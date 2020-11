Kuba 2/2 - "absolut total"

Ako vyzerá Kuba po nekonečnej revolúcii? Mal Kolumbus pravdu, keď si pri objavení ostrova do denníka zapísal: „Toto je to najkrajšie miesto, ktoré ľudské oko zazrelo“? Ja hovorím - Cuba sí!!

Na piaty deň po prílete na Kubu, Havanu opúšťame. Sme plní očakávaní, vydávame sa na druhý koniec ostrova. Po ceste do Trinidadu, ktorý je cieľom našej dnešnej cesty, máme viacero zastávok. V autobuse je veselo, po 150 kilometroch od Havany zastavujeme v Národnom parku Ciénaga de Zapata. Tento najväčší národný park Kuby sa rozprestiera na ploche 4 189 kilometrov štvorcových a je najväčšou mokraďou v Karibiku. Žije tu viac ako 900 druhov rastlín, 200 vtáčích druhov, 31 druhov plazov v čele s krokodílom Kubánskym. Lákadlom číslo jedna v tejto oblasti je zaujímavá krokodília farma Boca de Guamá, v ktorej sa zastavujeme.

Lagúna v krokodílej farme Boca de Guamá. (Vlado Benčík)

Na krokodílej farme Boca de Guamá si môžete zblízka pozrieť rôzne staré krokodíly, od tých najmenších, až po tie najstaršie a najväčšie. Krokodíl Kubánsky dorastá až do dĺžky 3 metrov. (Vlado Benčík)

Za plotom možno vyzerajú krokodíly nehybne a mierumilovne, ale nenechajte sa zmýliť. Okrem obdivovania krokodílov cez plot si s malými krokodílikmi môžete aj zapózovať. (Vlado Benčík)

Na farme chovajú krokodíly pre kožu a mäso. A tiež pre turistov, ktorí tu nechávajú veľa kubánskych dolárov CUC. Nielen za vstup na farmu, aj za výrobky z krokodílej kože, ktoré tu ponúkajú. Krokodíly žijú v močariskách polostrova Zapata aj voľne. Ich počet vo voľnej kubánskej prírode sa odhaduje až na 40 tisíc. Miestne reštaurácie ponúkajú ako delikatesu krokodílie steaky. Nezatúžil som po nich, mám predsudky, aj tak sa chuťovo našim klobáskam nevyrovnajú.

Pozreli sme sa krokodílom na zúbky a cestujeme ďalej. Čaká nás dnes ešte Zátoka svíň, prehliadneme si mesto Cienfuegos a večer sa ubytujeme v Trinidade.

Hoci je dnes polostrov Zapata mierumilovným miestom, do histórie Kuby vstúpil krvavou úlohou, ktorú zohral v politickom boji. Z krokodílej farmy sa presúvame na pláž Playa Girón v Zátoke svíň (Bahia de Cochinos).

Povedľa cesty tu stojí celá rada malých pomníkov a bilbordov, predstavujúcich Castra a Che Guevaru so samopalmi v rukách. Heslá pripomínajú udalosť, ktorá začala 17. apríla 1961 a trvala 65 hodín. Práve na tomto mieste sa vylodilo 1297 kubánskych exulantov, špeciálne vycvičených americkou CIA. Úlohu mali jasnú, vyvolať na Kube revolúciu a poraziť Fidéla. Akcia skončila fiaskom, 1180 útočníkov padlo do zajatia a neskôr boli vymenení za potraviny a lieky v hodnote 53 miliónov dolárov. Pre Fidéla sa stala táto udalosť veľmi dôležitým víťazstvom. Odrazenie invázie veľmi zvýšilo jeho prestíž. Rád vo svojich prejavoch vyhlasoval, že to bola „prvá porážka imperializmu USA na americkom kontinente“. Krátko na to sa Fidél prehlásil za marxistu-leninistu. Pocit ohrozenia zo strany USA ho dohnal do náručia Sovietskeho zväzu.

My sa v Zátoke svíň zastavujeme na obed, spojíme ho s krátkym ochladením sa v tejto revolucionárskej zátoke. Je to prvá pláž z piatich, ktoré máme v programe.

Pláž Girón v Zátoke svíň, miesto vylodenia kubánskych exulantov. Americké lode ich dopravili až k brehom Kuby. Castrova 20- tisícová armáda, podporovaná tankami a delostrelectvom, rozdrvila votrelcov behom 65 hodín. (Vlado Benčík)

Na výbornom autobuse, po celkom slušnej kubánskej diaľnici a pri dobrej nálade, do 100 kilometrov vzdialeného Cienfuegos, cesta netrvá dlho. Zvykli sme si na Ivanove informácie, ktorými nás zásobuje počas jazdy autobusom. Ešte skôr sme privykli na pohárik rumu, ktorý sa vždy v autobuse zázračne nájde.

Cienfuegos – prezývané aj „Perla juhu“, alebo ako svoje mesto domáci s troškou nadsádzky volajú - "Zázrak socializmu". Turistické príručky a znalci Kuby sa zhodujú v tom, že toto moderné mesto s príjemnou atmosférou a na Kubu nebývalou čistotou, je považované za jedno z najcivilizovanejších a najčistejších miest Kuby. Veľkorysé budovy z konca 19. storočia pripomínajú dobu, kedy Cienfuegos prevzalo štafetu od susedného Trinidadu a stalo sa najbohatším producentom cukru na Kube.

Park José Martího nájdete vo všetkých kubánskych mestách. Aj v Cienfuegos dohliada tento kubánsky revolucionár z podstavca na hlavné námestie, ktoré nesie jeho meno. (Vlado Benčík)

Najstaršie a najkrajšie stavby mesta môžeme obdivovať na námestí Parque José Martí. Catedral de la Purísima Concepción (Katedrála Nepoškvrneného počatia) pochádza z roku 1870. Má nádherné vitrážové okná s vyobrazením 12 apoštolov. (Vlado Benčík)

Budova, ktorá ma na námestí najviac zaujala, je vládny palác Palacio de Gobierno, s červenou kupolou. (Vlado Benčík)

Bulvárom Paseo del Prado, ktorý je najdlhším bulvárom na Kube, dostávame sa k pôsobivému palácu z roku 1917. Palacio del Valle dal postaviť milionár Valle Blanko, ktorý zbohatol na výrobe cukru. Po revolúcii prešiel palác do rúk štátu. (Vlado Benčík)

