčiastku. O nejakom pôvodnom stave auta nemôže byť ani reč. Vyzerá to tak, že na Kube sú všetci automechanikmi. (Vlado Benčík)

Z autobusu fotím Havanskú univerzitu, má 16 fakúlt a okolo 60-tisíc študentov. Začalo sa v nej prednášať v roku 1902, hneď po vyhlásení republiky. Jej schody boli miestom mnohých historických akcií a študentských protestov. (Vlado Benčík)

Castillo de los Tres Reyes del Morro (hrad troch kráľov)

El Morro je stará koloniálna pevnosť, ktorá ešte nedávno slúžila ako väzenie pre nepriateľov revolúcie. Je jedným z mnohých symbolov Havany a patrí medzi turisticky najnavštevovanejšie miesta. Je obklopená oceánom a zo Starej Havany sa k pevnosti dá dostať iba taxíkom, alebo hromadnou dopravou tunelom pod zálivom Bahia de La Habana.

Pevnosť El Morro, strážiaca vstup do havanskej zátoky, bola postavená v rokoch 1589 až 1630, aby chránila Havanu pred útokmi pirátov a nepriateľských lodí. Na náprotivnom brehu zálivu bola postavená v rovnakej dobe pevnosť La Punta. Tieto dve pevnosti poskytovali Starej Havane dobrú ochranu zálivu. Počas mnohých rokov sa záliv uzatváral reťazou, pretiahnutou medzi El Morrom a La Puntou. Ani takáto silná obrana nezabránila v roku 1762 britskej okupácii Havany. Silná britská eskadra s viac ako 50 loďami, 14 000 námorníkmi a 2 000 kanónmi, po 40 dňoch obliehania, dobyla pevnosti a tým aj Havanu. Celých 11 mesiacov mali Briti Havanu vo svojej moci. Už o rok neskôr (1763), začalo sa s výstavbou ešte mohutnejších opevnení a pri pevnosti El Morro bola postavená pevnosť La Cabaňa.

Pevnosť El Morro bránila vstup do havanskej zátoky. Zo strany súše bola obklopená tri metre hrubými múrmi a hlbokou skalnou priekopou, vytesanou do skaly. Milá Kubánka, predávajúca pred pevnosťou suveníry, mi ochotne zapózovala. (Vlado Benčík)

V roku 1846 bol v pevnosti postavený 15 metrov vysoký maják Faro del Morro, ktorý plní svoju funkciu dodnes. Po víťazstve revolúcie v pevnosti zriadil Che Guevara väzenie. V podzemí sú žaláre, v ktorom sa vykonávali aj popravy nepriateľov revolúcie. (Vlado Benčík)

Od pevnosti El Morro sa naskytá jeden z najkrajších výhľadov na oceán a Havanu. (Vlado Benčík)

Teplota vzduchu nad 20 stupňov je príjemná, ale od mora to poriadne fúka. Pobrežná promenáda Malecón (na fotke vpravo hore) je zaliata morom. (Vlado Benčík)

V roku 1763 sa pri pevnosti El Morro začalo s výstavbou pevnosti La Cabaňa. Táto pevnosť nebola nikdy dobytá. (Vlado Benčík)

Pri pevnosti La Cabaňa. (Vlado Benčík)

La Cabaňa bola postavená do tvaru trojuholníka obklopeného niekoľkými hradbami, medzi ktorými bola vodná priekopa. Dodnes sa v La Cabaňa oznamuje výstrelom z dela o 21. hodine nástup večera. V minulosti sa o tejto dobe uzatvárali na noc mestské brány. (Vlado Benčík)

Kúsok od padacieho mostu ktorým sa dá vstúpiť do pevnosti La Cabaña je predajňa La Triada. Podľa Ivana, tu sa dajú kúpiť nefalšované cigary. Cigary sme nekúpili, kúpili sme tu prvú fľašu rumu. Predsa denne piť rum na Kube je takmer povinnosť. Veľkou atrakciou predajne je najdlhšia cigara na svete, ktorá je uložená pod stropom predajne. V tejto dobe má dĺžku 81,8 metrov. Po predchádzajúcich piatich, o čosi kratších svetových rekordoch, k tejto dĺžke cigary sa dopracoval šúľaním 3. mája 2011 José Castelar Káhir. Stále vraj občas prichádza do tohto obchodu, aby zožal slávu.

V predajni La Triada si nielenže môžete kúpiť pravé kubánske cigary, ale aj zoznámiť sa s držiteľom svetového rekordu v šúľaní cigár a jeho 81,8 metra dlhou cigarou. (Vlado Benčík)

V predajni La Triada. (Vlado Benčík)

José Castelar Káhir ktorého voskovú figúru vidíte prehlásil, že pokiaľ je nažive, najdlhšia cigara bude na Kube. Je pripravený svetový rekord vylepšovať. Vie niekto, či sa mu to od roku 2011 podarilo? (Vlado Benčík)

Tak ma napadá, že Slováci sa sústreďujú na iné rekordy. Tak napríklad v obci Trhová Hradská pri Dunajskej Strede, majiteľka široko-ďaleko známej pekárne a cukrárne Dolce Vita pani Kristína Bugarová vytiahla so svojim kolektívom štrúdľu dlhú 41 metrov. Keby sa ma niekto spýtal čo si vyberiem, tak by som pred Káhirovov cigarou uprednostnil Bugárovej štrúdľu. Pani Bugárová, hoci voskovú figúru nemá, určite tiež môže prehlásiť, že pokiaľ bude žiť, najdlhšia štrúdľa na svete bude v Trhovej Hradskej.

