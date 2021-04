Maroko 1/2 (Marrákeš) – zem plná exotických pamiatok a agresívnych ľudí

Bezpečnosť cestovania v Maroku je citlivá téma, niektorí tvrdia že niet sa čoho báť, iní by už sem nevyrazili. Patríme k tým druhým. Nie neuniesli nás, lúpežne s nožmi neprepadli a ani nepodrezali ako dievčatá z Dánska a Nórska.

Pri cestovaní našej trojice po Maroku sa nám nestalo že by sme sa dostali do životu nebezpečnej situácie. Bolo však unavujúce mať neustále oči na stopkách, odolávať agresivite, krádežiam a pokusom o podvod. Hneď v úvode sa vysporiadam s touto neveselou témou a vysvetlím, prečo sa už do Maroka vrátiť nechcem. V ďalšom opíšem exotickú rozprávku o moslimskej krajine na severe Afriky, kvôli ktorej sa tisíce turistov do Maroka stále hrnú a hrnúť budú.

S tým že v turistoch vidia domáci kráčajúcu peňaženku sa viac-menej stretávame po celom svete a nahovárali sme si, že aj na túto exotickú moslimskú krajinu sme dobre pripravení. Cestovali sme s vedomím, že turisti ktorí sú ľahkomyseľní a neopatrní, ľahko sa tu stanú terčom podvodov. Maroko nie je jedinou krajinou v ktorej sa cítite ako korisť na ktorú poľujú lovci turistov, no podľa mojich skúseností z ciest po 39 krajinách, Marokánci sú najagresívnejší a najdrzejší. Korisťou sa stávajú turisti predovšetkým v Medinách, čiže v starých častiach miest, tie sú pre turistov, ale aj ich lovcov, najzaujímavejšie. V snahe zažiť tej exotiky čo najviac, práve v starých Medinách Marrákeša, Fezu i Rabatu som zvolil naše ubytovanie.

Prvý poznatok, nikdy sa v Medine nepýtajte na cestu a nepoužívajte papierovú mapu. Okamžite sa okolo vás zhŕknu "dobrí" ľudia, ktorí chcú “nezištne” ukázať správny smer a potom vás budú “nezištne” sprevádzať napriek tomu že sprievodcovstvo odmietate. Stačí že “navigátor” kráča dva metre za vami na roh ulice, trebárs na vzdialenosť 50 m k riádu (domu postavenému okolo nádvoria, slúžiacemu na ubytovanie) ako za nami v Marrákeši a už sa ho nezbavíte. Ak nezmäknete a nevycálujete požadované peniaze za ktoré by sa nemusel hanbiť vzhľadom na „odpracovaný čas navigátora” ani zakladateľ Amazonu Jeff Bezos, dôjde k vyhrážkam alebo aj fyzickým dotykom. Ten náš v Marrákeši bol schopný hoci aj rozbiť na našom riáde vchodové dvere za ktorými sme hľadali úkryt. Nakoniec dosiahol svoje.

Rovnako neskúšajte vziať si od milého deduška v Medine na ochutnávku “bezplatne” malý sladký koláčik, buďte si istí že pod nátlakom agresívneho deduška zaň zaplatíte oveľa viac, ako keby ste si pri pulte od predavača zjednali pol kilogramu tejto maškrty.

Popri neodbytných “navigátoroch” a násilných predavačoch, osobitnou kapitolou sú taxikári. Pri vystupovaní z taxíka na vás vyrukuje taxikár tvrdením, že cena bola dohodnutá iba za jedného pasažiera a keďže ste traja, treba zaplatiť trojnásobok. Keď poučený touto skúsenosťou sa pri nastupovaní do ďalšieho taxíka uistíte že cena platí za troch pasažierov, nevyhrali ste ešte. Pokiaľ si uložíte kufor do batožinového priestoru, treba doplatiť aj za ten. Môj konflikt s taxikárom na letisku v Casablance skončil takmer bitkou.

Úplne zle je to s fotením na ulici či tržnici. To sa za vami rozbehne so žiadosťou o peniaze a vyhrážkami aj osoba, ktorá stála pri fotení za vašim chrbtom a teda evidentne nie je v zábere. Zvlášť agresívni boli vymáhači peňazí za fotenie na centrálnom námestí v Medine Marrákeša. Aj keď som sa snažil vopred fotenie dohodnúť a pár dirhamov oželieť, viackrát som musel chrániť moju zrkadlovku pred rozbitím. Turista s veľkým fotoaparátom je ľahký cieľ, čo bol aj môj prípad.