Zo strešnej terasy paláca sa nám ponúkol pekný výhľad na zátoku, v ktorej leží prístav. Za zátokou leží "pamätník socializmu", nedostavaná atómová elektráreň. (Vlado Benčík)

Využívam trochu voľna a bežím k moru. Chlapci chytajú do sieti drobné rybky, zaujíma ma spôsob lovu. (Vlado Benčík)

Lovenie rybiek je veľmi jednoduché. Stačí správne hodiť do mora sieť a po necelej minúte vytiahnuť. (Vlado Benčík)

Úlovok po jednom hode siete do mora je bohatý. (Vlado Benčík)

Kubánske školáčky na móle. (Vlado Benčík)

Neviem či Vám meno Benny Moré niečo hovorí, mne áno. Narodil sa v 1919 roku tu v Cienfuegos. Vypracoval sa na skvelého hudobníka a speváka, jeho povesť prekročila hranice Kuby. Spomínam si na jeho piesne a jeho orchester, vtedy Beatles ešte nebol. (Vlado Benčík)

Z Cienfuegos sa vydávame do 80 kilometrov vzdialeného Trinidadu. Cesta vedie po úpätí druhého najvyššieho kubánskeho pohoria, Sierra del Escambray. V Trinidade spíme dve noci a tak celý ďalší deň venujeme prehliadke Trinidadu. Na Trinidad sa teším. Informácie hovoria, že Trinidad je bezpochyby najkrajšie mesto na ostrove a jedno z najpôvabnejších miest v celej Amerike vôbec.

Trinidad založil Diego Velázguez v roku 1514, ako tretiu osadu v poradí, z pôvodných siedmich osád. V 17. storočí bol Trinidad veľmi dôležitým prístavom a centrom obchodu s otrokmi. Mierne podnebie, poloha prístavného mesta, úrodná pôda, cukor a chov dobytka, to všetko prispelo v 18. storočí k zlatým časom mesta. Tvrdí sa, že nikde na ostrove nebol zisk z cukru tak využitý na výstavbu mesta, ako v Trinidade. Po zrušení otroctva a raste významu prístavu v neďalekom Cienfuegos, na začiatku 19. storočia dochádza k úpadku Trinidadu. Neboli peniaze na ďalší rozvoj a ani sa nepristúpilo k stavebným rekonštrukciám. Stred mesta s koloniálnou zástavbou sa tak zakonzervoval. Toto architektonické múzeum nenarušuje ani jedna moderná budova. Právom bol Trinidad už v roku 1950 vyhlásený za "Perlu koloniálnej architektúry".

Prehliadku Trinidadu začínam netradične. Cez otvorené okno fotím dianie v Materskej škôlke. Myslím si, že od našich škôlok sa táto kubánska ničím nelíši. Ako vidíte, väčšina detí je oblečená do školských rovnošiat. Má to čosi do seba. (Vlado Benčík)

Na ulici si všímam dojímavú scénu, otcovská láska kvitne aj na ulici. (Vlado Benčík)

Santéria - afrokubánske náboženstvo

Ivan nás vtiahol do akejsi náboženskej siene miestnych Santerikov. Tu vidíme ich oltár. S africkými otrokmi sa dostali na Kubu aj ich božstvá a náboženské obrady. Na Kube je Santéria veľmi rozšírená. (Vlado Benčík)

Detail z oltára. Podľa Santérie má každý človek svojho "anjela strážneho". Sprevádza nás po celý život a chráni nás, aj keď o tom nevieme. (Vlado Benčík)

Veriaci Santerici, hlásiaci sa k tomuto afro-kubánskemu náboženstvu, so svojimi svätými anjelmi hovoria, prosia ich o pomoc, dávajú im dary, alebo sa s nimi aj hádajú a dávajú im príkazy. Pri obradoch často vykonávajú rituály, s krvou zabitých zvierat.

Na lavičke v dvore svätyne, sedí "Santero" - kňaz a jeho pomocník mu úctivo zapaľuje cigaru. Tomuto Santerovi sa určite zle nevodí. (Vlado Benčík)

Z prechádzky po námestí Plaza Mayor som nadšený. Bohatí Trinitarios stavali svoje až dvojpodlažné domy práve tu, v centre mesta. V okolí centrálneho parku Martího vznikla dokonalá harmónia koloniálnej architektúry. (Vlado Benčík)

Najkrajší dom, postavený v roku 1830, patril kedysi rodine Borrellovcov. Prvý majiteľ bol nielen plantážnikom, ale aj básnikom a lekárom. Dnes je tu Mestské múzeum. (Vlado Benčík)

Bohatí majitelia stavali svoje dvojpodlažné domy v 17. storočí okolo námestia Plazy Mayor. Podľa legendy, niektorí boli tak bohatí, že požiadali kráľa o povolenie, vydláždiť si svoje obydlia kráľovskými mincami. Kráľ im odpovedal šalamúnsky: "Môžete, pokiaľ mi nebudete šliapať po tvári". No a keďže portrét kráľa bol na všetkých minciach, takto šikovne mešťanom kráľ tú rozkoš zakázal.

Park Martího a kostol Najsvätejšej trojice. (Vlado Benčík)

V kostole Najsvätejšej trojice obdivujem nádherný a precízne zhotovený drevený oltár. Teda aj Kuba má svojho "majstra Pavla z Levoče". (Vlado Benčík)

Aj k drevenému oltáru v kostole Najsvätejšej trojice sa viaže legenda. Španieli pri založení mesta Trinidad dúfali, že tu v údolí ústia riek Agabama a Tayabo do mora, nájdu zlato. Našli hu tu málo a tak potom, čo Cortez dobyl ríšu Aztékov, tiahli do Mexika. Keď jedna z odchádzajúcich lodí chcela odviezť do Mexika tento nádherne zdobený drevený oltár z kostola Najsvätejšej trojice, búrka jej niekoľkokrát zabránila vyplávať na more. Od tej doby slávny drevený oltár v meste zostal.

Školáčky na námestí Plaza Mayor. (Vlado Benčík)

Kúsok od námestia rozložili svoje stánky trhovníci. (Vlado Benčík)

Vchádzam na školský dvor. Zrejme tu práve prebieha hodina telocviku. (Vlado Benčík)

Jednou z pozitívnych vecí, ktoré v krajine zaviedol Fidel Castro, bola povinná školská dochádzka. To znamená, že na Kube sotva nájdete analfabeta, ako je to v iných krajinách latinskej Ameriky bežné.