Ešte jeden pohľad od pevnosti El Morro na Havanu. Opúšťame pevnosť a mierime do Starej Havany. (Vlado Benčík)

Stará Havana (La Habana Vieja), založená v roku 1515 na severozápadnom brehu okúzľujúcej zátoky Bahia de la Habana, je štvrťou zašlej pýchy a slávy. Nájdete tu kedysi honosné a prepychové vily a koloniálne paláce, postavené španielskymi dobyvateľmi Ameriky, zbohatnutými conquistadormi, cukrovými barónmi a mafiánmi obidvoch amerických kontinentov. Stavali tu svoje paláce a promenády, vyhadzovali peniaze za architektonický gýč a hazard. Väčšina z budov je v zúboženom stave a volá po rekonštrukcii. Dnes táto zmes z dôb kolonializmu, kapitalizmu a obdobiu úpadku, počas viac ako polstoročia Castrovej vlády kedy sa o architektonické pamiatky nikto nestaral, pôsobí na človeka rozporuplne. Pri nasávaní nevídanej až magickej atmosféry počas potulky ulicami Starej Havany prevláda povzdych: „Ako krásne tu mohlo byť kedysi“.

Stará Havana bola v roku 1982 zapísaná na svetový zoznam pamiatok UNESCO. Tvoria ju štyri hlavné námestia (Plaza de Armas, Plaza de San Francisco, Plaza de la Catedral, a Plaza Vieja) a rovnako ako v minulosti, aj dnes je hlavným centrom obchodu, zábavy a turistického ruchu.

Našu prechádzku Starou Havanou začíname na Námestí Plaza de San Francisco de Asis. Pôvodne sa na námestie vchádzalo priamo z mora. Tu vykladali z lodí otrokov, konali sa tu trhy, slávnosti, kohútie zápasy, námestie bolo živé a hlučné. Tak to bolo až do 17. storočia, kedy tu postavili františkáni svoj Kláštor s kostolom sv. Františka z Asisi. Dosiahli presťahovanie hlučného života na námestie Plaza Vieja. Kláštor kedysi slúžil aj ako sklad tovaru a drahej koristi, dovážanej conquistadormi z Latinskej Ameriky. Tu sa tovar skladoval a prekladal na lode, plávajúce do Európy. Dnes už námestie priamo s morom nesusedí. Postavil sa nový prístavný terminál, na ktorom pristávajú výletné lode.

Námestie Plaza de San Francisco de Asis s novou budovou havanského prístavu. Po uvoľnení embarga tu kotvia lode, dovážajúce turistov aj z Ameriky. (Vlado Benčík)

Kláštor s kostolom sv. Františka z Assisi. Dnes je v budove múzeum sakrálneho umenia. (Vlado Benčík)

Námestie sa zapáčilo aj bohatým šľachticom, ktorí si tu postavili luxusné domy. (Vlado Benčík)

Na rohu Námestia sv. Františka z Assisi stojí Lonja del Comercio, niekdajšia komoditná banka. Budova má kupolu s bronzovou sochou Merkura, starorímskeho boha obchodu a zisku. Dnes slúži ako obchodné centrum pre zahraničné firmy. (Vlado Benčík.)

Tak ako Bratislava má svojho "Schöne Náciho", aj Havana má svojho bohéma. Bronzová socha pred vstupom do Kláštora sv. Františka z Assisi predstavuje "caballera" menom Juan Manuel López Lledín. (Vlado Benčík)

Tento havanský bezdomovec sa sem prisťahoval po druhej svetovej vojne. Bláznivý umelec s dlhými vlasmi písal ženám ľúbostné verše a bol u miestnych tak obľúbený, že sa stal legendou. Zomrel v roku 1985 na psychiatrickej klinike. Do Havany sa chceme vrátiť, "caballero" vraj k tomu pomôže. Stačí mu vraj zároveň šliapnuť na nohu, chytiť ho za prst a potiahnuť za bradu. Urobili sme, tak uvidíme.

Múzeum rumu v prístavnej ulici v dome z 18. storočia nie je ťažko nájsť. Pre tých ktorí podľahnú čaru tohoto nápoja, môže byť ťažšie nájsť cestu späť.

Prehliadku múzea začíname ochutnávkou rumu v átriu peknej historickej budovy. Po upozornení nášho Ivana si plastový pohárik z ochutnávky odkladáme. Na cestách nám poslúži k utužovaniu lásky ku Kube a k cestovnej kancelárii BUBO. (Vlado Benčík)

V múzeu sme sa dozvedeli základné informácie o výrobe tohto lahodného nápoja. Jeho výroba má na Kube dlhú históriu, Kubánci ju priviedli k dokonalosti. (Vlado Benčík)

Základnou surovinou na výrobu rumu je cukrová trstina, ktorej steblo obsahuje cukrový sirup. Trstina sa poseká na malé kúsky a povarí. Vznikne lepkavá sladká hmota „melasa“. Tá sa po pridaní vody a kvasiniek druhýkrát povarí a nechá kvasiť. Dĺžka kvasenia závisí od rumu, ktorý sa vyrába. Ľahké rumy kvasia krátko (jeden deň), ťažšie rumy dlhšie (aj mesiac). Rôznymi spôsobmi destilácie sa dosahujú rôzne kategórie rumu.

Rum sa v minulosti považoval za nápoj námorníkov. Voda sa pri dlhých plavbách kazila a tak sa najskôr nahrádzala pivom a od 17. storočia rumom. Námorníci dostávali pri plavbách denne pintu rumu, teda asi pol litra na osobu. Aj podľa literatúry boli všetci námorníci a piráti ťažkými alkoholikmi.

Pri výbere rumu je dôležité vedieť napríklad to, že ten „biely“, znalec pije iba ako súčasť niektorého z mnohých kokteilov, ktorých je základom. Ak si chcete dať čistého rumového panáka, siahnite po rume aspoň trochu odležanom – troj, sedem, dvanásť, alebo aj viacročnom.

V múzeu sme sa dozvedeli, že spoločnosť Havana Club má aj špeciálny rum Maximo, ktorý v sudoch zreje 50 rokov. Každý rok sa vraj vyrobí iba tisíc očíslovaných fliaš a každá stojí v prepočte 1600 Eur. Nuž ďakujem pekne, asi by mi nešiel dole krkom.