Ani na ubytovanie nemáme najlepšie spomienky. Po príchode do Fezu sme zistili, že sme v inak slušnom marrákešskom riáde prišli kompletne o spodné ženské prádlo. Bola to viac ako mrzutosť, veď do návratu domov zostávalo ešte 12 dní. V hoteli v Agadire sme zase dlho a urputne dokazovali, že sme platili za raňajky v reštaurácii každé ráno a ich požiadavka zaplatiť za všetky raňajky ešte raz pri odchode, je neopodstatnená.

Vo Feze nás viezol taxikár k vlaku a zazvonil mu telefón. Podal nám ho, aby sme s kýmsi hovorili. Na druhom konci linky nás ktosi vyhrážkami presviedčal, že bezpodmienečne musíme u taxikára nechať 75 Eur, pretože sme kdesi večerali a odišli bez zaplatenia. Samozrejme že sme žiadnu večeru z ktorej by sme utiekli neabsolvovali, ale na taxikára naše výhrady neplatili. Až po tvrdej hádke, vzájomnom strkaní sa a hľadaní policajta, dostali sme sa ku kufrom.

Úprimne povedané, v Maroku sme nestretli milého a nezištného človeka. A tak sme sa s maximálnou ostražitosťou, znechutení, túlali po Marrákeši, Feze, Rabate a Agadire, videli kopec zaujímavých exotických pamiatok a atrakcií a hovorili sme si pritom, že už máme tých agresívnych poľovníkov na ľudí dosť a chceme ísť tam kde nie sú.

Čo je veľa, to je veľa, Marokánci mi nesadli. Potreboval som takmer tri dlhé roky na vyblednutie zlých spomienok. Až cestovateľská absencia spôsobená koronavírusom ma prinútila vrátiť sa k archívu fotiek. Predsa len som sa rozhodol opísať slovom a obrazom naše príjemnejšie zážitky z cesty po Marockom kráľovstve, ktoré je z tých exotických destinácií najbližšie, kam sa môže našinec vybrať.

Z kúsku Británie na juhu Španielska, z Gibraltáru, na africké pobrežie do Maroka sa dá dohodiť kameňom. Je také blízke a tak odlišné od Európy. Hovorí sa že Maroko spĺňa orientálne predstavy, kĺbi historické pamiatky, nádhernú rôznorodú prírody a skvelé jedlo. Naozaj je tomu tak? Rozhodli sme sa to preveriť.

Naše putovanie začína na začiatku augusta 2018 v nabitej odletovej hale budapeštianskeho letiska. Spomínate si ? Takto to vyzeralo na letiskách v dovolenkovej sezóne v dobe, keď svet o koronavíruse nechyroval. (Vlado Benčík)

Program našej 17-dňovej cesty po Maroku je jednoduchý. Prvé 4 dni strávime v Marrákeši, vlakom sa presunieme na 4 dni do Fezu, odskočíme si odtiaľ taxíkom do „modrého mesta“ Chevchaouen, ďalšie 4 dni strávime v Rabate kam sa z Fezu dostaneme vlakom, autobusom sa z Rabatu vyberieme na posledných 5 dní k moru do letoviska Agadir a autobus nás odvezie z Agadiru aj na letisko v Casablance, odkiaľ sa vrátime domov.

Marrákeš

Miliónový Marrákeš, nachádzajúci sa na úpätí pohoria Atlas, je mestom s tisícročnou tradíciou. Nie je hlavným mestom Maroka, ale je zo všetkých štyroch bývalých kráľovských miest (Marrákeš, Fez, Meknés, Rabat) mestom najdôležitejším a turistami najnavštevovanejším. Prichádzajú sem, aby sa dotkli dávnej histórie krajiny, ocitli sa v inom svete, v inej ére. Nová časť mesta sa od európskych veľkomiest nijako nelíši, má podobu širokých bulvárov, lemovaných palmami, s veľkými nákupnými centrami a hotelmi zvučných mien, medzi ktorými sa skvie päť hviezdičkový hotelový palác La Mamounia. V týchto dňoch hotelovú sieť rozširuje aj hotel, ktorý v Marrákeši postavila naša Adriana Sklenaříková s manželom. Ak však patríte skôr ku lovcom autentických zážitkov, vyberte si ubytovanie v riádoch, v starej časti mesta.