V Havane sme sa presvedčili, ako perfektne vedia Kubánci udržať v chode staručké limuzíny. Aj tento traktor na centrálnom námestí v Trinidade iste pamätá diktátora Batistu. (Vlado Benčík)

Ako vidíte, s fotením na Kube problémy nie sú. (Vlado Benčík)

Trinidad má niekoľko tvárí a záleží na každom z nás, čo si z neho odnesieme.Je tu nielen nádherná koloniálna architektúra, ale aj bedári. Podľa mňa, treba rozlišovať bedárov od žobrákov. Nestretol som sa s tým, žeby kubánski bedári násilne žobrali. (Vlado Benčík)

Tento zošúverený dedko bol zrejme kedysi mafiánom. Všimnite si jeho ukazovák pravej ruky, má useknutý posledný článok. Takto sa trestali tí neposlušní. (Vlado Benčík)

V mladosti to musel byť poriadny máčo, pozrite sa, ako jeho oči pri žene zaiskrili. (Vlado Benčík)

Po prechádzke bočnými uličkami sa znova vraciam na centrálne námestie. Povesť ktorá Trinidadu predchádzala, je pravdivá, je to úžasne malebné mesto. (Vlado Benčík)

Romantické prostredie sa hodí k prezentácii módy. Tu na schodoch, na námestí Plaza Mayor, ide sa fotiť model svadobnej róby. (Vlado Benčík)

Čo poviete, nie je to nádherné? A teraz si predstavte bedára, sediaceho 20 metrov od tejto scény. Kuba by iste vyhrala majstrovstvá sveta v kontrastoch. (Vlado Benčík)

Pri odchode z mesta na hotel, znova nazriem do otvoreného okna materskej škôlky. Deti sa zrejme prebudili s popoludňajšieho odpočinku. (Vlado Benčík)

Popoludnie môžeme stráviť na hotelovej pláži. Takto vidím more z našej hotelovej izby. (Vlado Benčík)

Hotelová pláž je k dispozícii iba nám. (Vlado Benčík)

Kormorán Čierny striehne na svoju korisť. (Vlado Benčík)

Camagüey - Asi 550 kilometrov juhovýchodne od Havany leží štvrté najväčšie mesto Kuby (323 tisíc obyvateľov). V roku 1514 bolo pôvodne založené pod názvom Santa Maria del Puerto. Neustále prepady pirátov viedli v roku 1528 k presťahovaniu mesta na bezpečnejšie miesto. Útoky pirátov pokračovali, v roku 1668 korzár Henry Morgan mesto zrovnal zo zemou. V snahe znemožniť votrelcom orientáciu, ulice mesta boli pri rekonštrukcii chaoticky rozhádzané. Preto je najlepšie mesto spoznávať pešky, alebo využiť taxi-bicykel.

Aby sme počas zastávky v Camagüey, na ceste do Santiaga de Cuba, toho videli čo najviac, naša výprava po príchode do mesta prestupuje priamo do pripravených rikša-bicyklov. (Vlado Benčík)

Vybrali sme si "vozidlo" tohto mladého Alexandra. Chudák, mal čo robiť, aby sa popasoval s našou hmotnosťou. (Vlado Benčík)

Prechádzame parkom Ignacia Agramonteho s jazdeckou sochou tohoto generála. Je najslávnejším tunajším rodákom (1841-73), ktorý padol v desaťročnej vojne za nezávislosť. (Vlado Benčík)

V rodnom dome generála osloboditeľa Ignacia Agramonte sídli Museo Casa Natal de Ignacio Agramonte. Vedľajšiu budovu zdobí historicky novší revolucionár - Che Guevara. Tento portrét nájdete na mnohých pohľadniciach z Camagüey. (Vlado Benčík)

Konvoj našich rikša-taxíkov vchádza na námestie Plaza de los Trabajadores. (Vlado Benčík)

Na námestí Plaza de los Trabajadores stojí kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1819 s kláštorom. (Vlado Benčík)

Oltár kostola Nepoškvrneného počatia je pozlátený, interiér kostola je pritom strohý. (Vlado Benčík)

Námestie Plaza del Carmen prešlo nákladnou rekonštrukciou. Sochy miestnej umelkyne Marthy Jimenez pred kostolom Carmen znázorňujú miestnych obyvateľov pri bežných činnostiach. Toto súsošie nesie názov "Klebetnice". (Vlado Benčík)

Názov tohoto pána tlačiaceho vozík s nádobami na vodu sa mi zistiť nepodarilo. Viac som sa zameral na kubánskych šarvancov. (Vlado Benčík)

Na námestí Plaza del Carmen vchádzame do obchodu so starožitnosťami, ktorý je zároveň galériou. (Vlado Benčík)

Vedel by som si vybrať nielen zo starožitností, ale aj z obrazov v galérii. (Vlado Benčík)

Tu je kubánska moderna. (Vlado Benčík)

Žeby obedňajšia prestávka, alebo už máme odrobené? U nás nie je zvykom vidieť na pravé poludnie početné skupinky mužov v reštaurácii nad šachovnicou. Kubánci sú bezstarostní, veľa toho nemajú, no užívať si život, to vedia. (Vlado Benčík)

Santiago de Cuba s viac ako 500-tisíc obyvateľmi, je druhým najväčším mestom Kuby. Rozprestiera sa pozdĺž pobrežia na horských svahoch pohoria Sierra Maestra. Santiago bolo založené v roku 1514 a až do roku 1553 bolo hlavným mestom Kuby. Pýši sa prívlastkom „mesto-hrdina“, za hlavnú úlohu, ktorú zohralo v revolučnom boji proti Batistovi. Po neúspešnom útoku v roku 1953 na tunajšie kasárne Moncada, Fidél Castro a jeho verní, dostali sa do povedomia všetkých kubánskych vrstiev. Práve tu v Santiagu, Fidél 1. januára 1959 ohlásil definitívne víťazstvo kubánskej revolúcie.

Do hotela v Santiagu sme prišli neskoro večer. Skoro ráno vychádzam na balkón. Pohorie Sierra Maestra, na ktoré sa pozerám, je najvyšším a rozlohou najväčším pohorím Kuby. Svoje útočisko v boji s Batistovou armádou tu našli Castrovi revolucionári. (Vlado Benčík)

Mám rád rána v cudzích mestách, sú plné očakávaní. (Vlado Benčík)

Vo vestibule hotela fotím nástennú maľbu. Sú na nej vyobrazení vodcovia socialistických krajín a revolucionári, ktorých Fidél považoval za najväčších priateľov Kuby. Vľavo spoznávam Brežneva, vpravo Kaddáfiho, dole v strede s hrivou je Angela Davisová,.. (Vlado Benčík)

Dnešný program začíname návštevou najznámejšieho pútnického miesta Kuby - El Cobre.