V múzeu obdivujeme dômyselné technické kúsky. Tu vidíme zariadenie na napĺňanie fliaš. (Vlado Benčík)

Ivan nás práve zoznamuje s rumovými fajnovosťami. (Vlado Benčík)

Skôr ako opustíme múzeum, doprajeme si ešte osviežujúci kokteil zo šťavy z cukrovej trstiny (guarapo). Náš kubánsky sprievodca a Ivan trstinu práve lisujú. Pridá sa pomarančová šťava a rum a máte nápoj, ktorý vycedíte do poslednej kvapky. (Vlado Benčík)

Námestie Plaza Vieja (Staré námestie) vraj vzniklo v roku 1559 pod tlakom františkánskych mníchov, ktorí sa chceli zbaviť trhov a kohútích zápasov, vykonávaných pri ich kláštore na Námestí sv. Františka z Assisi. Námestie Plaza Nueva (Nové námestie), ako sa pri vzniku volalo, vzniklo krátko potom, ako bolo hlavné mesto Kuby presťahované zo Santiaga do Havany. Na začiatku 17. storočia bolo Plaza Nueva najväčším námestím v Havane a najdôležitejším miestom obchodu, trhu a rôznych slávností. Svoje rezidencie tu mali príslušníci kreolskej elity. Bohatí tu zo svojich balkónov honosných domov sledovali býčie zápasy, veselé fiesty, ale aj popravy a obchodovanie s otrokmi. Uprostred námestia stojí replika pôvodnej veľkej studni a fontány z kararského mramoru. Kedysi sa z nej čerpala voda a dodávala celému mestu. Dnes je to krásne rekonštruovaný priestor uprostred Starej Havany.

Námestie Plaza Vieja obklopujú veľmi pekné a hlavne už rekonštruované koloniálne budovy. (Vlado Benčík)

Najvýznamnejšou budovou na tomto malebnom námestí je Casa del Conde Jaruco (dom grófa z Jaruca) s peknými stĺpmi, balkónmi a oblúkovitými oknami (budova na fotke vľavo). Dnes je tu galéria umenia. (Vlado Benčík)

Uprostred námestia stojí replika pôvodnej studne s fontánou. Pôvodná studňa bola v minulosti zničená, na jej mieste tu stáli garáže. (Vlado Benčík)

Populárnym je fotenie pri kohútovi. Možno je z nejakej kubánskej rozprávky, ktorej obsah nepoznám. (Vlado Benčík)

Tak ako kedysi pri svojom vzniku, Plaza Vieja je plné života. (Vlado Benčík)

Od Plaza Vieja pokračujeme ďalej po ulici Mercaderes. Aj obedovať treba, Ivan nás nasmeroval na výbornú reštauráciu Mesón de la Flota. Vraj tu obedoval aj prezident Spojených štátov pri svojej návšteve Kuby v marci 2016. (Vlado Benčík)

Námestie Plaza de Armas (Námestie Armády) nájdete v samom srdci Havany. San Cristóbal de La Habana bola založená v roku 1519, aby slúžila ako križovatka medzi Novým svetom a Starým svetom pri prekladaní pokladov a tovaru na španielske galeóny. Krátko na to, v roku 1520 bolo navrhnuté, aby sa obyvateľstvo mesto v prípade nebezpečenstva zhromažďovalo na jednom mieste, kde mu bude poskytovaná vojenská ochrana. Tak vzniklo Námestie Armády. Spomienkou na významný krok založenia mesta je malý kostolík El Templete. Stojí na mieste, na ktorom sa pod stromom konala prvá omša na území Havany. Námestie sa stalo miestom vojenských prehliadok a postupne aj miestom hudobných koncertov a večerných promenád. Na zosilnenie obrany mesta bola v roku 1558 postavená na okraji námestia pevnosť Castillo de la Real Fuerza. Radí sa medzi najstaršie pevnosti na celom území Latinskej Ameriky. Koncom 16. storočia sa obraz Námestia Armády začal meniť. Po Santiagu sa stala hlavným mestom a sídlom guvernéra, Havana. Rezidenciu mal guvernér na tomto námestí a preto sa Plaza de Armas stala prístupnou iba pre bohatých aristokratov. Dlhé roky tu sídlila kubánska vláda, dodnes je jedným zo spoločenských centier mesta.

Kostolík El Temple. Na mieste, kde sa 16. novembra 1519 slúžila omša pri príležitosti založenia Havany, postavili kostol El Temple. (Vlado Benčík)

Pevnosť Castillo de la Real Fuerza bola postavená v roku 1558. Takmer 200 rokov sídlil v pevnosti španielsky guvernér až do doby, kedy bol pre guvernéra postavený Palacio de los Capitanes Generales. (Vlado Benčík)

Na veži pevnosti Castillo de la Real Fuerza vidíte bronzovú koruhvu La Giraldilla v tvare postavy ženy. Táto veterná ružica je symbolom Havany. (Vlado Benčík)

Keď si kúpite vynikajúci rum Habana Club, Giraldillu uvidíte na etikete, jej symbol slúži ako ochranná známka.

Podľa legendy, Giraldilla bola manželkou guvernéra, ktorý sa nevrátil z objavnej cesty. na Floridu. Giraldilla z vrcholku veže márne očakáva jeho návrat. Na každej rozprávke je pravdy trochu, ja vám prezradím pravdu celú.

Potom, ako v roku 1521 piráti v službách francúzskeho kráľa prepadli španielsky konvoj lodí a ukoristili Montezumov poklad Aztékov, ktorý španielskemu kráľovi poslal dobyvateľ Mexika Hernando Cortés, bol v roku 1537 španielskym kráľom Carlosom I. menovaný za guvernéra Kuby odvážny a organizačne zdatný Hernando de Soto. V Havane mal vybudovať pevnosť, ktorá bude chrániť mesto pred pirátmi. Do Havany si priviezol aj svoju manželku, krásnu doňu Isabel de Bobadilla. Po vybudovaní pevnosti Castillo de la Real Fuerza kráľ poveril Hernanda de Soto ďalšou úlohou, ako vodca veľkej objaviteľskej výpravy mal preskúmať polostrov Florida. V roku 1539 vyplával de Soto s deviatimi loďami a tisícimi mužmi z Kuby. V Havane zanechal manželku, ktorá ho vo funkcii guvernéra Kuby zastupovala. Z historických dokumentov je známe, že sa expedícia po vylodení na Floride vydala na severozápad, objavila rieku Mississippi a v roku 1542 dostala sa až do dnešného Arkansasu. Hernando de Soto však ochorel na maláriu a zomrel. Keď sa doňa Isabela dozvedela o smrti svojho muža, vrátila sa do Španielska a zakrátko vraj umrela od žiaľu. Giraldilla bola umiestnená na vežu o 100 rokov neskôr.