Medina – staré mesto Marrákeša bolo obohnané pevnostným múrom už v 11. storočí. Starobylé mestské múry ukrývajú magický svet plný exotických vôní, farieb a chutí. (Vlado Benčík)

Prvou úlohou ktorú sme museli po prílete do Marrákeša riešiť bolo nájsť v Medine riád Markaal, v ktorom som rezervoval ubytovanie. Riád je tradičný marocký dom s vnútorným dvorom s fontánou alebo bazénom, do ktorého smerujú aj okná všetkých izieb, terás a salónikov. Práve lokalizácia nádvoria uprostred budovy zabezpečuje súkromie, ale aj sofistikovanú ochranu pred slnkom tak, že počas celého roka je na nádvorí príjemná teplota, bez nutnosti využitia klímy alebo vykurovania. Otvorená strecha je zdrojom prirodzeného denného svetla v objekte. Zvonku teda vidieť iba múry často celkom nenápadnej stavby so zastrčeným vchodom. Mnohé riády sa skrývajú v špinavých uličkách starej Mediny, ale ich vnútorné vybavenie môže príjemne prekvapiť, rovnako ako cena za ubytovanie.

Ukázalo sa že neveľký riád Markaal s neveľkým vnútorným bazénom a dobre vybavenou izbou s kúpeľňou bola dobrá voľba. Osvieženie v bazéne a marocký čaj s orientálnym dezertom sme si dopriali každý večer (Vlado Benčík)

Život v každom poriadnom riáde sa odohráva aj na streche. V riáde sme na streche raňajkovali, v kreslách a na ležadlách odpočívali a hlavne nasávali dianie v Medine z nadhľadu. Paráda. (Vlado Benčík)

Pohľad na vnútorný bazén zo strechy. V prípade nepriaznivého počasia sa strecha nad bazénom môže zatiahnuť. Za oknami nad bazénom bola naša izba s kúpeľňou. (Vlado Benčík)

Marokánci milujú mačky, dve domáce nám robievali spoločnosť na streche. Za mačkou vidíte slávnu mešitu Koutoubia. Centrálne námestie Mediny pri ktorom mešita leží je vzdialené od nášho riádu Markaal asi kilometer. (Vlado Benčík)

Záhrada Jardin Majorelle - Na úvod nášho pobytu v Marrákeši som zvolil prehliadku oázy pokoja, záhradu Jardin Majorelle. Po prvej svetovej vojne prišiel do Marrákeša francúzsky maliar Majorelle, aby sa zotavil z tuberkulózy. V štvrti Gueliz si postavil dom a obklopil ho exkluzívnou záhradou o rozlohe štyroch hektárov. Jeho záujem o kvitnúce rastliny vyústil do založenia botanickej záhrady, v ktorej bolo zastúpené rastlinstvo z piatich kontinentov. Od roku 1947 bola záhrada otvorená verejnosti. Často ju navštevoval aj jeden z najslávnejších módnych návrhárov sveta, Yves Saint Laurent. Narodil sa v Maroku, hoci žil a pracoval v Paríži, miestom kde čerpal inšpiráciu sa preňho stala Afrika a predovšetkým Marrákeš. Po smrti maliara Majorella sa o záhradu nikto nestaral a tak tu mal vyrásť hotelový komplex. Saint Laurent okamžite reagoval preplatením ponuky a záhrada sa stala jeho majetkom. Botanickú záhradu s architektúrou v tradičných marockých farbách obnovil tak, že je dodnes hlavne vďaka úctihodnej zbierke kaktusov jednou z najznámejších turistických atrakcií Marrákeša. Záhrada je plná tienistých miest uprostred stromov a exotických rastlín, osviežujúcich potôčikov a bazénov naplnených leknami a lotosovými kvetmi. Vo vetre sa vznáša sladká vôňa rastlín, počuť šuchot listov a krídel vtákov, ktoré tu nachádzajú útočisko. Nájdete tu aj pomník Saint Laurenta, jeho popol rozsypali v záhrade.

Do ikonickej záhrady Jardin Majorelle patriacej k povinnému programu turistov prichádzajúcich do Marrákeša to máme z riádu Markaal asi pol hodiny chôdze, vchádzame ráno s prvými návštevníkmi. (Vlado Benčík)

Hneď za vchodom utícha ruch ulice. Sluch vníma iba šum lístia stromov a vtáčí spev. Dostávame sa do zajatia zelene, pestrofarebných kvetov a jazierok s leknami. To všetko vytvára pestrofarebnú zmes farieb, vôní a zvukov. (Vlado Benčík)

Módny návrhár Yves Saint Laurent so svojím životným partnerom Pierrom Bergé zrekonštruovali záhradu do podoby, v akej ju poznáme dnes. Pri obnove vybudovali unikátnu oázu zelene a pokoja v zaprášenom a preľudnenom Marrákeši. (Vlado Benčík)