Asi 20 kilometrov od Santiaga, na úpätí Sierra Maestra, leží banícka obec El Cobre. O vzniku pútnického miesta v El Cobre hovorí legenda. V roku 1606 sa vydali traja indiánsky chlapci na more. Strhla sa veľká tropická búrka a chlapcom hrozila smrť. Spomenuli si na drevenú sošku Panny Milosrdnej (Virgen de la Caridad), ktorú náhodou mali v loďke. Modlitby k nej ich zachránili. Bola to soška, ktorú v roku 1510 daroval španielsky dobyvateľ Alonso Ojeda miestnemu indiánskemu náčelníkovi. Indiáni katolícku vieru a ani sošku Panny Márie, nechceli rešpektovať. Až zázrak, ktorý sa zachránením chlapcov stal, priviedol Indiánov k viere. Z vďačnosti za záchranu detí bola postavená kaplnka, v ktorej uložili drevenú sošku spasiteľky. Kubánsky generál Calixto Garcia, nechal v kaplnke v deň ukončenia oslobodzovacej vojny (12. augusta 1898), slúžiť omšu. Na žiadosť vojenských veteránov, cirkev uznala v roku 1916 Virgen de la Caridad del Cobre za kubánsku patrónku a El Cobre sa stalo najznámejším pútnickým miestom na Kube.

Kostol Milosrdnej Panny Márie v pútnickom mieste El Cobre. (Vlado Benčík)

Interiér kostola Milosrdnej Panny Márie. (Vlado Benčík.)

Vo vitríne a na stenách v kostole sú umiestnené dary, poďakovania za vyliečenie a prosby veriacich, k Panne Márii. (Vlado Benčík)

Vidíme tu napríklad olympijské medaily kubánskej výškárskej legendy, Javiera Sotomayera. Viete že jeho fantastický svetový rekord 245 centimetrov z roku 1993 doteraz nikto neprekonal?

Svoju Nobelovu cenu, ktorú dostal v roku 1954 za román Starec a more, venoval kostolu Milosrdnej Panny Márie Ernesto Hemingway. (Vlado Benčík)

V kostole Milosrdnej Panny Márie zanechávajú vyliečení pacienti nepotrebné zdravotné pomôcky, z vďaky za uzdravenie. (Vlado Benčík)

Stojím pri ceste v Santiagu a všímam si dopravu.

Hromadná doprava na Kube vyvoláva u Európana adrenalínové zážitky. Je tu zúfalý nedostatok autobusov a tak na každej križovatke stopujú skupiny miestnych ľudí. Dokonca existujú štátni komisári, ktorí koordinujú nástup stopárov do nákladných automobilov. (Vlado Benčík)

Ako vidíte, ani autobusy v druhom najväčšom meste Kuby s pol miliónmi obyvateľov, nespĺňajú naše predstavy o pohodlnom cestovaní. (Vlado Benčík)

Aj Santiago má svoje Námestie revolúcie. Tomuto však velí socha generála Antonia Maceo, preslávil sa ako revolucionár v 19. storočí. (Vlado Benčík)

Kubánska revolúcia v skratke.

Kubánska revolúcia bola zahájená 26.júla 1953, neúspešným útokom revolucionárov na kasárne Moncada v Santiagu de Cuba. Vodca povstalcov Fidél Castro bol pri útoku zatknutý a postavený pred súd. Ako vyštudovaný právnik, dostal možnosť obhajovať sa. Jeho slávna dvojhodinová obhajovacia reč, ktorá vošla do dejín pod názvom „Dejiny ma zbavia viny“, sa stala revolučným manifestom. Súd potrestal Castra a jeho spolubojovníkov pätnásťročným väzením na ostrove Isla de la Juventud. Už v roku 1955 však v rámci všeobecnej politickej amnestie žalár opustil. Odišiel do Mexika, kde sa stretol s Che Guevarom. „Che“ znamená v argentínskom slangu „kamoš“ a Che Guevara sa pre Fidéla revolučným „kamošom“ stal. Nasledujúcich 10 rokov bol jeho pravou rukou, či už ako vodca guerilly v kubánskych horách a neskôr ako guvernér národnej banky, minister priemyslu, či minister hospodárstva Kuby.

Ešte predtým, Che a Fidél v Mexiku spolu zorganizovali a vyzbrojili osemdesiat ďalších revolucionárov a v roku 1956, na palube legendárnej jachty Gramma, vrátili sa na Kubu. Ihneď boli prenasledovaní armádou Batistu a do základni povstalcov v pohorí Sierra Maestra dorazilo iba 15 z nich. Je až neuveriteľné, že z tak nepatrného počtu bojovníkov, členov tzv. Hnutia 26. júla, sformovala sa regulárna povstalecká armáda. 30. decembra 1958 vstúpili revolucionári vedení Ge Guevarom do Santa Clary a už 1. januára 1959 utiekol Batista z krajiny. Castro v ten deň triumfálne vstúpil do Santiaga a z balkóna na námestí vyhlásil víťazstvo revolúcie.

Kasárne Moncada

Kasárne Moncada sa po víťaznej revolúcii stali múzeom Hnutia 26. júla. (Vlado Benčík)

Neúspešným útokom Castrových partizánov na kasárne Moncada, 26. júla 1953, začala sa písať história Kubánskej revolúcie. Nad vstupom do múzea sú doteraz na fasáde viditeľné stopy po guľkách, vypálených zo zbraní útočníkov. (Vlado Benčík)

V múzeu sa zoznamujeme s priebehom revolúcie. Pri pohľade na organizačné členenie a početnosť Batistovej armády, ktorá sa 26. júla 1953 v kasárňach Moncada nachádzala, útok Castrových partizánov na kasárne pripadá ako zúfalý čin. (Vlado Benčík)

V múzeu sú vystavené dokumenty a fotografie z vypočúvania Castra po neúspešnom útoku na kasárne a tiež jeho slávna obhajovacia reč. (Vlado Benčík)

Nemožné sa stalo možným. Tu na mape vidíme trasu plavby jachty Gramma z Mexika na Kubu a 80 revolucionárov, ktorí sa v 1956 roku rozhodli zmeniť Kubu revolúciou. Na základňu v horách Sierry Maestra sa prebilo iba 15 z nich. (Vlado Benčík)