V roku 1633 Španieli v pevnosti vybudovali vysokú vežu a na jej vrchol postavili veternú ružicu v podobe bronzovej sochy ženy. Nazvali ju La Giraldilla. Dali jej dôležitú úlohu, ukazovať smer vetra lodiam v prístave, aby mohli bezpečne vyplávať na more. (Vlado Benčík)

Dnes je táto socha jemných a krásnych rysov, považovaná za najstaršie a najcennejšie sochárske umelecké dielo na Kube.

Honosná stavba Palacio de los Capitanes Generales bola postavená v rokoch 1776 - 1792 ako sídlo španielskeho guvernéra Kuby. Je považovaná za jeden z najväčších architektonických klenotov na Kube. Dnes slúži ako múzeum. (Vlado Benčík)

Všimnite si drevenú dlažbu pred palácom, je zhotovená z drevených kociek. Vraj drevená dlažba na ulici mala znížiť hluk od kočiarov, prechádzajúcich po ulici. Guvernér mohol nerušene pracovať. Zlé jazyky hovoria, že drevenú dlažbu si vynútila pani guvernérová, kone na kamennej dlažbe rušili jej spánok.

Koloniálny palác dal postaviť na konci z 18. storočia gróf de Santovenia, milovník výstredných osláv. Dnes je z neho päťhviezdičkový hotel Santa Isabel. (Vlado Benčík)

Pri pešej prechádzke po havanských námestiach odhaľujeme, aká je Havana krásna, ale aj rozpadajúca sa a chudobná. Čaká nás posledné zo štyroch hlavných námestí Starej Havany, Plaza de la Catedral. Ešte skôr však na ulici Calle Empedrado vchádzame do hádam najznámejšieho baru Havany, svetoznámej Bodeguita del Medio. Jej atmosféra, pivo, rum, a vôňa mäty v mojitu priťahovali stále viacej návštevníkov. Bola vyhľadávanou medzi intelektuálmi i rebelmi. Bodequitu si obľúbil americký spevák Nat King Cole, spisovateľ Pablo Neruda, herečka Marlene Dietrich, idol ženskej krásy Brigitte Bardot, populárna Sophia Loren, herec Spencer Tracy a veľa ďalších. Najväčšiu stopu tu zanechal Ernest Hemingway. Tu pri bare trávil veľa času počas svojej každodennej cesty za mojitom a daiquiri. Význačné osobnosti zanechávali v bare na stenách poetické spomienky na svoju prítomnosť.

Hoci dnes Bodequita del Medio zvonku vyzerá ošarpane, jej minulosť je hviezdna. (Vlado Benčík)

Kuba je kolískou rumu. Preto tu najviac frčí Mojito (mix rumu a mäty) a Daiquirí (mix bieleho rumu, limetkovej šťavy). (Vlado Benčík)

Na stene nad barom visí v rámčeku citát Hemingwaya „Keď mojito, tak v Bodequite. Keď daiguirí, tak vo Floridite“. (Vlado Benčík)

Význačné osobnosti intelektuálov a rebelov tu zanechávali na stenách poetické spomienky na svoju prítomnosť. (Vlado Benčík)

Dnes sa tu tlačia turisti, nadšene cvakajúci fotoaparátmi. Kto nebol v Bodequite, akoby v Havane nikdy nebol. Odporúčanie Hemingwaya sme si vzali k srdcu a mojito sme si v Bodequite dali. (Vlado Benčík)

Námestie Plaza de la Catedral je zo svojimi palácmi a stĺporadím hádam najmalebnejším v celom historickom centre. Možno k mojej dobrej nálade prispieva mojito vypité v Bodequite. Dolná časť priestoru na ktorom stojí námestie bola kedysi močiarom. Močiar sa odvodnil a Jezuiti tu na začiatku 18. storočia postavili misijný kostol. Z kostola postupne vyrástla majestátna Catedral de San Crisobal (Katedrála Sv. Krištofa). Jej dve nesúrodé veže, lemujúce barokovú fasádu, dominujú námestiu. Medzi rokmi 1796 a 1898 boli v tejto katedrále uložené pozostatky Krištofa Kolumbusa. Na konci koloniálnej nadvlády ich Španieli odviezli do Sevilly. Dnes sa o mieste večného odpočinku Kolumbusa sporí so Sevillou mesto Santo Domingo. A tak sa hovorí, že pozostatky tohoto moreplavca putovali po smrti viac, ako putoval po svete Kolumbus za živa.

Námestie Plaza de la Catedral mnohí považujú za najkrajšie havanské námestie. Jeho dominantou je baroková katedrála Nepoškvrneného počatia Panny Márie. (Vlado Benčík)

Vnútrajšok katedrály je prekvapivo skromný. Takmer sto rokov sa tu uchovávali pozostatky Krištofa Kolumbusa. (Vlado Benčík)

Zvláštnu pozornosť si zaslúži palác Palacio de los Condes de Casa Bayona, na spodnej časti námestia, z roku 1720. Dnes funguje ako múzeum Museo de Arte Colonial s koloniálnym nábytkom zo 17. a 18. storočia a dekoratívnym umením. (Vlado Benčík)

Námestie je lemované kedysi noblesnými budovami. Po pravej strane je dlhé podlubie patriace k palácu grófa Lombilla z roku 1746. Dnes slúži ako Múzeum písomníctva. (Vlado Benčík)

Už viem prečo sa mi na Námestí Plaza de la Catedral tak páči, lákajú ma scény z kubánskeho života, ktoré vidím navôkol. Tu sa asi turistky dohodli na zapletení vrkôčikov. (Vlado Benčík)

Podnikavé Kubánky sa nahodili do slávnostných krojov. Na priedomí zrejme čakajú na fotografov, ktorí si chcú odniesť nielen fotky palácov, ale aj pestrej a živej Havany. (Vlado Benčík)