Vo vodných nádržiach sa medzi leknami odráža jasná obloha a tak vzniká dojem presvetleného priestoru. (Vlado Benčík)

Dočítal som sa že v záhrade Majorelle môžeme obdivovať kolekciu až 350 odrôd kaktusov. Odhadujem že výška niektorých prevyšuje 4 metre. (Vlado Benčík)

Všade vládne zelená a modrá farba no hlavne dokonalý pokoj. Teda nebyť faktu, že z art deco vily so záhradou sa stalo akési pútnické miesto do ktorého smerujú cestovné kancelárie všetkých turistov. (Vlado Benčík)

Španielsky spisovateľ García Gómez napísal: „Moslimský raj je podrobne opísaný v Koráne ako bujná záhrada... zavlažovaná utešenými riekami“. Bujná záhrada tu je, potôčiky a jazierka tiež. (Vlado Benčík)

Dominantnou farbou celého komplexu je špecifický odtieň modrej. (Vlado Benčík)

Raj sa čoskoro mení na rušnú tržnicu. Takýto rad čakajúcich na vstup do záhrady je na poludnie, keď odchádzame. Aj toto miesto ide s dobou, zároveň je ňou kruto zasiahnuté. (Vlado Benčík)

K prechádzku v záhrade Majorelle sa odporúča doplnok - návšteva vedľa stojaceho múzea módneho návrhára Yvesa Saint Laurenta. V múzeu sú vystavené módne odevy a doplnky, kníhkupectvo a štúdiová kaviareň. (Vlado Benčík)

Palác Al Bahia – Jednou z hlavných a najkrajších pamiatok Marrákeša nachádzajúcich sa v Medine je pomerne mladý palác Al Bahia (Palais de la Bahia), alebo v preklade „Palác Krásy“. Postavil ho v rokoch 1894 až 1900 pre jednu zo štyroch manželiek háremu veľkovezír Bu Ahmed Sidi Mussoy. Obľúbená manželka Bahia mu prvá porodila syna. Palác so 150 miestnosťami s krásnou ornamentálnou architektúrou, nádhernými farebnými mozaikami, najjemnejšími sadrovými štukatúrami, rezbárskymi vlysmi a stropmi v klasickom maurskom štýle je dobre zachovaný a má rozlohu osem hektárov. Mnoho tajomstiev sa skrýva na nádvoriach zdobených elegantnými mramorovými ozdobami, fontánami, v jazmínových a citrusových záhradách. Sidi Moussa chcel svojej milovanej manželke postaviť najskvostnejší a najkrajší palác v krajine, hoci tu neskôr žili aj ďalšie 3 manželky vezíra a 24 jeho konkubín. Tak ako veľkovezírovi pribúdali manželky a konkubíny, tak neustále prikupoval nové susedné pozemky a architekt Al-Hajj Mohamed bin Makki al-Misfui musel počas šiestich rokov palác viackrát prestavovať a rozširovať.

Palác stavalo takmer tisíc robotníkov z Fezu. Keď bola stavba dokončená, sám sultán začal vezírovi závidieť, pretože Palác Krásy svojou krásou naozaj predčil všetky marocké paláce. Bezprostredne po smrti vezíra v roku 1900 bol na príkaz sultána Abd-al-Aziza palác Al Bahia spustošený a vyplienený. Počas francúzskej nadvlády bol palác rekonštruovaný a v rokoch 1912-1955 slúžil ako rezidencia francúzskeho generála. V súčasnosti kráľovská rodina jeho časť stále používa ako domov pre najvyšších hodnostárov.

Vstupné nádvorie paláca Al Bahia. Vstup do paláca bol kedysi podmienený spoločenským postavením a vzťahom návštevníka k rodine vezíra. (Vlado Benčík)

Interiér paláca udivuje dokonalou harmóniou. Maľované stropy a dvere z cédrového dreva, prenádherné tradičné mozaiky sú kombinované s rezbami na kameni a dreve – všetko je obdivuhodné. (Vlado Benčík)

Mauri vždy brali do úvahy to, čo architekti považujú za zásadu číslo jeden — treba ozdobovať stavbu, nikdy nie stavať len na ozdobu. Iste mi dáte za pravdu, vyrezávaný a zlatom maľovaný strop z cédrového dreva je nádherný. (Vlado Benčík)

Alabastrové omietky precízne vyrezávané do jemných čipkovaných vzorov sú dych vyrážajúce. Súhlasím s autorom ktorý napísal, že niektoré štukové výzdoby paláca Bahia sú jemnejšie ako francúzske krajky. (Vlado Benčík)