Panel zoznamuje návštevníkov múzea s rozhodujúcou ofenzívou povstalcov, ktorá priviedla k víťazstvu revolúcie. (Vlado Benčík)

Ako sa na takéto múzeum patrí, vo vitrínach vidíme zbrane povstalcov i Batistovej armády. (Vlado Benčík)

Cintorín - Cementerio Santa Ifigenia je najvýznamnejším cintorínom na Kube

Čaká nás prehliadka cintorína Santa Ifigenia, v ktorom našli večný odpočinok najslávnejšie osobnosti Kuby. (Vlado Benčík)

Cintorín Santa Ifigenia v Santiagu je vlastne vzorne upravené malé mestečko. Ak poznáte históriu Kuby, môžete sa prechádzať medzi náhrobkami a hľadať významné osobnosti krajiny: prezidentov, generálov, spisovateľov, revolucionárov,... (Vlado Benčík)

Cintorín svätej Ifigénie je národnou pamiatkou. Niektoré náhrobky zdobia skutočné umelecké diela. (Vlado Benčík)

Tu napríklad odpočíva Emilio Bacardi s manželkou. Kvalitu rumu priviedol do dokonalosti. (Vlado Benčík)

Tu leží generál Portuondo Tamayo, padol v boji za nezávislosť. Za ním sú jednoduchšie náhrobky desiatok revolucionárov. (Vlado Benčík)

Fidel Castro sa počas svojej vlády angažoval aj v zahraničnej politike. V Afrike sa snažil pomáhať oslobodzovacím hnutiam, často za cenu ťažkých bojov a strát na životoch Kubáncov. Napríklad v Angole bojovalo okolo roku 2000 až 65 tisíc Kubáncov. Len počas bitky pri Cuito Cuanavale ich padlo približne 10-tisíc.

V tejto budove je pietne miesto spomienky na Kubáncov, ktorí padli počas služby v armáde v zahraničí. (Vlado Benčík)

Za najvýznamnejšie miesto na cintoríne sa považuje mauzóleum José Martího s jeho sochou a dnes už aj mohyla Fidéla Castra. (Vlado Benčík)

Sledujeme výmenu čestnej stráže pri mauzóleu José Martího. Teda poviem vám, Kubánci pochodovať vedia. (Vlado Benčík)

Dňa 04.12.2016 sa uskutočnil pohreb dlhoročného kubánskeho vodcu, Fidela Castra. Vojaci doviezli urnu s jeho popolom na Cintorín sv. Ifigénie, zatiaľ čo tisíce ľudí zhromaždených popri ceste k cintorínu spievali národnú hymnu a volali "Viva Fidel!". (Vlado Benčík)

Fidél Castro zomrel 25. novembra. Zhodou okolností, 25. novembra, pred dvoma dňami, zomrel aj veľký Fidélov priateľ, argentínsky futbalista Diego Maradona. Tento historicky najfenomenálnejší futbalista, na jednom ramene mal vytetovaný portrét Che Guevaru a na druhom ramene, Fidéla Castra.

Urna s popolom Fidéla Castra je uložená v kamennom monobloku. Na Cintoríne sv. Ifigénie sú pochovaní aj iní členovia Castrovej rodiny. (Vlado Benčík)

Pevnosť El Morro - V 17. storočí dochádzalo často k prepadom Santiaga, ktoré bolo hlavným mestom ostrova a centrom obchodu s otrokmi. K ochrane prístavu a mesta pred pirátmi, pri vstupe do zátoky, bola v rokoch 1640-42 vybudovaná mohutná pevnosť El Morro.

Pevnosť El Morro strážila vstup do zátoky Santiaga. (Vlado Benčík)

Z pozorovatelní opevnení je nádherná vyhliadka na karibské pobrežie. (Vlado Benčík)

Vyhliadka z pevnosti na zátoku pri meste a pohorie Sierra Maestra. (Vlado Benčík)

Pod pevnosťou nájdete dobrú reštauráciu a maják. (Vlado Benčík)

Reštaurácia sa chváli tým, že v nej obedoval bítlsák Paul McCartney. Vo vitríne je tanier a príbor, ktorým jedol. Zanechal zápis, že mu chutilo. Chutilo aj nám. (Vlado Benčík)

Impozantnou stavbou v strede mesta je Katedrála Nanebovzatia Panny Márie z roku 1516. Bola poškodená zemetrasením. Dnešnú podobu dostala po prestavbe v roku 1922. (Vlado Benčík)

Proti katedrále stojí modrobiela budova bývalej radnice. Z jej balkónu vyhlásil 1. januára 1959 Fidél Castro víťazstvo revolúcie. (Vlado Benčík)

Na námestí pred katedrálou cvaknem v rýchlosti Kubánku, zapaľujúcu si cigaru. V pozadí za ňou je archaická limuzína. Vznikol záber, ktorý sa mi hádam zo všetkých kubánskych, cením najviac.. (Vlado Benčík)

Pridávam ešte záber dvoch chlapcov. Je dôkazom toho, že v žilách obyvateľov ostrova tepe zmes africkej, španielskej, francúzskej a ja neviem ešte akej inej krvi. (Vlado Benčík)

Ráno fotím pred hotelom záhradníka a kvetinky o ktoré sa stará. Čo Kubánec, to iná rasa. (Vlado Benčík)

Kvety, o tých kubánskych by sa mohla vytvoriť samostatná reportáž. Na záhonoch pred hotelom je ich toľko a tak rôznorodých, že neviem vybrať tú najkrajšiu. (Vlado Benčík)

Santiago a jeho okolie, akoby stále žilo revolúciou. Viac ako inde, tu sa pri cestách stretávame s portrétmi revolučných vodcov a heslami. Nielen dopravná značka, aj Fidél ukazuje správny smer. (Vlado Benčík)

Tu je zase Che plný optimizmu: "Vždy ďalej k víťazstvu". Na Kube nestrávite ani jeden deň bez toho, aby ste sa nestretli s portrétom tohoto obľúbeného revolucionára. (Vlado Benčík)

Dnes sa presúvame zo Santiaga do najjužnejšej časti ostrova, mesta Baracoa. Prvú prestávku máme na kopci nad Guantanamom. Z rozhľadni sa dá pozrieť ďalekohľadom do 15 kilometrov vzdialených priestorov americkej základne. (Vlado Benčík)

Guantanamo - Mesto je vraj známe krásou žien. Asi je to pravda, veď aj v najznámejšej kubánskej piesni Quantanamera sa o tom spieva. Ešte viac však Guantanamo vstupuje do svetovej pozornosti pre vojenskú základňu USA, ktorá sa tu nachádza. Do vojenských priestorov sa samozrejme vstúpiť nedá. Zastavujeme sa pri výhliadkovej veži, z ktorej sa dá ďalekohľadom pozerať do 15 kilometrov vzdialených amerických priestorov. Spojené štáty majú plochu o rozlohe 117 kilometrov štvorcových, prenajatú od roku 1934, na dobu 99 rokov. Ročný nájom je dnes už smiešnych 4085 dolárov. Vo vojenskej základni s dvoma letiskami a námorným prístavom sa zdržuje okolo 7000 príslušníkov námorných síl. V roku 2002 tu bola zriadená väznica. Je určená pre osoby, ktoré sú označené ako "militantní bojovníci". Sú tu teda predovšetkým väznení teroristi, z rôznych islamistických hnutí.