Tu sa riešia vážnejšie veci. Veštice si rozložili stolíky priamo pri katedrále. Ak máte príslušný obnos peňazí a viete španielsky, poskytnú vám odpovede na všetky vaše otázky. Biznisu sa darí, máme na cigaru a aj pohárik. (Vlado Benčík)

Netrvalo dlho a prví klienti sa objavili. Ak máte problém s financiami, zdravím, deťmi, partnerom a láskou, či máte akýkoľvek iný problém, neváhajte. Stačí si nechať urobiť výklad z kariet a dozviete sa tu odpovede behom niekoľkých chvíľ. (Vlado Benčík)

Chcete vidieť do svojej budúcnosti? Aj to vám karty prezradia. Stačí ich dobre zamiešať a hlavne treba vedieť ich správne čítať. Červenou handrou mávajúcou nad klientom sa asi odháňajú temné sily zla. (Vlado Benčík)

Chlapci dostali prepisovačky. Pred odchodom na Kubu som spojazdnil asi stovku pier a prepisovačiek. Radosť z nich mali hlavne deti na kubánskom vidieku. (Vlado Benčík)

Je podvečer a vraciame sa na hotel. Z autobusu fotím pevnosť Castillo de la Punta. Oproti nej, na druhej strane zátoky, stojí pevnosť del Morro, ktorú sme dnes ráno navštívili. Kedysi reťaz natiahnutá medzi týmito pevnosťami bránila vstup lodí do zátoky. (Vlado Benčík)

Program prvého dňa v Havane bol naozaj bohatý. A to sme ešte neskončili, čaká nás Buena Vista Social Club, jeho návštevu máme v programe zájazdu. Povedal by som o zážitku z vystúpenia, že to bolo niečo ako u nás kedysi Krajíčekovo "Repete". Starnúce kubánske hviezdy spievali veľmi oduševnene poväčšine aj mne známe latinskoamerické melódie. A spievali naozaj výborne, pravá kubánska pohodička, mne sa to páčilo. Vrcholom bolo spoločné spievanie legendárnej kubánskej Quantanameri.

Z Buena Vista Social Clubu. (Vlado Benčík)

Z Buena Vista Social Clubu. (Vlado Benčík)

Z Buena Vista Social Clubu. (vlado Benčík)

Cesta do provincie Piňar del Rio

Program zájazdu nám dnes sľubuje zaujímavý prírodno – agrárny deň. Navštívime najzápadnejšiu časť ostrova, provinciu Piňar del Rio. Uvidíme najlepšie tabakové plantáže, zoznámime sa s výrobou cigár, čaká nás plavba loďkou po jaskynnej rieke a unikátne údolie Viňales, so zaujímavými vápencovými kopcami. Tak poďme do toho.

Po hodinke jazdy náš autobus zastavuje v motoreste. Ku káve nám miestny hudobník zaspieval na želanie Quantanameru. Táto pieseň nás bude sprevádzať až do konca zájazdu. (Vlado Benčík)

Ja využijem prestávku a odbieham kúsok od motorestu. Tu je výrobca zaujímavých stoličiek a kresiel. Drevo korkovej palmy (pinar) je k tomu vhodné. Viem si predstaviť takéto kreslá aj na našom dvore. (Vlado Benčík)

V akejsi dedinke cez ktorú prechádzame Ivan náhle zastavuje autobus. Do autobusu pozýva okoloidúceho Kubánca, aby nám predviedol svoj inštrument podobný vysávaču, alebo skôr plameňometu. (Vlado Benčík)

Nikto neuhádol, k čomu je táto mašinka dobrá. Týmto tu sa rozprašuje spray proti komárom. Do domov chodí tento pán ničiť komáre pravidelne, presne podľa harmonogramu.

Vápencová oblasť ktorou prechádzame je plná jaskýň. Zastavujeme pri turistami veľmi navštevovanej jaskyni Cueva del Indio, teda Indiánovej jaskyni. (Vlado Benčík)

Najskôr pochodujeme jaskyňou k podzemnej rieke. (Vlado Benčík)

Nastúpili sme do lodiek a vydávame sa na plavbu po podzemnej riečke. (Vlado Benčík)

Na konci podzemnej rieky, dlhej asi 300 metrov, príroda vytvorila väčšie jazero. Výjazd z podzemia do voľného priestoru je skutočne impozantný. (Vlado Benčík)

Vonku z veľkej skalnej brány visia zelené liany a ďalšie tropické rastliny. Plavba v jaskyni bola fajn, akurát som nepochopil, prečo sa jaskyňa nazýva Indiánskou. (Vlado Benčík)

V zaujímavej a veľmi slušne zariadenej reštaurácii sa zastavujeme na obed. (Vlado Benčík)

Ja, ako obyčajne, pobehujem s fotoaparátom po okolí a hľadám vhodné objekty. Tu je zaujímavé zviera, dá sa povoziť na jeho chrbáte. Radšej ho nenazvem, možnože by sa urazilo keby som použil jednoduché oslovenie "vôl". (Vlado Benčík)

K turistickým zaujímavostiam v pohorí Sierra del Rosario patrí aj maľba na skalnej stene Mural de la Prehistoria. Vraj si ju objednal sám veľký Fidél a preto návšteva tejto grotesknej a gýčovej maľby bola pre Kubáncov skoro povinná. (Vlado Benčík)

Krajine po ktorej cestujeme dominujú vápencové kuželovité hory, dvíhajúce sa ostro nad rovinu do výšky až 100 metrov. Hovoria im "mogotes" (kopy, hromady). Sú pokryté tropickou vegetáciou a pripomínajú chrbáty slonov. Vznikli pred 150 miliónmi rokov. (Vlado Benčík)

Veľmi zaujímavou bola návšteva plantážnika, ktorý tu na svojej plantáži pestuje tabak a vyrába aj cigary. Podľa domu v ktorom pri pláži býva usudzujem, že na kubánske pomery sa mu vodí veľmi dobre. (Vlado Benčík)

Tabak sa na Kube sadí v novembri, v mesiacoch január a február sa postupne úroda zbiera. Postupuje sa pritom etapovito, podľa dozrievania listov. Čím viac sú listy obrátené k slnku, tým sú silnejšie a aromatickejšie. (Vlado Benčík)

Zhora nadol sa listy menujú ligero, seco a volado. Znamená to, že volado, na pätke rastliny, je najviac zaclonené a má teda najmenšiu arómu. Seco, z prostrednej časti, je stredne silné a ligero má najsilnejšiu chuť a najvýraznejšiu štruktúru. Vybrať pri výrobe cigary správnu zmes listov je umením miešačov listov a neskôr aj šúľačov cigariet.