Časť paláca Al Bahia v ktorej bývali štyri manželky vezíra sa mala vyznačovať rovnako nádhernou výzdobou, podľa zákona mal byť vzťah vezíra k manželkám rovnaký. Povráva sa však, že vezír prideľoval izby manželkám podľa ich krásy. Tu bývala najkrajšia? (Vlado Benčík)

Detail maľovaných drevených obkladov. (Vlado Benčík)

Niekedy sa človek stretne s majstrovským umeleckým dielom, ktoré sa nijako nedá imitovať ani reprodukovať. Takýto pocit mám pri pohľade na centrálny dvor paláca, vybudovaný z kararského mramoru. (Vlado Benčík)

Architekt pracujúci v službách vezíra sa vraj inšpiroval španielskym skvostom - Alhambrou. Mimochodom, palác má iba jedno poschodie, vezír mal nadváhu a odmietal chodiť po schodoch. (Vlado Benčík)

Palác Mehdiho Mnebhu – múzeum Marrákeša

Palác bol počas búrlivej vlády sultána Moulaya Abdelaziza (1894 – 1908) domovom ministra obrany Mehdiho Mnebhu. Zatiaľ čo sa minister nachádzal v Anglicku aby si tam prevzal medailu od anglickej kráľovnej Viktórie, Anglicko spolu s Francúzskom a Španielskom pristúpili ku kolonizácii Afriky. Počas týchto búrlivých udalostí diktátor paša Glaui zdevastoval Mnebhov palác. Po získaní nezávislosti Maroka bola budova znárodnená a v roku 1965 sa z nej stala prvá dievčenská škola v meste. Až po starostlivej obnove dokončenej v roku 1997 bol palác sprístupnený verejnosti ako múzeum.

Palác Mehdiho Mnebhu vďačí za svoju krásu štýlu, akým stavali budovy Mauri a Arabi.

V múzeu je vystavená zbierka marockého (hlavne berberského) umenia. Sú tu vystavené odevy, tradičné nástroje, zbrane, keramika, ručne tkané koberce, šperky a nábytok z cédrového dreva. (Vlado Benčík)

Vrcholným dielom maurského stavebného umenia v paláci je centrálne nádvorie s fontánou, vitrážami, cédrovými oblúkmi, maľovanými výplňami dverí a samozrejme, zložitou mozaikou keramických obkladov a dlaždíc. (Vlado Benčík)

Na stenách centrálneho nádvoria je použitých veľa keramických obkladov. Takáto prepracovaná ornamentálna výzdoba je typická pre maurské a arabské paláce, akým je aj palác Mehdiho Mnebhu. (Vlado Benčík)

Zaujímavým prvkom ktorý obdivujem v paláci je zilliz — glazované obkladačky, ktoré sú poukladané do zložitých geometrických vzorov. So zilliz sa stretnete na takmer všetkých maurských a arabských stavbách. (Vlado Benčík)

Aj v paláci Mehdiho Mnebhu obdivujeme štukové alabastrové omietky, do ktorých dokázali vyryť maurskí remeselníci jemné čipkované vzory. Naozaj filigránska práca. (Vlado Benčík)

Katedrálna mešita Koutoubia bola postavená v roku 1162 a má najvyšší minaret v marockom Marrákeši. Ako by aj nie, pri svojej výške 70 metrov je vraj viditeľný do vzdialenosti 29 kilometrov a je teda výborným orientačným bodom. Mešite sa hovorí tiež „mešita Kníhkupcov“. S kníhkupcami sa vraj spája preto, že v neďalekej tržnici (souku) sa po celé stáročia obchoduje s knihami.

Minaret mešity Koutoubia obdivujem zo strechy nášho riádu každé ráno. Mapa hovorí, že vzdušnou čiarou je vzdialený od nás jeden kilometer. Onedlho odtiaľ zaznie hlas muezína, zvolávajúci moslimov k modlitbe. Aj takto vyzerá orientálna exotika. (Vlado Benčík)

Do mešity môžu vstúpiť iba moslimovia. Jedinou mešitou v Maroku do ktorej môže vojsť aj nemoslim je mešita Hasana II. v Casablance. (Vlado Benčík)