Tam kdesi v diaľke za zálivom je americká základňa Guantanamo. (Vlado Benčík)

Tu v bufete pri rozhľadni sme našli aj kubánske krásavice. Stačilo by zopár tónov salsy a hneď by tancovali. (Vlado Benčík)

Koralový útes

Ďalšiu zastávku potrebuje naša výprava na osvieženie. Zastavujeme na divokej pláži, pri opustenom koralovom útese. Aj keď tu chýba piesok, o chvíľu sme všetci vo vode. (Vlado Benčík)

Táto pláž je skrytý drahokam. Na pobreží fotím zaujímavý cintorín koralov. V týchto miestach, ďalej od pobrežia v mori, je koralový rif živý a veľkolepý. (Vlado Benčík)

Vzhľadom na stvrdnutý povrch, aj živé koraly sú často považované za kamene. Avšak na rozdiel od kameňov, koraly sú živé organizmy. Hlbšie v mori to musí byť nádhera. (Vlado Benčík)

Živé koraly predstavujú pestrý, nenahraditeľný a unikátny ekosystém. Aj fotenie cintorína koralov je úplná paráda. Teda až na to, že som vo vytržení z fotenia koralov, niekde tu pri útese stratil okuliare. (Vlado Benčík)

Cesta medzi Guantanámo a Baracoa, po ktorej sa šinie náš autobus, je bohatá na prudké zatáčky a okúzľujúce výhľady. Vedie cez priesmyk La Farola v horách Siera del Purial. Bola vybudovaná až po revolúcii. Predtým bola Baracoa dostupná iba po mori, alebo letecky.

Okolie cesty, po ktorej prechádzame do mesta Baracoa, lemujú nádherné hory. Lepšie povedané, hory boli nádherné až do minuloročného hurikánu. Ten v tejto najjužnejšej časti Kuby spôsobil strašnú spúšť. (Vlado Benčík)

Hustú zeleň tropického horského pralesa prerušujú banánové polia, kokosové palmy, chlebovníky a kávovníky. Vedľa krkolomnej cesty stoja predajcovia ponúkajúci kávu, domácu čokoládu lisovanú do kociek, kokos, ozdobné náhrdelníky z farebných ulít slimákov,...

Na odpočívadle, vysoko v horskom masíve, zastavujeme. Obklopuje nás skupina domorodcov, ponúkajúcich všeličo možné i nemožné. Kupujeme "z prvej ruky" výborné kakao. Kakaovníkov je tu plno. (Vlado Benčík)

Nikdy som nemyslel, že o prázdne plastové fľaše môže byť taký záujem. V autobuse cestujeme od rána už dlho a tak prázdnych fliaš sa nazbieralo hodne. Na radosť domorodcov, čistíme autobus.

Baracoa - Objavenie Kuby

Keď 27. októbra 1492 pristál na východnom pobreží ostrova Krištof Kolumbus, do lodného denníka zapísal: „More pri pobreží je všade hlboké a čisté, ústie rieky je široké stodvanásť stôp, čo je dostatočné pre vplávanie pri protivnom vetre… Okolo rieky je všade plno nádherných stromov, odlišných od našich a všetky plné plodov a kvetov. Je tu tiež veľká hojnosť paliem, ale iných ako u nás. Vzrastom sú prostredné, kmene majú bez šupín a nadmerne veľké listy, ktorými tu pokrývajú strechy domov. Toto je najkrajšie miesto, ktoré ľudské oko zazrelo.“

Poslal dvoch vyslancov Rodriga de Jérez a Luise de Torres, aby našli „kráľa tejto zeme“. Vrátili sa o tri dni. Prekvapilo ich, že mnoho domorodcov držalo v ruke ohorené drevo a používali byliny k „vlastnému vykurovaniu“. Bolo to prvé stretnutie Európana s fajčením tabaku. Kolumbus zanechal správu o tom, že videl veľa zaujímavého, napríklad bavlnu, fazuľu, mames (sladké zemiaky) a psov "ktorí neštekali". Ľudia boli dobrosrdeční a kúsky zlata vymieňali za rôzne maličkosti.

V roku 1511 vyplával zo susednej Hispanioly Diego Velásquez, s tromi stovkami conquistadorov. Na Kube založil v roku 1512 prvú osadu, nazval ju Baracoa. Po nej založil ďalších šesť osád a stal sa guvernérom ostrova. Baracoa je teda najstarším mestom na Kube a do roku 1515 bola aj hlavným mestom ostrova. Potom túto funkciu prevzalo Santiago. Velásguez sa prejavil ako pravý dobyvateľ a veľmi rýchlo zotročil pôvodných obyvateľov ostrova, Indiánov - Sibonejov. Tých ničilo aj šírenie európskych chorôb. Celé dediny Sibonejov začali v zúfalstve páchať hromadné samovraždy. V polovici 16. storočia sa počet obyvateľov ostrova znížil z pôvodných 150 000 na 3000.

Zátoka, do ktorej vplával Krištof Kolumbus 27. októbra 1492, pri objavení Kuby. (Vlado Benčík)

Replika kresťanského kríža La Cruz de la Parra, ktorý osadil Krištof Kolumbus v decembri 1492 na mieste, na ktorom jeho noha po prvýkrát vkročila na ostrov. . (Vlado Benčík)

Socha Krištofa Kolumbusa, na pobrežnej promenáde Baracoa. (Vlado Benčík)

Námestiu dominuje Katedrála Nuestra Seňora de la Asunción. Bola postavená v roku 1518. (Vlado Benčík)

Katedrála sa pýši pôvodným dreveným krížom (La Cruz de la Parra), ktorý podľa informácie v roku 1492 priniesol sebou Kolumbus zo Španielska. Pôvodne stál tento kríž na pobreží, na mieste, kde dnes stojí jeho replika. (Vlado Benčík)

Informáciu, ktorá je umiestnená pri kríži, treba poopraviť. Kríž nemohol priniesť Kolumbus zo Španielska. Nedávny výskum dokázal, že drevo z ktorého je kríž zhotovený, je kubánske. No kríž má skutočne viac ako 500 rokov.