Plantážnik, ktorého farmu sme navštívili, má zmluvu so štátom a tak 90 % úrody tabaku musí predať štátu. Zo zvyšných 10% môže vyrobiť cigary pre svoju potrebu a predať turistom, ktorí jeho plantáž navštevujú. (Vlado Benčík)

Listy sa navliekajú na šnúry a vešajú sa v zväzkoch v sušiarni od podlahy až po strop. Pri sušení sa postupne prekladajú zdola nahor, takže hore sú najsuchšie. Sušenie trvá asi 40 dní. (Vlado Benčík)

Potom sa listy triedia podľa kvality, naskladajú na seba a prebieha proces fermentácie (kvasenia).

Na pestovaní tabaku sa podieľa celá rodina, v tomto prípade hlavne dvaja synovia. Teraz uvidíme, ako sa kubánska cigara vyrába "po domácky". Zaujíma ma aj čas potrebný na výrobu, spúšťam stopky. (vlado Benčík)

Cigara musí mať aj správny rozmer, k tomu slúži drevená doštička s vyhĺbenými priehradkami. Celý proces ušúľania jednej cigary trval 4 minúty a 47 sekúnd. (Vlado Benčík)

Hovorí sa, že skôr ako v roku 1962 vyhlásil prezident Kenedy blokádu Kuby, nechal si narýchlo doviezť niekoľko dební kubánskych cigár. Najkvalitnejší tabak sa pestuje práve tu, v údolí Viňales, kde sú plantáže a sušiarne, v ktorých sa pracuje a zachádza s tabakom tak, ako pred niekoľkými storočiami.

Mňa zaujíma aj okolité hospodárstvo. Po prvýkrát vidím z blízka, ako vyrastajú banány. Keď stonka banánovníka dorastie do svojej plnej veľkosti, čo trvá aspoň 6 mesiacov, prestanú jej rásť nové listy a zároveň začne vytvárať súkvetie. (Vlado Benčík)

Najprv na konci stonky tohto súkvetia vidno iba fialový útvar tvaru slzy. Tu sa súkvetie so samičími kvetmi už otvorilo. Pekne vidno, ako samičie kvety rastú v dvoch radoch. Z každej skupiny samičích kvetov narastie zrastená skupinka 10 – 20 banánov. (Vlado Benčík)

Už veľakrát som jedol juku, alternatívu zemiakov. Vždy som si ju predstavoval ako koreň takej juky, aká nám rastie na dvore. Ukazuje sa, že "zemiaková" juka je iná rastlina a rastie celkom inak. Tu vidíme jukové pole. (Vlado Benčík)

Údolie Valle de Viňales je jedným z najkrajších prírodných útvarov na Kube. Na údolie sa pozeráme z terasy hotela, kde sa natáčal aj jeden diel zo známeho seriálu 30 prípadov majora Zemana. (Vlado Benčík)

Aj tu sa stretávame s podnikavcom, ponúkajúcim zážitok z jazdy na chrbte tohoto zvieraťa. Zatiaľ čo ten prvý "vôl" mal rohy otočené nadol, tomuto rastú smerom hore. (Vlado Benčík)

Každý večer v Havane sme si naordinovali kultúrny program. Ivan nám odporučil navštíviť vystúpenie kubánskych vychádzajúcich hviezd. Jeho návrh bol dobrý, ich vystúpenie bolo dynamické, vystúpenia bravúrne a dali by sa použiť aj ďalšie superlatívy. (Vlado Benčík)

Názov tanečnej skupiny som si nezapamätal, ale program bol skvelý. (Vlado Benčík)

Tanečné čísla boli dopĺňané akrobatickými vystúpeniami. (Vlado Benčík)

Farebné Kabriolety

Tretí deň na Kube začíname hodinovou jazdou po Havane v naleštených farebných kabrioletoch. Sú pestrofarebné, ako krídla papagájov, fialové, zelené, modré, ružové a hádam najviac červené. Extravagantné farby, ladné krivky a hlučné motory. Už dlhé roky patria ku koloritu Havany.

V prvej polovici 20. storočia bola Havana pozemským rajom pre amerických biznismenov, umelcov a gangstrov, ktorí jazdili do tunajších novovybudovaných hotelov, barov, kasín a nočných klubov a najmä v čase prohibície tu nalievali svoje hrdlá alkoholom. Spojené štáty vtedy zaplavili Kubu autami a náhradnými dielmi k nim. V 60. rokoch, v dobách Batistu, vrcholila éra "máquinas Americanos", ako ich tu tiež volajú. Potom ale prišla revolúcia a v roku 1962 embargo Spojených štátov voči Kube. Autá na "Ostrove slobody" zostali a ani dnes nemajú nárok na zaslúžený odpočinok. Oficiálne servisy neexistujú a nie sú k dispozícii ani náhradné diely. Je doslova zázrak, keď miestni machri automechanici dokážu doslova na kolene udržať na cestách tak veľkú flotilu veteránov.