Minaret mešity je vybudovaný z pieskovca a je zakončený osem metrov vysokou vežičkou. Na jej vrchole sú tri bronzové pozlátené gule umiestnené nad sebou a stožiar pre vlajku. S minaretom a mešitou Koutoubia sa spája viacero legiend. Podľa jednej bola mešita postavená na dvakrát. Pri stavbe mešity sa ukázalo že jej mihráb nesmeruje na Mekku, ale opačným smerom. Sultán Abd-al-Mumin v hneve nariadil architektovi sťať hlavu, mešitu zničiť a postaviť nanovo. Podľa inej legendy, jedna zo sultánových žien sa počas pôstu svätého mesiaca Ramadán dopustila hriechu, zjedla celé tri hrozná. Okamžite pochopila že zhrešila, kajala sa, dala všetky svoje zlaté šperky roztaviť a vyrobiť z nich tri zlaté gule, ktoré zdobia vrchol minaretu. Z okien minaretu bolo vraj dovidieť do panovníkovho háremu a preto museli byť muezíni zvolávajúci svojim spevom moslimov k modleniu, slepí. No a ešte jedna legenda hovorí, že každý večer vedec a svätý Sidi Abu el-Abbas-el-Sabti (1130 - 1205) vystúpi na minaret mešity Koutoubia a zostúpi z neho iba potom keď sa presvedčí, že všetci slepí žobráci Marrákeša si zaobstarali jedlo a prístrešie.

Mešita Kasbah slúži po celý čas svojej existencie ako mešita pre povinné piatkové modlitby. Dal ju postaviť v rokoch 1185 – 1190 kalif Almohad Yaqub al-Mansour ako súčasť novobudovanej kráľovskej citadely (mestskej štvrte), v ktorej po vybudovaní sídlila vláda a kalif Almohad. Dlhá plejáda panovníkov sa do mešity Kasbah prichádzala modliť a neskôr, počas panovania dynastie Sáadovcov, v jej tesnom susedstve našli večný odpočinok v priľahlej nekropole. Boli v nej pochovávaní vládcovia a významní činitelia kráľovského dvora. Na konci 16. storočia bola mešita vážne poškodená výbuchom skladu so strelným prachom, nachádzajúcim sa v tesnej blízkosti. Pri oprave budovy sa zachoval jej pôvodný Almohadov dizajn a tak si mešita dodnes zachovala pôvodnú architektúru z 12. storočia.

V súčasnosti sa mešita stále používa na modlitby a nemoslimom nie je do nej povolený vstup (tak ako aj do iných mešít v Maroku).

Mešita Kasbah v Marrákeši. (Vlado Benčík)

Rovnako ako minaret Koutoubia, aj vežičku minaretu mešity Kasbah zdobia tri nad sebou umiestnené gule. Žeby aj tu manželka vezíra počas ramadánu zhrešila, zjedla tri hroznové bobule a v rámci pokánia nechala zo svojich šperkov vyrobiť ozdobu minaretu? (Vlado Benčík)

Nekropola dynastie Sáadovcov je ukrytá v starej Medine za chrbtom mešity Kasbah. Dlhé roky bola nekropola a hrobky v nej stratené a nevedelo sa že existujú, no po objavení z nich cítiť 16.-17. storočie a luxus, v akom sa kráľovská dynastia Sáadovcov, obchodujúca s cukrom, topila. Sáadske hrobky boli objavené Francúzmi pri leteckom snímkovaní mesta. Následne sa zrekonštruovali a dnes patria k najvýznamnejším pamiatkam historického Marrákéša.

Budovu pre hrobky v maurskom štýle postavili Sáadovci hneď na začiatku svojej vlády, v 16. storočí. Má tri hlavné sály, v ktorých je pochovaných asi 60 najvyšších hodnostárov. (Vlado Benčík)

V centrálnej miestnosti s najluxusnejšími povrchovými úpravami, drevorezbami, benátskymi štukovými omietkami a náhrobnými kameňmi z karrarského mramoru boli pochovaní vládcovia, vo zvyšku nekropoly - vojenskí vodcovia a ľudia najbližší sultánovi. (Vlado Benčík)

S neuveriteľne jemne vyrezanými obrazcami do alabastrovej omietky a opakujúcim sa maurským vzorom sa stretávame aj v nekropole dynastie Sáadovcov. (Vlado Benčík)

Židovský cintorín Miaara, nachádzajúci sa v blízkosti nekropoly Sáadovcov, sme objavili náhodou.