Interiér katedrály Nuestra Seňora de la Asunción, postavenej v roku 1518. (Vlado Benčík)

V parku pred katedrálou, stojí pamätník Indiána Hatueya. (Vlado Benčík)

Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika), je po Kube druhý najväčší ostrov v Karibskom mori. Hispaniola bola prvou európskou kolóniou v Novom svete, založenou Krištofom Kolumbusom v rokoch 1492 a 1493. Indián Hatuey žil pôvodne na Hispaniole. Po príchode Španielov, tak ako mnoho ďalších Hispaniolčanov, ušiel pred tvrdými praktikami kolonizátorov na Kubu. No aj na Kube sa objavili krutí Španieli. Keď Hatuey videl, že ho čaká rovnaký útlak aký zažil na Hispaniole, zorganizoval povstanie. Pridalo sa však k nemu iba málo Indiánov z okolia Baracoa a nemali takmer žiadne zbrane. Kameňmi a lukmi sa proti španielskej armáde bojovať nedalo, povstalci zabili iba osem Španielov. Povstanie bolo v krátkej dobe potlačené. Hatueya chytili a odsúdili na upálenie. Predtým ho však španielsky kňaz vyzval, aby prijal kresťanstvo, vraj tak po smrti upálením pôjde do neba. Hatuey sa ho spýtal: "Sú v nebi Španieli?" Keď dostal kladnú odpoveď, zareagoval: "V takom prípade radšej pôjdem do pekla". O dvadsať rokov neskôr, Indiáni sa pomstili za smrť Hatueya, založili požiar a zničili mesto Baracoa.

Hatuey je považovaný za prvého národného buditeľa a revolucionára v histórii Kuby. Hlava Hatueya, s typickým účesom, zdobí etiketu jedného z najznámejších kubánskych pív.

Atmosféru vytvárajú nielen historické a architektonické pamiatky ktoré pozeráme, ale aj bežní ľudia na ulici. S takýmto obrázkom "ľahko pohodených" Kubáncov, sa stretávam dosť často. Flegmaticky pozorujú okolie, ako keby niečo očakávali. (Vlado Benčík)

Tieto tri sympatické Kubánky som rozveselil, držia v ruke mnou darované perá. (Vlado Benčík)

Stáť starého pána, presne v tejto polohe, som videl už pred hodinou. Pozerá, ako beží svet. Mnohému už asi nerozumie. (Vlado Benčík)

Zo suverénneho správania sa na ulici usudzujem, že tento občan, s účesom "na Hamšíka", sa cíti byť najväčším "máčom" v Baracoa. (Vlado Benčík)

Výstup na stolovú horu - El Yunque

Naša cestovateľská skupina sa dnes rozdeľuje. Väčšina odchádza na pláž a dvanásť "statočných" prijíma ponuku vystúpiť na stolovú horu - El Yunque. Asi 20 km od Baracoa začína územie národného parku El Yunque (Kovadlina/Nákova), ktorému dominuje 575 m vysoká stolová hora. Niektoré hory sveta majú v sebe magické kúzlo, prekonávajúce tisícročia. Stolové hory majú v sebe kúzlo hádam ešte väčšie, ako tie špicaté. Skôr ako tu na ostrove pristál Kolumbus a nasledovala ničivá španielska kolonizácia, žil na ostrove a horu El Yunque uctieval indiánsky národ Taínov.

Z hotela v Baracoa nás bližšie k stolovej hore privezie tento nefalšovaný kubánsky autobus. (Vlado Benčík)

Kubánsky autobus má výhodu, nemusím fotiť cez sklo. Pozrite na stolovú horu, ale aj na tú spúšť. Puká mi srdce, vidím následky ničivého hurikánu Matthew, ktorý sa oblasťou Baracoa prehnal 4. októbra 2016. (Vlado Benčík)

Rýchlosť vetra pri hurikáne dosahovala 230 km/hod. Hurikán zničil v Baracoa tisícky domov a vyvrátil desiatky tisícov paliem. (Vlado Benčík)

Cestou sa treba prebrodiť cez rieku Toa, Voda siaha na niektorých miestach nad kolená. V rieke je vraj spústa rakov. (Vlado Benčík)

Chodník stúpa strmo nahor, cez poničenú bujnú vegetáciu. (Vlado Benčík)

Človek nemusí byť zrovna botanikom, aby sa dokázal nadchnúť nad nádherou orchideí, plodov kakaovníkov, takýchto pre mňa botanických záhad, .. (Vlado Benčík)

Ďalší zaujímavý a pre mňa neznámy kvet, alebo plod?. Vyzerá, že sa ešte rozvinie. (Vlado Benčík)

Na vrchole nás čaká takáto ľudová umelecká tvorivosť. Do úst kamennému dobyvateľovi stolovej hory vložil ktosi nedofajčenú cigaru. Rozmýšľam, či bustu niekto vyteperil sem na chrbte, alebo zhotovil priamo tu na mieste. (Vlado Benčík)

Zo stolovej hory sa presúvame na pláž Maguana, na ktorú ráno odišla väčšia časť našej výpravy. Počasie však dnes na kúpanie vhodné nie je a tak deň prešiel pri jedle a družných debatách. (Vlado Benčík)

Podľa turistického sprievodcu, krásna pláž Maguana je lemovaná palmami. Žiaľ, aj tu sa prehnal hurikán a tak z paliem zostalo iba rozkmásané torzo na konci pláže. (Vlado Benčík)

Malá Kubánka pri pláži Maguana. (Vlado Benčík)

Guardalavaca

Pri ceste z Baracoa na sever ostrova do Santa Clary, na jednu noc sa zastavujeme v rezorte pri meste Guardalavaca. Podľa sprievodcovských príručiek, Guardalavaca je najkrajšie turistické centrum na východe Kuby. Skutočne, hotel v ktorom spíme, je dobre vybavený a nádherný. Nádherná je aj pláž, patriaca k hotelu. Celý komplex je tak rozsiahly, že sa po ňom presúvame na hotelových taxíkoch.