Pred hotelom nás čakajú naleštené tátoše, do ktorých sa posadí vždy štvorica z našej cestovateľskej spoločnosti. Nádherné koráby typu "ala Al Capone", kabriolety, niet nad vietor vo vlasoch. (Vlado Benčík)

Vyberáme si ružový koráb z roku 1953, šinie sa s nami, tak ako aj tie ostatné, spoľahlivo po meste. (Vlado Benčík)

Stačí tak málo k tomu, aby sa z človeka stal milovník veteránov. (Vlado Benčík)

Kubánski majitelia amerických burákov sú na svoje autá patrične hrdí a súčasne veľmi dobre vedia, že majú v ruke veľkých poklad. Nádherné autá, ktoré by ste všade inde vo svete uvideli iba v múzeu, prípadne pri závode veteránov. (Vlado Benčík)

Nielen v Spojených štátoch, na celom svete čakajú tisíce milovníkov veteránov na chvíľu, kedy si budú môcť zájsť na Kubu pre takýto nádherný kúsok, ktorým vyšperkujú svoju zbierku. (Vlado Benčík)

Z kabrioletov vystupujeme pred 92 metrov vysokým Capitollo Nacional. Najimpozantnejšia stavba Kapitola z roku 1929 sa stala symbolom Havany. Podobnosť s Kapitolom vo Washingtone nie je náhodná. (Vlado Benčík)

Do Castrovej revolúcie tu sídlil kubánsky senát. Dnes tu má svoj priestor Kubánska akadémia viet a Národná knihovňa. Priamo pod kupolou sa nachádza kópia dvadsaťštyri karátového diamantu, od ktorého sa počíta vzdialenosť od ostatných miest na Kube. (Vlado Benčík)

Hneď vedľa Kapitoly stojí ďalšia impozantná stavba - Grand teatro de La Habana. Je najstarším kamenným divadlom na západnej pologuli. Budova s divadelnou sálou s 2000 kreslami bola postavená v roku 1837 a dnes tu sídli Ballet Nacional de Cuba. (Vlado Benčík)

Čínska štvrť Barrio Chino

Za veľkolepou budovou Kapitola vchádzame po ulici Calle Dragones, cez bránu Portico Chino, do čínskej štvrti Barrio Chino. Podľa názvu je to čínska štvrť, ale Číňana by ste tu hľadali márne. Prví Číňania pricestovali na ostrov, ako zmluvní robotníci, koncom 40. rokov 18. storočia, po poklese transatlantického obchodu s otrokmi. Do 20. rokov 20. storočia sa čínska štvrť v Havane stala najväčšou ázijskou štvrťou v Latinskej Amerike, rušným centrom priemyslu, kde sa nachádzali práčovne, lekárne, divadlá a obchody s potravinami. Podnikaví Číňania opustila Havanu hneď, ako začiatkom 60. rokov vyslovil revolučný vodca Fidel Castro slovo socializmus. Napriek tomu, stojí za to túlať sa uličkami tejto dnes veľmi zanedbanej štvrte a spoznávať aj iný svet ako ten, ktorý kubánska vláda ukazuje turistom radšej.

Je čas na kávu a tu je ponuka. Táto milá Kubánka ponúka pohár kávy za 1 CUC, čo je asi naše 1 Eur. (Vlado Benčík)

Všetko treba na cestách skúsiť, tak pijeme kávu z pohárikov, ktoré pôvodne boli dnami plastových fliaš. Pri ceste po Kube sme zistili, že prázdne plastové fľaše sú pre Kubáncov ceneným artiklom. (Vlado Benčík)

Vchádzam do predajne s detským textilom. Naše mamičky by si tu asi veľa toho nenavyberali. Prečo sú pri takejto malej hŕbke tovaru až tri predavačky? Dnes som si spomenul, ako sa naša Cibulková pochválila na internete BABY kolekciou svojej ratolesti. (Vlado Benčík)

Na Kube stále platí v oblasti potravín prídelový systém. Ten zabezpečuje, aby ani jeden Kubánec neumrel hladom. Nazrel som do predajne potravín, na pultoch visia vzorky. Nuž na takýto spôsob a úroveň života by si už našinec ťažko zvykol. (Vlado Benčík)

Na Kube sa nič nefunkčné neodhadzuje, zapaľovače cigár a cigariet už vôbec nie. Tu sa vykonáva servis zapaľovačov. (Vlado Benčík)

Tak ako aj v ázijských krajinách, aj v Čínskej štvrti život rodín beží hlavne na ulici. Ulica často ponúka väčšie pohodlie, ako interiér obývačiek. A potom, život na ulici je veselší a družnejší, tu sa skôr dá povzniesť sa nad problémy. . (Vlado Benčík)

Dobrým zvykom pri našom putovaní po Kube je denné povzbudzovanie chuti do života niekoľkými pohárikmi rumu. Aj tu v Čínske štvrti nám barman naplnil naše plastové poháriky. (Vlado Benčík)

Hurááá - internet na Kube už funguje. V Havane je niekoľko námestí pokrytých signálom. Treba si kúpiť hodinovú kartičku s heslom na WiFi a zájsť tam, kde je signál. Pozorujeme húfy mladých ľudí, ktorí postávajú a posedávajú na námestí a ťukajú do mobilu. (Vlado Benčík)

Do Čínskej štvrte sme vstúpili pri tejto budove z 20. rokov minulého storočia. Dnes tu sídli Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, poskytujúca telekomunikačné služby. (Vlado Benčík)

Kubánci si kupujú predplatné karty na prevádzku svojich mobilných telefónov. Ich používanie je obmedzené. Priame volania do a zo Spojených štátov boli povolené až v roku 2015. Odhaduje sa, že menej ako 5% Kubáncov má prístup na internet každý deň. Zahraniční návštevníci si môžu SIM kartu kúpiť na letisku, alebo v obchodoch telekomunikácií. Na lepších hoteloch si môžete kúpiť prístup na internet za poplatok. Ľahšie je však vopred povedať svojej rodine a priateľom, že počas svojej cesty na Kubu budete väčšinou nedosiahnuteľní.