Za nízkym plotom na okraji Mediny leží toto pokojné miesto. Brána je mierne pootvorená, každý môže vstúpiť a cintorín navštíviť. Plocha cintorína je pokrytá rovnakými skromnými náhrobnými kameňmi. (Vlado Benčík)

Zoznámenie sa so životom v Medine Marrákéša

Marocké mestá majú vždy Medinu – niečo ako staroveké centrum plné uličiek s obchodmi ale aj mešitami, múzeami, námestiami, trhmi či reštauráciami. Medina v Marrákeši, ale aj vo Feze, Rabate a v ďalších mestách arabského sveta, to nie sú len starodávne skvostné paláce vládcov zmenené na múzeá, historické mešity, pôvabné zelené záhrady, nekonečný labyrint poetických úzkych uličiek s útulnými kaviarničkami, obchodíkmi v ktorých sa predávajú tisíce suvenírov a sladkých dobrôt, to je aj autentický a chaotický svet obrovských kontrastov, v ktorom žijú domáci obyvatelia s kultúrou odlišnou od tej našej, so svojimi problémami, často na pokraji spoločnosti, bojujúci o prežitie. Noríme sa do krivolakých uličiek stredovekej Mediny a nasávame zmes pachu a vôní. Razom „cestujeme“ o niekoľko storočí späť.

Ako všade, aj pri cestovaní po Maroku vyrážam pri brieždení do ulíc. Iba pár metrov od brány riádu slabé svetlo pouličnej lampy prezrádza kopu zapáchajúcich odpadkov. Cez deň sa na tomto obraze máločo zmení. (Vlado Benčík)

O kúsok ďalej prechádzam povedľa verejného WC, je za dverami vpravo. Spiaca babka zrejme vyberá poplatok. Radšej si nechcem predstaviť, čo je za dverami skryté. (Vlado Benčík)

Medina, to je jeden ohromujúci labyrint preplnených úzkych uličiek. V tých najužších uličkách sa cez deň rozkladajú na dlažbe drobní „živnostníci“, ktorí ponúkajú za hrsť hocičoho, čo príroda dala. Toto nie je dekorácia pre turistov, ale samotný život. (Vlado Benčík)

Pri prechádzke Medinou sa určite stanete terčom dotieravých „živnostníkov“, ktorí sa chcú stoj čo stoj dostať k vašim dirhamom. Aj táto moslimka ponúka náramky akože „len tak -oprobovať“. Stačí si však nasadiť jeden na ruku a uvidíte aký frmol sa strhne. (Vlado Benčík)

V Medine stretávame aj takýchto originálnych afrických predavačov ponúkajúcich originálne africké kaftany a pestrofarebné šatstvo. Skúša sa priamo na ulici. (Vlado Benčík)

Na tržnicu v Medine sme si vyčlenili dostatok času. To čo sa tu dá uvidieť, predčí naše očakávania. Nájdete tu naozaj všetko. Ja najviac obdivujem remeselnícke výrobky vyrobené ručne z pravých prírodných materiálov, kože, mosadze, striebra, dreva, ... (Vlado Benčík)

Obdivujem majstrovsky tepané orientálne lampy, taniere, svietniky, popolníky a iné výrobky z kovu pračudesných tvarov, sú zhotovované zručnými kovotepcami priamo tu na mieste. Kladivkami klopkajú do kovu ako ďatle. (Vlado Benčík)

Dielničiek kovotepcov a ich predajní je viacero. Každý výrobok je umeleckým dielom, je jedinečný a ako suvenír sa predáva dobre. (Vlado Benčík)

Ešte viac sa nám zapáčili umelecky zdobené škatuľky z cédrového a ebenového dreva. Zjednali sme množstevnú zľavu a tak sme ich domov priniesli niekoľko. Zjednávanie je dôležitou súčasťou nákupov a vyžaduje sa. (Vlado Benčík)

V marrakéšskych soukoch (trhoch) môžete využiť všetky svoje zručnosti zjednávania. Nie sú tu žiadne výklady, ale nájdete tu naozaj všetko, parfémy, liečivá, zvieracie alebo bylinkové ingrediencie, afrodiziaka, koreniny,... (Vlado Benčík)

Orientálna zmes vôní a farieb, pestrosť aromatických korenín a sušených bylín na pultoch, je nepreberná. Najtypickejším marockým korením je Ras-el-Hanout. Ide o zmes 35 rôznych korenín, ktoré sa používajú takmer do všetkých domácich jedál. (Vlado Benčík)

Aj stánok s ručne pletenými košíkmi i inými berberskými výrobkami z vlny a kože je fotogenický. (Vlado Benčík)

Námestie Djemaa el-Fna je srdcom marrákešskej Mediny. Nezabudnuteľná atmosféra tohto miesta sa stala magnetom pre milióny turistov z celého sveta, hostí Maroka. Názov námestia vznikol spojením dvoch slov, slovo „jam“ označuje miesto a slovo „fna“ je smrť. Námestie Djemaa el-Fna je teda „miesto kde vládne smrť“, alebo aj „miesto odseknutých hláv“. Námestie má totiž strašnú minulosť. Hneď pri založení Marrákeša v roku 1062 sa tu začali popravovať lupiči a zločinci. Tieto brutálne popravy vraj boli medzi obyvateľstvom veľmi obľúbené. Týždeň pred lynčovaním boli odsúdení podrobení strašnému mučeniu, až po vylúpenie očí a odseknutie rúk a až potom, úplne zmrzačeným, boli za prítomnosti divákov odseknuté hlavy. Niekedy bolo súčasne popravených až 50 ľudí, ich hlavy boli vyvesené na mestských bránach. Námestie bolo miestom popráv až do 19. storočia.