Hotelový rezort, v ktorom sme v Guadalavaca ubytovaní, je moderný a výborne udržiavaný. V štýlových objektoch s trstinovou strechou je recepcia a jedálne. Kubánci sa naozaj veľmi snažia prilákať do krajiny turistov. (Vlado Benčík)

K ubytovaniu hostí slúžia takéto pavilóny, rozmiestnené vo veľkom parku.. (Vlado Benčík)

V hotelovom rezorte je niekoľko bazénov. (Vlado Benčík)

Ďalší z bazénov hotelového komplexu. (Vlado Benčík)

Krásna a čistá pláž s jemným pieskom. Naozaj škoda, že v Guardalavaca iba prespíme, ja by som tu vydržal podstatne dlhšie. (Vlado Benčík)

Santa Clara

Rovnako ako v Guardalavaca, aj v Santa Clara prespíme iba jednu noc. Po večery nás pozývajú na módnu prehliadku. Tak si pozrite niekoľko modelov.

Vstup do hotela v Santa Clara. (Vlado Benčík)

Z módnej prehliadky v Santa Clara. Naozaj veľmi letný model. (Vlado Benčík)

Z módnej prehliadky v Santa Clara. (Vlado Benčí)

Z módnej prehliadky v Santa Clara. Posúďte sami, sú Kubánky pekné? (Vlado Benčík)

Z módnej prehliadky v Santa Clara. Modely predvádzalo sedem manekýnok a jeden manekýn. (Vlado Benčík)

Ráno prišiel za nami do hotela náš kubánsky priateľ s českým pasom - Roberto. Zhodou okolností, práve v tejto dobe prišiel z Čiech na Kubu, aby navštívil neďaleko bývajúcich rodičov. (Vlado Benčík)

Sú milé takéto stretnutia. Robertovi odovzdávame šatstvo, ktoré sme priniesli sebou na Kubu. Jeho rozvetvenej rodine sa iste z toho niečo zíde. Na oplátku dostávame rum, kubánsky syr a po domácky vyrobené sladkosti.

Návšteva Múzea a Mauzólea Che Guevaru je povinnou revolučnou zastávkou. Santa Clara je pre Castrovu Kubu symbolom konca Batistovej diktatúry. Jej revolučným hrdinom je bezosporu Che Guevara, ktorý tu so svojim oddielom zviedol rozhodujúcu bitku. Podarilo sa mu vykoľajiť vlak, ktorý prichádzal s posilou a zbraňami pre Batistových vojakov. S ukoristenými zbraňami Guevarovci porazili vládne oddiely. Pod vplyvom tohoto víťazstva, Batista utiekol z Kuby. Navštívili sme múzeum s mauzóleom, venované jeho osobe. Od roku 1997 spočíva Che Guevara, spolu so svojimi šiestimi spolubojovníkmi, v tomto mauzóleu. Na Kube je Che idealizovaný, ako vzor revolucionára.

Obrovitá postava romantického hrdinu, revolucionára Che Guevaru, so samopalom v ruke, pozerá na pohorie Sierra Maestra. (Vlado Benčík)

Che a Fidél sú bratia revolúcie. Hoci je múzeum a mauzóleum venované Che Guevarovi, nemôže chýbať ani Fidél. (Vlado Benčík)

Naša cestovateľská BUBO-skupina pred Mauzóleom Che Guevaru. (Vlado Benčík)

Varadero

Náš zájazdový pobyt na Kube končí na plážach Varadera. Prvý hotel bol vo Varadere vybudovaný už v roku 1915. Zakrátko sem začali prichádzať svetové hviezdy showbiznisu. Domy si tu kupovali americkí mafiáni na čele sa Al Caponem, bohatí podnikatelia, rezidenciu tu mal diktátor Batista,...Pôvodní starousadlíci boli postupne z Varadera vytláčaní a nezmenilo sa to ani po víťazstve revolúcie. Dnes žijú vo Varadere iba Kubánci, ktorí pracujú v hoteloch a v cestovnom ruchu. Bežní Kubánci, do hotelov a na pláže Varadera, prístup nemajú. Kubánska vláda vybudovala Varadero ako raj pre zahraničných turistov. Varadero funguje ako zlatá klietka, z tejto klietky skutočnú Kubu neuvidíte. A tak ten, kto priletí na letovisko Varadero a odletí z neho naspäť domov, na skutočnej Kube ani nebol.

Pavilón hotelového komplexu, v ktorom sme vo Varadere ubytovaní, leží vo veľkom parku. (Vlado Benčík)

V rozsiahlom hotelovom komplexe je niekoľko bazénov a pavilónov, v ktorých si môžete dopriať relax. (Vlado Benčík)

V hotelovom komplexe vo Varadere (Vlado Benčík)

V hotelovom komplexe vo Varadero. (Vlado Benčík)

V hotelovom komplexe vo Varadero. (Vlado Benčík)

V hotelovom komplexe vo Varadero (Vlado Benčík)

Hotelová pláž vo Varadere. (Vlado Benčík)

Ráno na hotelovej pláži vo Varadere. (Vlado Benčík)

Podvečer na hotelovej pláži vo Varadere. (Vlado Benčík)

Ako vidíte na fotkách, hotel v ktorom sne vo Varadere bývali, bol krásny, pláž a more úžasné a počasie nám vyšlo tiež. Nič pre mňa, Kuba vo vnútrozemí je stokrát zaujímavejšia.

Z Kuby odchádzame s pocitom, že tento ostrovný štát má stále zvláštne čaro a atmosféru. Hodiny tú stále tikajú inak, ako inde vo svete. Kubánci si našli v tomto systéme svoj systém a tým žijú. Život si vylepšujú, dokážu zarobiť a vyrobiť si všetko, čo na jednoduchý život potrebujú. Hudba a zábava nemôže v ich živote chýbať, svojim spôsobom sú šťastní. Ak som pri nirváne Budhu v thajskom chráme použil opis stavu podľa pesničky ako: "pohoda, klídek, tabáček", tak pre Kubáncov by som to rozšíril na: "pohoda, klídek, tabáček, rum a tanec". Kubu rozhodne treba spoznať skôr, ako prestane byť zaujímavá. Treba ju spoznať takú, ktorá sa ešte riadi revolučným heslom "Hasta la Victoria Siempre" - "Vždy ďalej k víťazstvu". Môžete ho na Kube čítať na mnohých pamätníkoch a bilbordoch. Kto vie, možno keď raz to konečné víťazstvo Kubánci dosiahnu, budú menej šťastní a pre nás menej zaujímaví.