Revolucionár José Martí ukazuje zo sochy v Centrál parku na historickú budovu Manzana de Gómez zo začiatku 20. storočia, ktorá bola pôvodne prvým nákupným centrom Kuby. Histórie v nej veľa nezostalo, dnes je to najluxusnejší hotel Havany Kempinsky. (Vlado Benčík)

Bar El Floridita

Legendárny bar El Floridita, otvorený v roku 1817, sám seba považuje za kolísku obľúbeného daiguiri. Preslávili ho predovšetkým pravidelné návštevy amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya, ktorý tu trávil dlhé večery. Svoje najznámejšie diela napísal Hemingway na Kube, do ktorej sa zamiloval, teda lepšie povedané, zamiloval sa do tamojších žien, rumu a cigár. Miloval Kubu a tá milovala jeho, slávny papá Ernesto, ako ho familiárne oslovovali, tu našiel druhý domov. V hotely Ambos Mundos na rohu ulice Mercaderes a pešieho bulváru Obispo napísal slávny román - Komu zvonia do hrobu. Dostal zaň Nobelovu cenu za literatúru. Obec Finca la Vigia leží asi 20 minút od centra Havany. Tu žil viac než 20 rokov. Za honorár za najslávnejší román, vydaný v roku 1940, kúpil si vilu v palmovej záhrade s výhľadom na hlavné mesto. Tu žil takmer 20 rokov. V Havane sa v roku 1946, ako 46-ročný, po štvrtýkrát oženil. Keď sa začal liečiť z depresie a z cukrovky, musel sa odsťahovať späť do Ameriky. Žiaľ, jeho tretí pokus o samovraždu sa podaril, v roku 1961 sa zastrelil.

Bar El Floridita. Pripomeňme si zápis, ktorý zanechal Hemingway v bare Bodequita, "Keď mojito, tak v Bodequite, keď daiquiri, tak vo Floridite". (Vlado Benčík)

V kúte na barovej stoličke mal Don Ernesto svoje stále miesto. Aj teraz je táto barová stolička obsadená papá Ernestom, dobre naladeným, usmievavým, dívajúcim sa po hosťoch. Záujem je veľký, na prisadnutie si pre fotku si treba vystáť v rade. (Vlado Benčík)

Na stenách baru visia fotografie z pobytu Ernesta Hemingwaya na Kube. Ako vždy, je tu nával. (Vlado Benčík)

Pokynom papá Ernesta zostávame verní, v Bodequite sme pili mojito, vo Floridite si dávame daiquri. Rovnako ako Ernesto, aj ja mám dilemu, chutí mi viac mojito, alebo daiquiri s bielym rumom a limetkou? (Vlado Benčík)

Bulvár Paseo del Prado

Bulvár Paseo del Prado je pre Havanu to isté, ako pre Prahu Karlov most, alebo pre Moskvu Starý Arbat. Stala sa miestom denných a nočných stretnutí. Promenádu po oboch stranách lemujú aleje stromov, je vydláždená mramorom vo farebných kombináciách. (Vlado Benčík)

Časť Bulváru del Prado ozdobujú krásne liatinové lampy. (Vlado Benčík)

S kontrastami sa v Havane a na Kube stretnete na každom kroku. Presne oproti peknému palácu ktorý vidíte na predchádzajúcom obrázku, na druhej strane bulváru, dívam sa na totálne zdevastovaný palác. Kedysi ho zdobila krásna maurská mozaika. (Vlado Benčík)

Tak ako na Starom Arbate v Moskve, aj na Bulváre del Prado v Havane rozložili svoje obrazy pouliční maliari. (Vlado benčík)

Budova Bacardi Building patrila do znárodnenia po kubánskej revolúcii rodine Bacardi, ktorá výrazne pozdvihla úroveň výroby rumu na Kube. Po ich odchode do Portorika bol nahradený názov rumu Bacardi novým názvom - Habana Club. (Vlado Benčík)

Tropicana Nightclub

Posledný večer v Havane zaradil BUBO do programu možnosť zakúpiť si lístky do presláveného nočného podniku Tropicana. Mnohé legendy, ako Josephine Beker, Nat King Cole,... tu v „raji pod hviezdami“, v sprievode s viac ako 200 tanečníkmi, predvádzali svoje umenie. Miesto, na ktorom sa Tropicana nachádza, bolo pôvodne statkom. V roku 1939 bol vybudovaný nočný klub s reštauráciou a kasínom, v ktorom sa začala konať show s drahými kostýmami, priamo pod hviezdnou oblohou. Odvtedy vychýrenú show môžu turisti navštevovať dodnes. Hovorí sa, že Tropocana je jedným z najkrajších nočných klubov na svete.

Vstupné je 75 CUC (75 EUR), čo je dnes trojnásobok oficiálne uvádzaného priemerného platu Kubáncov. Treba však povedať, že vynaliezaví Kubánci si dokážu ďalších 120-130 CUC mesačne zarobiť popri zamestnaní. Dnes vraj potrebuje priemerný Kubánec asi 150 CUC mesačne na prežitie.

Pri vstupe do klubu Tropicana muži dostávajú cigaru a ženy ružu. No a na stole čaká pre každú dvojicu fľaška rumu.

Otvorenie show v nočnom klube Tropicana. (Vlado Benčík)

Z programu v nočnom klube Tropicana. (Vlado Benčík)

Z programu v nočnom podniku Tropicana. (Vlado Benčík)

Z programu v nočnom podniku Tropicana. (Vlado Benčík)

Z programu v nočnom podniku Tropicana. (Vlado Benčík)

Z programu v nočnom podniku Tropicana. (Vlado Benčík)

Klamal by som keby som zatajil, že to na vystúpení v Tropicane občas aj nezaiskrilo. (Vlado Benčík)

Klamal by som keby som zatajil, že to na vystúpení v Tropicane občas aj nezaiskrilo. (Vlado Benčík)

Z vystúpenia v nočnom klube Tropicana. (Vlado Benčík)

Nedá sa povedať, žeby sme s manželkou boli programom nadšení. Skôr tu išlo o predvádzanie pekných ženských i mužských tiel a extravagantných kostýmov, pri poriadne chytľavých exotických tónoch. Sklamaní sme však rozhodne neboli. Škoda že sme po skončení programu odišli medzi prvými. Ráno sme sa dozvedeli, že program mal vraj výborné „slovenské pokračovanie“. Niektorí našinci z nášho zájazdu si na pódiu s tanečnicami zatancovali a zaspievali. „Na Kráľovej holi“ asi neznie Tropicanou často. Za tie peniaze - prečo by nie.

Zajtra, v piaty deň od príletu na Kubu, Havanu opustíme. Havana bola vstupnou bránou k poznaniu ostrova, čaká nás kubánsky vidiek. Určite bude rovnako pestrý a zaujímavý, ako metropola krajiny.