Na hlavnom námestí Marrákeša cítiť všetku energiu severnej Afriky. Je rovnako populárne pre Európanov, Afričanov aj miestnych obyvateľov. Už takmer tisíc rokov je Djemaa el-Fna javiskom pre spevákov, hudobníkov, čarodejníkov, bylinkárov, rozprávačov príbehov a zaklínačov hadov. Priestor je nasýtený zvukmi, vôňami a atmosférou všetkých tých storočí. Vždy je tu čo pozerať: vystúpenia akrobatov, tanečníkov, požieračov ohňa, kúzelníkov, žien tetujúcich henou, ľudí s opicami, ... A to všetko sprevádzané kakofóniou zvukov bubnov, píšťal a vzrušeného kriku. Futuristický obraz !

A večer, keď sa zotmie, ešte viac ožíva: exotická hudba znie hlasnejšie a po námestí sa šíria hypnotickejšie, pikantnejšie arómy – námestie sa mení na obrovskú reštauráciu pod holým nebom, hotové gastro šialenstvo.

Dobrým začiatkom zoznamovania sa s námestím môže byť príjemné posedenie pri šálke čaju na terase čajovni Darna. Potom už zostáva iba zhlboka sa nadýchať, postarať sa o bezpečnosť peňaženky a ponoriť sa do virvaru na námestí. (Vlado Benčík)

V Maroku je údajne kritický nedostatok zubárov. Žiadny problém, za pár dirhamov sa môžete na námestí zbaviť boľavého zubu, vybrať si z ponuky mostík, alebo aj rozmerovo vhodnú protézu. Zubár určite viac zarobí na fotení. (Vlado Benčík)

... o kúsok ďalej vám za pár dirhamov povesia na krk polomŕtveho hada ... (Vlado Benčík)

Miestne „umelkyne“ sú pripravené vytetovať na ľubovolnú časť vášho tela vzory z heny. (Vlado Benčík)

Náš obľúbený stánok s pomarančovým džúsom na námestí Djemaa el-Fna. Džus s čerstvo vymačkaných pomarančov sme si tu počas pobytu dopriali každý deň. (Vlado Benčík)

S ubúdajúcim slnečným svetlom sa námestie čoraz viac zapĺňa účinkujúcimi i divákmi. (Vlado Benčík)

Po uplynutí takmer troch rokov od nášho putovania po Maroku môžem hodnotiť, spomienky spojené s námestím Djemaa el-Fna zostali najsilnejšími. (Vlado Benčík)

So štátnymi vlajkami sa v Maroku stretnete na každom kroku. Veje aj nad terasou reštaurácie, z ktorej fotíme západ slnka. Prepletená hviezda v strede vlajky je symbolom pochádzajúcim zo Šalamúnovej pečate. (Katka Gažová)

Pravý ošiaľ začína na námestí po západe slnka. (Katka Gažová)

Námestie sa mení na gigantickú vývarovňu. Vôňa pečeného mäsa sa mieša s vábivou vôňou čerstvo upečených chlebových placiek posypaných sezamom, sladkých palaciniek, chrumkavej griláže z orieškov a medu - podľa toho, okolo akých stánkov sa práve predierate. (Vlado Benčík)

Po francúzsky nerozumiem. Musí to byť veľmi zaujímavý príbeh, keď jeho rozprávač dokáže upútať pozornosť toľkých poslucháčov. (Vlado Benčík)

Lúčime sa s fascinujúcim miestom a obrovským mystickým divadlom. Z námestia Djemaa el-Fna sa vraciame k riádu popri mešite Koutoubia. (Vlado Benčík)

Ráno vychádzame z marrákešskej Mediny bránou, cez ktorú sme do nej pred 4 dňami vošli. Za jej múrmi sme sa podívali exotickému stredoveku do tváre. (Vlado Benčík)

Taxíkom sa dopravíme na železničnú stanicu k miestenkovému vlaku, čaká nás 7-hodinová cesta do Fezu a 4 noci v Medine ďalšieho kráľovského mesta. Pocestujete s nami?